Takács Péter üzent Magyar Péternek: „Takarodj ki a kórházakból!” (VIDEÓ)

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter gátlástalansága ismét szintet lépett.
Magyar Péter gátlástalansága ismét szintet lépett – fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Takács Péter.
„Azok után, hogy a gyermekvédelminek álcázott tüntetése érdektelenségbe fulladt – mert hát valljuk be, Budapesten azért nem egy nagy kunszt egy-kétezer embert az utcára vinni –, ő pedig összehozta minden idők legalacsonyabb résztvevőszámmal futó tüntetését Budapesten, ehhez innen is szívből gratulálok, Péter.
A frusztrációjában és a dühétől vezérelve újra rátört a kórházakra”
– mondta az államtitkár.
Takács Péter hozzátette: kollégái nem rég értesítették, hogy „ez a politikai szerencselovag ma délután betört a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyére, egy olyan épületbe, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek”, és az őt figyelmeztetni szándékozó biztonsági őrt félrelökve, „dühtől eltorzult arccal kamerázott, hogy újra botrányt csináljon”.
Idefigyelj, te gátlástalan senkiházi!
Neked jogászként pontosan tudnod kell, hogy az egészségi adatok különös védelmet élveznek, és ezek között is kiemelkednek a mentális és pszichés betegségekkel élők személyiségi jogai. Az idegrendszeredet biztos megviselik a folyamatos kudarcok, de azt javaslom, hogy a frusztrációdat ne a kórházakon, ne a betegeken pláne ne a pszichiátriai betegeken töltsd ki” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.
Takarodj ki a kórházakból!”
– üzent Magyar Péternek.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP