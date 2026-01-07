Ft
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
alapjogokért központ tisza párt magyar péter verseny brüsszel washington orbán viktor

Egyre többen választják a biztonságot: decemberben is Orbán Viktor nyerte a belpolitikai versenyt

2026. január 07. 07:46

Magyar Péter tábora stagnál, propagandájuk sem üti már át az ingerküszöböt.

2026. január 07. 07:46
null

A választásokhoz közeledve az emberek egyre jobban érzékelik, hogy annak eredményén a biztonságuk múlik, így 

egyre aktívabbá válik a nemzeti oldal megbízhatóságot előtérbe helyező tábora,

míg Magyar Péter hosszú ideje képtelen bővíteni szimpatizánsainak körét – írja az Alapjogokért Központ. Hozzáteszik: az év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni „alárendelt pozícióján” a Tisza Párt, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben. Szerintük ehhez az is hozzájárulhat, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei, 

melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart.

Elemzésükben hangsúlyozzák: míg 

Orbán Viktor Washingtontól Moszkván át Isztambulig kompetens, az ország érdekeit érvényesítő szereplőként jelenik meg, 

a Brüsszel kegyeit élvező jelöltet a választók többsége az európai globalista elittől függő, Kijevvel szövetségben álló politikusnak, ennek megfelelően rizikófaktornak tartja.” Ahogy az év végi DPK-gyűlések és a proaktív online jelenlét, úgy a december második felére eső EU-csúcs is a kormányfő diplomáciai sikerét hozta: 

Magyarországnak sikerült kimaradnia a hitelfelvételnek álcázott ukrán hadikölcsönből, 

amely 400 milliárd forintos azonnali befizetést követelt volna meg hazánktól – rögzítik a tényeket.

Mint kiderült, 2025 decemberének belpolitikai napirendjét két nagy téma határozta meg: az Ukrajnában dúló háború lezárása, illetve a másik oldalon annak elnyújtása és kiszélesítése irányába mutató törekvések és események, valamint a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja. Utóbbit december elsején közölte teljes egészében az Index, miután Magyar Péter hevesen tagadta létezését – emlékeztetnek.

Mint tudjuk, a több mint hatszáz oldalas dokumentum összesen évente mintegy 1300 milliárd forintnyi megszorítással sújtaná az embereket: tartalmazza a progresszív személyi jövedelemadóra vonatkozó terveket, melyek már az átlagbérre is 7 százalékos adóemelést irányoznak elő. 

A Tisza a családok éppen bővülő adókedvezményeit leépítené, a GYED-et elvenné, a vállalkozások terheit pedig számottevően növelné. A társadalombiztosítás magánkézbe kerülne, így a nyugdíjasok és az egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői mögül kiállna az állam.

Ezzel olyan piaci szereplők kezébe kerülnének a nyugdíjak, továbbá egyebek mellett a kórházi kezelések finanszírozása, amelyek egy válság idején könnyedén cserben hagynák a magyar embereket, tekintve, hogy elsődleges szempontjuk mindig a profitszerzés – sorolják.

Az Alapjogokért Központ szerint a tervezett intézkedések jól illeszkednek azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket Brüsszel évente megfogalmaz a Magyarországnak adresszált országjelentésében.

 

Nyitókép: Facebook


 

kalmanok
2026. január 07. 07:59
Tisza 56- fidesz 38%.
recipp
2026. január 07. 07:58
Aha ,höhöö...Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára közölte, hogy megállapodtak az MVM-mel, január végéig meghosszabbítják a kikapcsolási moratóriumot. Akkor meg már közel a választás, úgyhogy lesz hosszabbítás. Aztán majd a következő (akármilyen is lesz) kormány alatt jöhet a végrehajtó a felhalmozódott elmaradásra. Mert semmi (fogyasztás) nem lesz elfelejtve, minden (fogyasztás) fel lesz jegyezve. Sajnos ez várható, semmi nincs ingyen, de a rászorulók ezt nem tudják, nem tájékoztatják őket. Ha igen, azt sem értik, mert bonyolult. tehát úgy gondolom, hogy csakis súlyosan aluliskolázott, gyengeelméjű, félanalfabéta, a bonyolult dolgokat nem értő szopncok szopják be höhöö
belbuda
2026. január 07. 07:53
A hazaáruló potrohos tolvaj bukni fog. Hajrá,Tisza!Hajrá,Magyarország! Birkák,próbáljatok gondolkodni,hátha sikerül! 😉 🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯
