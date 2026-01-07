Egyre többen választják a biztonságot: decemberben is Orbán Viktor nyerte a belpolitikai versenyt

A választásokhoz közeledve az emberek egyre jobban érzékelik, hogy annak eredményén a biztonságuk múlik, így

egyre aktívabbá válik a nemzeti oldal megbízhatóságot előtérbe helyező tábora,

míg Magyar Péter hosszú ideje képtelen bővíteni szimpatizánsainak körét – írja az Alapjogokért Központ. Hozzáteszik: az év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni „alárendelt pozícióján” a Tisza Párt, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben. Szerintük ehhez az is hozzájárulhat, hogy