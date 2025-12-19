Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
turista várkert bazár budavári palotanegyed várnegyed citadella turizmus program várkapitányság történelem

Évi négymillió turista és folyamatos főszezon – a Budavári Palotanegyed egyre népszerűbb, és hamarosan nyit a Citadella is

2025. december 19. 15:25

Immár nincs olyan hónapja az évnek, amikor kihalt lenne a Palotanegyed vagy a Várkert Bazár. Rövidesen pedig teljesen megújult formában várja majd a látogatókat a Citadella is. Vassné Bojta Aminával és Sikota Krisztinával, a Várkapitányság vezérigazgatójával és vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.

2025. december 19. 15:25
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Milyen változás történt pontosan a Várkapitányság ez évi működésében?

Sikota Krisztina: Február végén született meg a döntés, hogy a tulajdonosi joggyakorlónk megváltozik, a Miniszterelnökségtől az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kerültünk. Azóta a fejlesztési beruházási feladatokért, a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáért közvetlenül a szakminisztérium felel, hiszen a profiljába illeszkedik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Vassné Bojta Amina: Ez a változás pár hónapot igénybe vett, június 30-ig még az összes építkezést, fejlesztést a Várkapitányság vitte, majd július 1-től ténylegesen ráfordultunk arra, hogy kifejezetten az újjászülető Budavári Palotanegyed üzemeltetésével, valamint a turisztikai és kulturális kihívásaival foglalkozzunk.

Vassné Bojta Amina és Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese a Mandinernek elmondták, hogy mind a Várkert Bazár, mind a Budavári Palotanegyed tekintetében folyamatos főszezonról lehet beszélni.
Sikota Krisztina és Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese a Mandinernek elmondták, hogy a Várkert Bazár és a Budavári Palotanegyed tekintetében is folyamatos főszezonról lehet beszélni. (Fotó: Várkapitányság)

Hogy értékelik a magunk mögött hagyott nyarat?

Sikota Krisztina: A számok folyamatosan nőnek. Bizonyos cellainformációk és egyéb turisztikai adatok alapján úgy tudjuk, hogy évente mintegy 4 millió turista fordul meg a Budavári Palotanegyedben. 

Olyasmiről, hogy főszezon, már nem is beszélhetünk: gyakorlatilag folyamatos főszezont élünk meg.

Persze vannak még kimagaslóbb számokat hozó periódusok, ilyen például most az adventi időszak, és értelemszerűen a budapesti nyár vonzza a legtöbb turistát. Nincs olyan hónapja az évnek, amikor kihalt lenne a Palota- vagy a Várnegyed.  Még az építkezések sem okoznak a turistáknak kellemetlenséget, mivel azt tapasztalják, hogy minden egyre kényelmesebb, egyre inkább megfelel a nemzetközi standardoknak. Kedvelt a Főőrség épületében működő étterem és a Savoyai terasz kínálata is a csodálatos panorámával, hiszen ezek hiányoztak a budai Vár Dísz tértől délre eső részében, amíg át nem vettük a vendéglátás terén is a stafétát. 

Vassné Bojta Amina: Az attrakciók közül továbbra is a leglátogatottabb a Szent István-terem – mind a magyar, mind a külföldi turisták körében –, amely lassan az ötszázezredik látogatót fogadja, de népszerűek azok a tematikus séták is, amelyeket angol, sőt már olasz nyelven is vezetünk a Palotanegyed területén. Ezek immár maradásra is ösztönzik a turistákat, akik nemcsak a pesti oldalt fotózzák a Savoyai teraszról, hanem például a szintén megújult Halászó gyerekek kútját is megcsodálják. Nem utolsósorban ehhez az is hozzájárul, 

hogy a Tabán és a Várkert Bazár irányából akár liftekkel is gyorsan elérhetők a különböző látványosságok.

Melyeket emelnének ki ezek közül?

Sikota Krisztina: Belföldi vendégeink talán a legtöbbet a Várkert Bazárban időznek, amely csaknem tíz éve már nemcsak Budapest megkerülhetetlen turisztikai célpontja, hanem az egyik fontos kulturális intézménye is. Színes programkínálatában a legkisebbektől a kamaszokon és a fiatal felnőtteken át az idősebb korosztályig bárki talál kedvére valót. Nálunk a nagykoncertek mellett jól megfér a jazz, ahogyan az irodalmi programok mellett a táncos rendezvények is népszerűek.

Vassné Bojta Amina: Nemrég mi magunk is meglepődtünk azon, mekkora népszerűségnek örvendett a kamaszok körében az úgynevezett éjféli koncert. Még soha korábban nem láttunk annyi biciklit és rollert a Várkert Bazár előtt, mint akkor. Ennek a programnak nem csupán az időpontja volt különleges, hanem az is, hogy a fiatalok babzsákokra heveredhettek a zenészek között. Ez nem mindennapi kulturális élménnyel gazdagította őket. Ráadásul egy percig sem kellett feszengeniük, mert a szervezők lazára szabták a dress code-ot. Sőt, aki szeretné, az újévet is nálunk köszöntheti, hiszen a szilveszteri bulit az idén 22 éves Be Massive elektronikus zenei partisorozata szolgáltatja, amelynek DJ-i már olyan egyedi helyszíneken pörgették a lemezeket, mint a megújuló budai Vár kupolája, egy komp a Balaton közepén vagy egy gleccser a franciaországi Alpokban, 3200 méteres magasságban.

A Legyen ünnep a földön! – Retró teleink világa című tárlaton az érdeklődők megismerhetik, hogyan teltek az ünnepek évtizedekkel korábban. (Fotó: Várkapitányság)

Milyen programokkal várják még a látogatókat advent idején?

Vassné Bojta Amina: Mivel családbarát emlékhely vagyunk, ezért az év minden időszakában külön figyelmet szentelünk a családoknak és a gyermekkel érkezőknek. Az ünnepi időszak hétvégéin számos ingyenes programmal készülünk a legkisebbeknek, amelyeket jellemzően gyerekkoncertek vagy színházi előadások követnek. Természetesen a felnőtt közönséget is különleges művészeti eseményekkel várjuk.

Ezüstvasárnap többek között műsorra tűztük a Téli tánc című előadást a hagyományőrzés jegyében, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában. Nemrég a színpadunkra lépett a Budapest Bár dupla koncerttel, a következő hetekben pedig 

  • az Ivan & the Parazol együttest,
  • a 20 éves jubileumát ünneplő Modern Art Orchestrát,
  • valamint Soltész Rezsőt is

köreinkben köszönthetjük.

Ahogy már említettük, karácsony után sem áll meg nálunk az élet: már most készülünk a szilveszterre és az új évre is. Így 

2026 elején is érdemes lesz hozzánk betérni.

Sikota Krisztina: A beltéri foglalkozások, koncertek és előadások mellett immár évek óta ingyenes szabadtéri kiállításokat is rendezünk. Idén a Legyen ünnep a földön! – Retró teleink világa című tárlatunkon az érdeklődők megismerhetik, hogyan teltek az ünnepek évtizedekkel korábban. Sokszor tapasztaljuk, hogy a nagyszülők és a szülők a képek láttán mesélni kezdenek saját élményeikről a gyerekeiknek, unokáiknak. 

Ez is a célunk: arra szeretnénk ösztönözni a nálunk megfordulókat, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt a szeretteikkel és barátaikkal, beszélgessenek egymással. Erre egy jó séta is kiválóan alkalmas lehet a Várkert Bazár ápolt ösvényein, ahol immár még télvíz idején is nyílik egy-egy szál rózsa, ami talán még különlegesebbé teheti ezeket az alkalmakat.

A Várkert Bazár után a Citadella is újjászületik

Tekintsünk kicsit előre az új évre. Mikortól tekinthető majd meg teljes pompájában a Citadella?

Vassné Bojta Amina: Izgalmas feladat lesz számunkra az újjászülető egykori erőd átadása. Terveink szerint március közepén nyitjuk meg a kapukat a nagyközönség előtt egy látványos, új kiállítással és egy gyönyörű közparkkal. A Citadella nagy attrakció lesz, és már most arra számítunk, 

hogy naponta több ezer turista keresi majd fel.

Ez egyszerre szép feladat és komoly kihívás is az egész csapat számára, mind üzemeltetési, mind turisztikai, mind biztonsági szempontból. Egy régóta várt megújulás valósult meg, amelyre több korosztály tagjai is nagy várakozással tekintettek. A Citadella valószínűleg most fog igazán a legszebb fényében tündökölni, és végre kulturális, történelmi és turisztikai szempontból is elfoglalhatja azt a helyet, amely megilleti. Még a Szabadság-szobor is új „életre” kel: csavarról csavarra haladva rekonstruálták, és minden elemét restaurálták.

Sikota Krisztina: A Citadella a Várkert Bazárhoz hasonlóan olyan műemlék volt, amely az évtizedek során sajnos lepusztult, helyenként pedig életveszélyessé is vált, ezért fokozatosan le kellett zárni. Most azonban újjászületik az egykori erőd, amely több mint száz éven keresztül az elnyomás szimbóluma volt. Az osztrákok a szabadságharc leverése után börtönként is használták, majd a 20. században a szovjet csapatok is kihasználták egyedi fekvését. 

Így amikor a magyarok erre az erődítményre tekintettek, hiába állt előtte a Szabadság-szobor, mégis az elnyomás jutott eszükbe. Ami most történik, az nem más, mint hogy építészetileg is felszabadítjuk a teret: nyitottabbá tesszük, kibővített teraszairól pedig még szebb, 360 fokos kilátás nyílik majd a Dunára és a fővárosra. Immár az is kijelenthető, hogy elültek azok a hangok, amelyek a talapzaton elhelyezett kőkereszt felállítását kritizálták, hiszen mára megértették, 

hogy a magyar államiságnak ez egy olyan szimbóluma, amely a kezdetek óta elkíséri a népünket.

Milyen új szolgáltatásokkal bővül majd ez a felkapott turisztikai desztináció?

Vassné Bojta Amina: A legfontosabb elem az egykori ágyútoronyban kialakított Szabadság Bástyája című kiállítás lesz, amely a magyar történelem szabadságküzdelmeit mutatja be 21. századi, modern, figyelemfelhívó és élményközpontú módon. Fontos, hogy a tárlat a harcok és győzelmek mellett az emberi sorsokra is fókuszál, így a történelmi tények plusztartalommal telnek meg.  Az alkotók olyan miliőt álmodtak meg, amely különböző fényekkel és digitális eszközökkel nyújt maradandó élményt az érdeklődőknek. A Citadella vezető tervezője, Taraczky Dániel szerint ez nem csupán egy kiállítás lesz, hanem egy történelmi élménytár, ahová sok szeretettel várjuk majd az érdeklődőket.

Így bővül majd az infóponthálózat

A Várkapitányság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese elmondták, hogy a korábban hiányzó, az utóbbi években kiépített infópont-hálózatot a közeljövőben tovább szeretnék bővíteni. A Dísz téren, az egykori posta helyén egy nagyobb turisztikai irodát nyitnának, ahol a Budavári Palotanegyedbe érkező magyar és külföldi turisták egyaránt tájékozódhatnak, és minőségi emléktárgyakat is találhatnak. Emellett az infópont remek találkozási pontként szolgálna, és innen indulhatnának tematikus séták is.

A Budavári Palotanegyed és a Várnegyed főbb látványosságait felvonultató galériánkat alább tekintheti meg:

Mindig pezsgő élet a Palotanegyed és a Várnegyedben

Mindig pezsgő élet a Palotanegyed és a Várnegyedben

Nyitókép: Várkapitányság

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2025. december 19. 15:57
Ha egyszer, újra, a Főváros vezetése a jobboldal kezében kerül, mint itt a fenti beruházás, akkor soha nem látott fejlesztések építkezések indulnak meg. DE, csak akkor lesz hosszútávon értelme, ha a Fővárosi Önkormányzat legközelebb -- a Budapestiek mellett -- a teljes vidéki lakosság szavazatára is számíthat, mert vidéknek is van fővásosa, nem csak az örökös lelakást gettosodást megvalósító baloldalnak. Ahogy az országot, úgy Budapestet is ki kell menteni ennek a kozmopolita haszontalan népségnek a kezéből. Csak így lehet, országos szavazással..
Válasz erre
0
0
cirmos
2025. december 19. 15:51
srácok, van annyi a fizetésetek, mint a csajnak az öve?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!