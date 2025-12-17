Januárban jön az új pályázat – milliókat igényelhetnek a magyar háztartások

Lakossági energiatároló-programot hirdetett meg a kormány összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A Magyar Nemzet cikkéből kiderült, a kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója lapnak elmondta, ez a lakossági energiatároló program abban segít a napelemmel rendelkező háztartásoknak, hogy tartósan önellátók lehessenek, áramigényeik minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.