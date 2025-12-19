Évi négymillió turista és folyamatos főszezon – a Budavári Palotanegyed egyre népszerűbb, és hamarosan nyit a Citadella is

Sikota Krisztina: A számok folyamatosan nőnek. Bizonyos cellainformációk és egyéb turisztikai adatok alapján úgy tudjuk, hogy évente mintegy 4 millió turista fordul meg a Budavári Palotanegyedben.

Olyasmiről, hogy főszezon, már nem is beszélhetünk: gyakorlatilag folyamatos főszezont élünk meg.

Persze vannak még kimagaslóbb számokat hozó periódusok, ilyen például most az adventi időszak, és értelemszerűen a budapesti nyár vonzza a legtöbb turistát. Nincs olyan hónapja az évnek, amikor kihalt lenne a Palota- vagy a Várnegyed. Még az építkezések sem okoznak a turistáknak kellemetlenséget, mivel azt tapasztalják, hogy minden egyre kényelmesebb, egyre inkább megfelel a nemzetközi standardoknak. Kedvelt a Főőrség épületében működő étterem és a Savoyai terasz kínálata is a csodálatos panorámával, hiszen ezek hiányoztak a budai Vár Dísz tértől délre eső részében, amíg át nem vettük a vendéglátás terén is a stafétát.

Vassné Bojta Amina: Az attrakciók közül továbbra is a leglátogatottabb a Szent István-terem – mind a magyar, mind a külföldi turisták körében –, amely lassan az ötszázezredik látogatót fogadja, de népszerűek azok a tematikus séták is, amelyeket angol, sőt már olasz nyelven is vezetünk a Palotanegyed területén. Ezek immár maradásra is ösztönzik a turistákat, akik nemcsak a pesti oldalt fotózzák a Savoyai teraszról, hanem például a szintén megújult Halászó gyerekek kútját is megcsodálják. Nem utolsósorban ehhez az is hozzájárul,