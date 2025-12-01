Ft
járulékszerkezet dokumentum program

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomagtervezetét, mostantól bárki megnézheti!

2025. december 01. 10:42

Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.

2025. december 01. 10:42
null

Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.

1300 milliárdos adóemelés és a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírása

A dokumentum a jelenlegi adó- és járulékstruktúra radikális újragondolását javasolja. A tervezet évente 1300 milliárd forint többletbevételt teremtene elő, elsősorban jelentős adó- és járulékemelésekkel. Megjelenne a progresszív személyi jövedelemadó, a családi kedvezmények megvágása, valamint új vagyonadó is, amely széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.

A javaslat új adófilozófiát vázol: a vagyonokra, tőkejövedelmekre, vállalkozásokra és fogyasztási cikkekre nehezedő terhek növelésével, miközben a társadalombiztosítás privatizálásának irányába mozdulna. Az egész modell a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezné, komoly gazdasági kockázatokat vállalva.

500 millió forint felett indulna a vagyonadó – 6,5 százalékos kulccsal

A második, részletező anyag a vállalkozások és a vagyonosabbak terheit mutatja be. A dokumentum szerint két új adónem is megjelenne: egy vagyonadó és egy különadó, összesen csaknem 1000 milliárd forint pluszbevételi céllal.

A vagyonadó önmagában 700 milliárd forinttal növelné a befizetéseket. Az adó minden belföldi és uniós vagyonra kiterjedne, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot. Érintett lenne az ingatlan, az értékpapír, az üzletrész, a 800 ezer forint feletti műtárgy, és minden luxuscikk, amelyre a 32 százalékos áfakulcs vonatkozik. Az adó mértéke évi 6,5 százalék, alapja a teljes vagyon és annak értéknövekménye.

Ehhez társulna egy másik különadó is: ez minden harmadik országban tartott vagyonra vonatkozna – ingatlanra, üzletrészre, pénzügyi befektetésre –, és további 250 milliárd forint bevételt célozna, szintén 6,5 százalékos kulccsal.

Erőteljes szigorítás a pénzügyi szektorban és a KKV-knál

A tervezet jelentős fordulatot irányoz elő a biztosítási és kisvállalkozói szektor felé is. A biztosítók éves profitjuk 20 százalékát fizetnék be egy szolidaritási alapba. A kisadózói rendszerek szinte teljesen megszűnnének: eltűnne az EKHO, a KIVA gyakorlatilag megszűnne, helyére pedig egy új, csak az első két üzleti évben választható tételes adó lépne. Ez együtt mintegy 90 milliárd forintos adóemelést jelentene.

Új járulékrendszer

A program teljesen új járulékszerkezetet is bevezetne:

– egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5%
– nyugdíjszolidaritási járulék: 2,5%
– szakképzési hozzájárulás: 1,5%
– szolidaritási egészségügyi járulék: 2%
– bérgarancia-hozzájárulás: 1%
– gyermekvédelmi hozzájárulás: 1,5%

Ezek együtt a munkaadókat és a munkavállalókat is jelentősen terhelnék.

A Tisza Párt szerint minden hazugság – a dokumentum „nem létezik”

Cikkek megjelenése után a Tisza Párt közleményt adott ki, amely szerint „minden mondat hazugság”. A párt állítja: ilyen dokumentum nem létezik, nem voltak és nincsenek ilyen terveik, programjaikat pedig „nem szignózza senki”. Magyar Péter pártelnök „nevetséges hazugságnak” minősítette a tanulmányt. Az Index ezzel szemben azt közli: a dokumentumot az egyik szerző adta át a lapnak. A portál most három részben (ITT, ITT és ITT) teljes terjedelmében közzé is tette a „nem létező” anyagot.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

