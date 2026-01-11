Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
időjárás felhőzet hőmérséklet ónos eső

Maradnak a mínuszok, de már közeledik az enyhülés

2026. január 11. 08:54

Téli útviszonyokra készülhetünk a következő napokban.

2026. január 11. 08:54
null

A HungaroMet előrejelzése alapján vasárnap megnövekszik a felhőzet, napközben felhőátvonulásokra számíthatunk, északkeleten futó hózápor alakulhat ki, de reggel még többfelé kisüthet a nap. Napközben már inkább csak északkeleten lehetnek hózáporok. 

A keleti tájak kivételével többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat.

Ismét téli útviszonyokra készülhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul. 

Késő estére mínusz 10 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat, 

akár 5-7 centiméter friss hó érkezik, 

míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet.

Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak délnyugaton bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: északkelet felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet. 

Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.

Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nulla fok körül alakul a csúcsérték.

Nyitókép: Készítette: Jászai Csaba, Tulajdonos: Jászai Csaba

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
22-es csapdája
2026. január 11. 09:29
Enyhülés? Január eleje van. Mikor legyen hideg, ha nem most? Tél van!
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 11. 09:26 Szerkesztve
Vicces Mennyire befosott a tehetetlen Fidesz a 3 napos tél 20 centis havától? Bejelentette a katasztrófavédelem: elesett húsz magyar település Több ezer fogyasztási helyen volt áramszolgáltatás-kiesés. (banális szégyen) (beszédes)
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!