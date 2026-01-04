Tarr Zoltán ezúttal oktatási szakértőnek állt, de most már azt kívánja, bár ne tette volna – kijózanító pofont kapott, nem is akárhonnan

Az állami megkeresésekre olyan anyagilag messze irreális és teljesíthetetlen szolgáltatási igényeket nyújtott be, amelyek az állam számára nem voltak vállalhatók, ezért nem is került sor köznevelési célú együttműködésre.

A kormány álláspontja szerint Tarr Zoltán kommunikációja és a Tisza Párt által tervezett megszorítások azt vetítik előre, hogy az eddig ingyenes tankönyvellátást piaci alapra helyeznék, részben éppen a Mozaikra támaszkodva.

Ennek következménye az lehetne, hogy ismét a családoknak kellene megfizetniük a tankönyvek árát.

Tarr Zoltán félreérti a tanszabadságot

A bírálat szerint különösen visszás, hogy egy piaci alapon működő, akkreditáció nélküli kiadóval kampányolva beszélnek az oktatás szabadságáról. Mint hangsúlyozták, „akkreditáció nélküli, ellenőrizetlen tankönyveket senki sem szabadíthat rá az oktatásra és gyermekeinkre”, és ez nem azonos a tanszabadság fogalmával.