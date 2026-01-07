Egyre többen választják a biztonságot: decemberben is Orbán Viktor nyerte a belpolitikai versenyt

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Magyar Péter tábora stagnál, propagandájuk sem üti már át az ingerküszöböt.
A választásokhoz közeledve az emberek egyre jobban érzékelik, hogy annak eredményén a biztonságuk múlik, így
egyre aktívabbá válik a nemzeti oldal megbízhatóságot előtérbe helyező tábora,
míg Magyar Péter hosszú ideje képtelen bővíteni szimpatizánsainak körét – írja az Alapjogokért Központ. Hozzáteszik: az év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni „alárendelt pozícióján” a Tisza Párt, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a belpolitikai versenyben. Szerintük ehhez az is hozzájárulhat, hogy
egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei,
melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart.
Elemzésükben hangsúlyozzák: míg
Orbán Viktor Washingtontól Moszkván át Isztambulig kompetens, az ország érdekeit érvényesítő szereplőként jelenik meg,
a Brüsszel kegyeit élvező jelöltet a választók többsége az európai globalista elittől függő, Kijevvel szövetségben álló politikusnak, ennek megfelelően rizikófaktornak tartja.” Ahogy az év végi DPK-gyűlések és a proaktív online jelenlét, úgy a december második felére eső EU-csúcs is a kormányfő diplomáciai sikerét hozta:
Magyarországnak sikerült kimaradnia a hitelfelvételnek álcázott ukrán hadikölcsönből,
amely 400 milliárd forintos azonnali befizetést követelt volna meg hazánktól – rögzítik a tényeket.
Mint kiderült, 2025 decemberének belpolitikai napirendjét két nagy téma határozta meg: az Ukrajnában dúló háború lezárása, illetve a másik oldalon annak elnyújtása és kiszélesítése irányába mutató törekvések és események, valamint a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja. Utóbbit december elsején közölte teljes egészében az Index, miután Magyar Péter hevesen tagadta létezését – emlékeztetnek.
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Mint tudjuk, a több mint hatszáz oldalas dokumentum összesen évente mintegy 1300 milliárd forintnyi megszorítással sújtaná az embereket: tartalmazza a progresszív személyi jövedelemadóra vonatkozó terveket, melyek már az átlagbérre is 7 százalékos adóemelést irányoznak elő.
A Tisza a családok éppen bővülő adókedvezményeit leépítené, a GYED-et elvenné, a vállalkozások terheit pedig számottevően növelné. A társadalombiztosítás magánkézbe kerülne, így a nyugdíjasok és az egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői mögül kiállna az állam.
Ezzel olyan piaci szereplők kezébe kerülnének a nyugdíjak, továbbá egyebek mellett a kórházi kezelések finanszírozása, amelyek egy válság idején könnyedén cserben hagynák a magyar embereket, tekintve, hogy elsődleges szempontjuk mindig a profitszerzés – sorolják.
Az Alapjogokért Központ szerint a tervezett intézkedések jól illeszkednek azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket Brüsszel évente megfogalmaz a Magyarországnak adresszált országjelentésében.
