Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter takács péter kórház

Takács Péter üzent Magyar Péternek: „Takarodj ki a kórházakból!” (VIDEÓ)

2025. december 16. 21:01

Az egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter gátlástalansága ismét szintet lépett.

2025. december 16. 21:01
null

Magyar Péter gátlástalansága ismét szintet lépett – fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Takács Péter.

„Azok után, hogy a gyermekvédelminek álcázott tüntetése érdektelenségbe fulladt – mert hát valljuk be, Budapesten azért nem egy nagy kunszt egy-kétezer embert az utcára vinni –, ő pedig összehozta minden idők legalacsonyabb résztvevőszámmal futó tüntetését Budapesten, ehhez innen is szívből gratulálok, Péter. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

A frusztrációjában és a dühétől vezérelve újra rátört a kórházakra” 

– mondta az államtitkár.

Takács Péter hozzátette: kollégái nem rég értesítették, hogy „ez a politikai szerencselovag ma délután betört a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyére, egy olyan épületbe, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek”, és az őt figyelmeztetni szándékozó biztonsági őrt félrelökve, „dühtől eltorzult arccal kamerázott, hogy újra botrányt csináljon”. 

Idefigyelj, te gátlástalan senkiházi! 

Neked jogászként pontosan tudnod kell, hogy az egészségi adatok különös védelmet élveznek, és ezek között is kiemelkednek a mentális és pszichés betegségekkel élők személyiségi jogai. Az idegrendszeredet biztos megviselik a folyamatos kudarcok, de azt javaslom, hogy a frusztrációdat ne a kórházakon, ne a betegeken pláne ne a pszichiátriai betegeken töltsd ki” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.

Takarodj ki a kórházakból!” 

– üzent Magyar Péternek.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. december 16. 21:46
Pont a pszichiátriára? Hát... ahogy érzi.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 21:41
Már keresi magának a szükséges osztályt.
Válasz erre
2
0
Szerintem
•••
2025. december 16. 21:41 Szerkesztve
A mentelmi joga ide vagy oda, valamit tenni kéne már ezzel az eszelős őrülttel. A mentelmi joga nem akadályozhatja meg, ez nem az a kategória, egy súlyosan pszichés beteg, zavart elméjű közveszélyes őrült, hatóságilag elrendelt gyógykezelését. Nem kellene megvárni, hogy valakiben kárt tegyen, vagy az elborult őrjöngési rohamában, akár gyilkoljon is.
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. december 16. 21:38
"Neked jogászként pontosan tudnod kell, hogy az egészségi adatok különös védelmet élveznek, és ezek között is kiemelkednek a mentális és pszichés betegségekkel élők személyiségi jogai." Az gondolja a balfasz tiszafostos, ha saját magát, akkor más pszichiátriai betegeket is videózhat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!