01. 04.
vasárnap
tisza határon túli dk baloldal

Hiába kapálózik a Tisza és a DK: határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra mindig számíthatnak

2026. január 04. 21:30

Épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot.

2026. január 04. 21:30
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Egészen felháborító az az álszentség, amit a határon túli magyarság ügyében a baloldal tanúsít!

A nemzeti kormány álláspontja a Beneš-dekrétumok kérdésében világos és következetes: nem fogadjuk el a kollektív bűnösség elvét! Alapvetően ellentétes az emberi jogokkal és az európai jogállami alapelvekkel, ha bárkit pusztán a közösségéhez való tartozása miatt fosztanak meg jogaitól. Éppen ezért harcolunk következetesen a Beneš-dekrétumok ellen, és minden egyes szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson napirendre tűzzük ezt a kérdést.

A magyar kormány mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim politikai képviselete és demokratikusan megválasztott vezetői mögött áll – velük együttműködve képviseljük a magyar érdekeket.

Elképesztő képmutatás, hogy most épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és az anyaország által biztosított támogatásokat.

Hiába kapálózik a Tisza és a DK: saját keserű tapasztalatunkból tudjuk, hogy határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra pedig mindig számíthatnak.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Felvidéki vagyok, szlovák állampolgár... óriási undorral nézem a tiszások tombolását. Felfoghatatlan, hogy veheti a bátorságot egy alja valami, a kikent-kifent söprűnyél, hogy a magyar választásokon induljon. Külhoni szememmel ezt látom: a pindúr kandúr agresszív, becsmérlő, nőgyűlölő, hazudós, korlátolt, kapzsi, alattomos, magakellető...... Nyomoronc. Követői hibrid magyarok! ... Magyarország az az ország, mely minden tekintetben egy dicső nemzetet tömörít, országon belül és kívül is. Tudom biztosan, egy év múlva már felejtős lesz ez az összetákolt gagyi párt. Bízom a magyar szavazókban. Magyarország, előre !
