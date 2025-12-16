Takács Péter üzent Magyar Péternek: „Takarodj ki a kórházakból!” (VIDEÓ)

Takács Péter hozzátette: kollégái nem rég értesítették, hogy „ez a politikai szerencselovag ma délután betört a Péterfy Sándor utcai kórház egyik telephelyére, egy olyan épületbe, ahol pszichiátriai betegeket is kezelnek”, és az őt figyelmeztetni szándékozó biztonsági őrt félrelökve, „dühtől eltorzult arccal kamerázott, hogy újra botrányt csináljon”.

Idefigyelj, te gátlástalan senkiházi!

Neked jogászként pontosan tudnod kell, hogy az egészségi adatok különös védelmet élveznek, és ezek között is kiemelkednek a mentális és pszichés betegségekkel élők személyiségi jogai. Az idegrendszeredet biztos megviselik a folyamatos kudarcok, de azt javaslom, hogy a frusztrációdat ne a kórházakon, ne a betegeken pláne ne a pszichiátriai betegeken töltsd ki” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.

Takarodj ki a kórházakból!”

– üzent Magyar Péternek.