Tarr Zoltán Tisza Párt tankönyv tananyag oktatás

Tarr Zoltán ezúttal oktatási szakértőnek állt, de most már azt kívánja, bár ne tette volna – kijózanító pofont kapott, nem is akárhonnan

2026. január 04. 20:33

Újabb szerepben próbálta meg megszólítani a közvéleményt a Tisza Párt egyik arca, ezúttal az oktatás területén. Tarr Zoltán azonban a tankönyvellátás és a tanszabadság kérdésében olyan állításokat tett, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

null

Tarr Zoltán, a Tisza Párt politikusa, ezúttal oktatási szakértőként lépett fel, és a Mozaik kiadó mellett kampányolva azt ígérte, hogy ők majd elhozzák „az oktatás szabadságát és felszabadítják a sötét diktatúrából” a köznevelést. Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki politikus oktatási kérdésekben nyilvánul meg, korábban már az iskolák bezárásának ötletével is előrukkolt.

A kormány részéről ugyanakkor élesen vitatják Tarr Zoltán állításait. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos Facebook-bejegyzésében idézte fel, hogy a tankönyvellátás Magyarországon tizenkét éve állami feladat, 

és az ingyenes rendszer jelentős terhet vesz le a családok válláról.

Ezzel szemben a Mozaik kiadónak jelenleg nincs egyetlen akkreditált tankönyve sem, ezért a köznevelésben hivatalosan használható tananyaggal nem rendelkezik. A kritika szerint miközben a Mozaik kiadónak vannak digitális fejlesztései, a cég mindig is piaci érdekei mentén működött

Az állami megkeresésekre olyan anyagilag messze irreális és teljesíthetetlen szolgáltatási igényeket nyújtott be, amelyek az állam számára nem voltak vállalhatók, ezért nem is került sor köznevelési célú együttműködésre.

A kormány álláspontja szerint Tarr Zoltán kommunikációja és a Tisza Párt által tervezett megszorítások azt vetítik előre, hogy az eddig ingyenes tankönyvellátást piaci alapra helyeznék, részben éppen a Mozaikra támaszkodva. 

Ennek következménye az lehetne, hogy ismét a családoknak kellene megfizetniük a tankönyvek árát.

Tarr Zoltán félreérti a tanszabadságot

A bírálat szerint különösen visszás, hogy egy piaci alapon működő, akkreditáció nélküli kiadóval kampányolva beszélnek az oktatás szabadságáról. Mint hangsúlyozták, „akkreditáció nélküli, ellenőrizetlen tankönyveket senki sem szabadíthat rá az oktatásra és gyermekeinkre”, és ez nem azonos a tanszabadság fogalmával.

A jelenlegi rendszerben igenis szükség van alaptantervre és kerettantervekre, ezek mentén viszont teljes módszertani szabadság illeti meg a pedagógusokat. 

Ez nem azt jelenti, hogy bármit, bármilyen formában lehet tanítani, hanem azt, hogy a tanárok a gyerekek igényeihez igazodva választhatják meg az eszközöket és módszereket. A tankönyv ebben a rendszerben csupán egy eszköz, amelynek használatáról a pedagógus dönt. A hagyományos papíralapú tankönyvek és az ötödik osztálytól elérhető okostankönyvek fejlesztését gyakorló pedagógusok végezték, költségeiket pedig a kormány átvállalta. 

Így biztosított az ingyenes tankönyvellátás és az oktatáshoz való azonos hozzáférés.

A kormány szerint ezek a tények, minden más csupán hatásvadász állítás.

Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán

lemez
2026. január 04. 20:49
Ezt is privatizálnák.Arra lenne eszük a népnyúzónak készülö szartarrnak.Az szdsz-es belügyminiszter felesége meggazdagodott rajta.
lenyegtelen
2026. január 04. 20:46
A tiszától eltekintve amúgy nem egy rossz dolog ahogy a Mozaik csinálja. Nagy kár, hogy ennyire belekeveredett a dologba a politika. Nem egy win-win szituáció...
basti64
2026. január 04. 20:39
Tar vagyok. Nem támít. Ezt a fószert szívesen felpofoznám minden nap, annyira szeretem.
