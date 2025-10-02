Döbbenetes elismerés Tarr Zoltántól: iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza (VIDEÓ)

Kikerült egy idén február elsején, Sárospatakon készült felvétel Tarr Zoltánról, amelyben a tiszás politikus bevallja, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt. Mint fogalmazott Tarr,

nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.

Véleménye szerint az egész rendszert át kell gondolni, és a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani.

Nem ez az első megszorítás