Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
klímapolitikai intézet villamosenergia tároló napelem pályázat program lakosság

Januárban jön az új pályázat – milliókat igényelhetnek a magyar háztartások

2025. december 17. 16:37

A lakossági energiatároló-program keretösszege összesen százmilliárd forint.

2025. december 17. 16:37
null

Lakossági energiatároló-programot hirdetett meg a kormány összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A Magyar Nemzet cikkéből kiderült, a kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója lapnak elmondta, ez a lakossági energiatároló program abban segít a napelemmel rendelkező háztartásoknak, hogy tartósan önellátók lehessenek, áramigényeik minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja. A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói – ismertették.

Ez a program célja

A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. 

Toldi kiemelte, a pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra (kWh) kapacitású akkumulátorok telepítése a cél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energiatároló tíz kWh villamos energiát képes felvenni és később visszatáplálni a háztartás belső hálózatába, de az a fogyasztástól függ, hogy a tárolt mennyiség hány üzemórára elegendő.

Nagyságrendileg négy–hat üzemórányi energia tárolható el így, de alacsony fogyasztás mellett ez több is lehet 

– jegyezte meg a szakértő, hozzátéve, hogy a rendszerek telepítése elsősorban a nappali termelés és az esti felhasználás közötti áthidalására szolgál.

Érdemes a szakértőre hallgatni

Ami a telepítést illeti, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója elmondta, az akkumulátorok érzékenyek a környezeti hatásokra, különösen a hőmérsékletre és a páratartalomra, ezért 

  • csak száraz,
  • fagymentes
  •  jól szellőző, 
  • közvetlen napsütéstől védett helyen telepíthetők. 

A legkedvezőbb elhelyezés általában a garázs vagy egy külön gépészeti helyiség, mivel ezek többnyire fagymentesek, könnyen hozzáférhetők, és közel helyezkednek el az inverterhez és az elektromos elosztóhoz, így a kábelezés is egyszerűbb. A pince szintén alkalmas lehet, ha száraz és megfelelően szellőztethető, ugyanakkor a párás környezet és az esetleges beázás komoly kockázatot jelenthet. 

Ezzel szemben a padlás vagy a tetőtér általában nem ajánlott, mert nyáron extrém mértékben felmelegedhet, télen pedig lehűlhet, a nagy a hőmérséklet-ingadozás pedig az akkumulátor élettartamát csökkenti.

A Magyar Nemzet Toldi Ottótól megtudta azt is, hogy 

a támogatási rendszer inkább a hálózattal együttműködő, részben önellátó háztartásokat kívánja ösztönözni, nem pedig a teljes leválást, 

ezért olyan tanyákon korlátokat jelent, ahol nincs vagy csak nehezen megoldható a villamosenergia-hálózatra történő csatlakozás. A pályázati feltételek ugyanis hálózati csatlakozást feltételeznek, és nem a kizárólag szigetüzemű, elszeparált, hálózatra nem kapcsolódó rendszereket támogatják – olvasható az összeállításban.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. december 17. 17:11
Hát nem tudom. Ha kiszámoljuk, hogy mennyibe kerül a napelem+energiatároló beruházás, akkor nagyjából a 25 éves villanyszámla árát kapjuk meg (jobb esetben, mert van, ahol több, mint 30 év a megtérülése). És akkor nem számoltam még a kamatokat. Annyi idő alatt viszont tuti, hogy tönkre megy az egész. Mi értelme ennek az egész szarnak??????
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!