Évi négymillió turista és folyamatos főszezon – a Budavári Palotanegyed egyre népszerűbb, és hamarosan nyit a Citadella is

Vassné Bojta Amina: Izgalmas feladat lesz számunkra az újjászülető egykori erőd átadása. Terveink szerint március közepén nyitjuk meg a kapukat a nagyközönség előtt egy látványos, új kiállítással és egy gyönyörű közparkkal. A Citadella nagy attrakció lesz, és már most arra számítunk,
hogy naponta több ezer turista keresi majd fel.
Ez egyszerre szép feladat és komoly kihívás is az egész csapat számára, mind üzemeltetési, mind turisztikai, mind biztonsági szempontból. Egy régóta várt megújulás valósult meg, amelyre több korosztály tagjai is nagy várakozással tekintettek. A Citadella valószínűleg most fog igazán a legszebb fényében tündökölni, és végre kulturális, történelmi és turisztikai szempontból is elfoglalhatja azt a helyet, amely megilleti. Még a Szabadság-szobor is új „életre” kel: csavarról csavarra haladva rekonstruálták, és minden elemét restaurálták.
Sikota Krisztina: A Citadella a Várkert Bazárhoz hasonlóan olyan műemlék volt, amely az évtizedek során sajnos lepusztult, helyenként pedig életveszélyessé is vált, ezért fokozatosan le kellett zárni. Most azonban újjászületik az egykori erőd, amely több mint száz éven keresztül az elnyomás szimbóluma volt. Az osztrákok a szabadságharc leverése után börtönként is használták, majd a 20. században a szovjet csapatok is kihasználták egyedi fekvését.
Így amikor a magyarok erre az erődítményre tekintettek, hiába állt előtte a Szabadság-szobor, mégis az elnyomás jutott eszükbe. Ami most történik, az nem más, mint hogy építészetileg is felszabadítjuk a teret: nyitottabbá tesszük, kibővített teraszairól pedig még szebb, 360 fokos kilátás nyílik majd a Dunára és a fővárosra. Immár az is kijelenthető, hogy elültek azok a hangok, amelyek a talapzaton elhelyezett kőkereszt felállítását kritizálták, hiszen mára megértették,