Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomagtervezetét, mostantól bárki megnézheti!

A javaslat új adófilozófiát vázol: a vagyonokra, tőkejövedelmekre, vállalkozásokra és fogyasztási cikkekre nehezedő terhek növelésével, miközben a társadalombiztosítás privatizálásának irányába mozdulna. Az egész modell a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezné, komoly gazdasági kockázatokat vállalva.

500 millió forint felett indulna a vagyonadó – 6,5 százalékos kulccsal

A második, részletező anyag a vállalkozások és a vagyonosabbak terheit mutatja be. A dokumentum szerint két új adónem is megjelenne: egy vagyonadó és egy különadó, összesen csaknem 1000 milliárd forint pluszbevételi céllal.

A vagyonadó önmagában 700 milliárd forinttal növelné a befizetéseket. Az adó minden belföldi és uniós vagyonra kiterjedne, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot. Érintett lenne az ingatlan, az értékpapír, az üzletrész, a 800 ezer forint feletti műtárgy, és minden luxuscikk, amelyre a 32 százalékos áfakulcs vonatkozik. Az adó mértéke évi 6,5 százalék, alapja a teljes vagyon és annak értéknövekménye.

Ehhez társulna egy másik különadó is: ez minden harmadik országban tartott vagyonra vonatkozna – ingatlanra, üzletrészre, pénzügyi befektetésre –, és további 250 milliárd forint bevételt célozna, szintén 6,5 százalékos kulccsal.