Maradnak a mínuszok, de már közeledik az enyhülés

Késő estére mínusz 10 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat,

akár 5-7 centiméter friss hó érkezik,

míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet.