Januárban jön az új pályázat – milliókat igényelhetnek a magyar háztartások

Érdemes a szakértőre hallgatni
Ami a telepítést illeti, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója elmondta, az akkumulátorok érzékenyek a környezeti hatásokra, különösen a hőmérsékletre és a páratartalomra, ezért
- csak száraz,
- fagymentes
- jól szellőző,
- közvetlen napsütéstől védett helyen telepíthetők.
A legkedvezőbb elhelyezés általában a garázs vagy egy külön gépészeti helyiség, mivel ezek többnyire fagymentesek, könnyen hozzáférhetők, és közel helyezkednek el az inverterhez és az elektromos elosztóhoz, így a kábelezés is egyszerűbb. A pince szintén alkalmas lehet, ha száraz és megfelelően szellőztethető, ugyanakkor a párás környezet és az esetleges beázás komoly kockázatot jelenthet.
Ezzel szemben a padlás vagy a tetőtér általában nem ajánlott, mert nyáron extrém mértékben felmelegedhet, télen pedig lehűlhet, a nagy a hőmérséklet-ingadozás pedig az akkumulátor élettartamát csökkenti.