Hiába kapálózik a Tisza és a DK: határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra mindig számíthatnak

Nem maradt több kérdés: Donald Tusk külügyminisztere beállt Magyar Péter mögé
A lengyel jogállam lebontása után jönne a magyar változat.
Épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot.
„Egészen felháborító az az álszentség, amit a határon túli magyarság ügyében a baloldal tanúsít!
A nemzeti kormány álláspontja a Beneš-dekrétumok kérdésében világos és következetes: nem fogadjuk el a kollektív bűnösség elvét! Alapvetően ellentétes az emberi jogokkal és az európai jogállami alapelvekkel, ha bárkit pusztán a közösségéhez való tartozása miatt fosztanak meg jogaitól. Éppen ezért harcolunk következetesen a Beneš-dekrétumok ellen, és minden egyes szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson napirendre tűzzük ezt a kérdést.
A magyar kormány mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim politikai képviselete és demokratikusan megválasztott vezetői mögött áll – velük együttműködve képviseljük a magyar érdekeket.
Elképesztő képmutatás, hogy most épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és az anyaország által biztosított támogatásokat.
Hiába kapálózik a Tisza és a DK: saját keserű tapasztalatunkból tudjuk, hogy határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra pedig mindig számíthatnak.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP