Hiába kapálózik a Tisza és a DK: határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra mindig számíthatnak

Elképesztő képmutatás, hogy most épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és az anyaország által biztosított támogatásokat.

Hiába kapálózik a Tisza és a DK: saját keserű tapasztalatunkból tudjuk, hogy határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra pedig mindig számíthatnak.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP