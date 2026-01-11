Maradnak a mínuszok, de már közeledik az enyhülés

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Téli útviszonyokra készülhetünk a következő napokban.
A HungaroMet előrejelzése alapján vasárnap megnövekszik a felhőzet, napközben felhőátvonulásokra számíthatunk, északkeleten futó hózápor alakulhat ki, de reggel még többfelé kisüthet a nap. Napközben már inkább csak északkeleten lehetnek hózáporok.
A keleti tájak kivételével többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat.
Ismét téli útviszonyokra készülhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően
mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul.
Késő estére mínusz 10 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.
Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.
Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat,
akár 5-7 centiméter friss hó érkezik,
míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet.
Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak délnyugaton bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: északkelet felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet.
Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.
Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nulla fok körül alakul a csúcsérték.
