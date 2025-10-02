Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán iskola kórház felvétel hatalom

Döbbenetes elismerés Tarr Zoltántól: iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza (VIDEÓ)

2025. október 02. 14:44

A tiszás politikus bevallotta, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt.

2025. október 02. 14:44
null

Kikerült egy idén február elsején, Sárospatakon készült felvétel Tarr Zoltánról, amelyben a tiszás politikus bevallja, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt. Mint fogalmazott Tarr, 

nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.

Véleménye szerint az egész rendszert át kell gondolni, és a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani.

Nem ez az első megszorítás

Tarr Zoltán iskolákat és kórházakat érintő gondolatai tökéletesen rímelnek Bod Péter Ákos gondolataira, miszerint ha megszorítások helyett stabilizálást mond a tiszás hátország, akkor „kevésbé kap szívéhez az állampolgár”.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert: korábban már kiszivárgott a Tisza Párt brutális megszorítási tervének egy másik részlete, amely szerint 7 és 18 százalékpontos szja-emelés jöhet, de az adókedvezményeket is felülvizsgálnák. Mint megírtuk: egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. 

Tarr Zoltán egyébként a felvételen olyan eszmefuttatásokat hajt végre, mint például „kiugrott bírókkal”, lengyel módszerrel akarják a hatalmat megszerezni a független igazságszolgáltatás felett, tisztogatnának a közigazgatásban, gyakorlatilag beengednék az Unióba az ukrán kukoricát és búzát, illetve Magyar Péter egy politikai termék.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 02. 14:50
A tiszások majd fele a balos dk, szoci bagázsból jöttek, a vezéreik miért lennének mások mint azok vezérei voltak anno...
Válasz erre
0
0
patópál
2025. október 02. 14:49
És még ezek visítanak az oktatásegészségügy miatt, ugyebár.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!