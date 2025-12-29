Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság politikus románia lakosság párt

Romániából érkezett a segélykiáltás: már ott tartunk, hogy a lakosság háromnegyede szerint óriási a baj

2025. december 29. 16:05

A legújabb felmérés szerint a válaszadók 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad.

2025. december 29. 16:05
null

Az IRES közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint Romániában csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat.

A hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint a román választópolgárok körében a legnagyobb népszerűségnek továbbra is a többi román párt által szélsőségesnek tartott ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) örvend, melyet a megkérdezettek 36 százaléka támogat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Tovább a cikkhezchevron

A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) következik 21 százalékkal. Ezt a két kisebb kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) követi 18, illetve 11 százalékos támogatottsággal.

A felmérés szerint a többi politikai párt az ötszázalékos bejutási küszöb alatti támogatottsággal rendelkezik.

Nem elégedettek a románok

Az IRES felmérésében a románok közérzetére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Ezek alapján kiderült, hogy a romániai lakosok a 2025-ös évet jóval nehezebbként élték meg, mint a választások által fémjelzett 2024-est. Bár több mint 60 százalékuk személyes szinten jól boldogult, a társadalomban elharapózó bizonytalanság negatívan érintette őket.

A megkérdezettek a legfőbb stresszforrásnak az ország nehéz gazdasági helyzetét és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket nevezték. Negyvenkét százalékuk mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, és csupán 21 százalék állította, hogy javult.

A válaszadók 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad.

A felmérés szerint a romániai lakosság továbbra sem tért napirendre a 2024-es államfőválasztás érvénytelenítése felett. Hatvanegy százalékuk elhibázottnak tartja a döntést, és a többség úgy gondolja, hogy a román hatóságok azóta sem szolgáltak kielégítő magyarázattal az okokról.

A kormány költségcsökkentési intézkedései is megosztják a lakosságot. Ötvenhárom százalék mondta azt, hogy ezek negatívan érintették. Az IRES felmérése szerint a románok legkevésbé a politikusokban bíznak, míg a társadalomban a legjobb megítélésnek a tűzoltók, az orvosok és a pedagógusok örvendenek.

A felmérés december 4. és 17. között készült 1012 fős mintán. A hibahatár ±3,1 százalék.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. december 29. 16:16
Azt hiszem ez a kormányzati szerepvállalás, az rmdsz parlamenti helyébe fog kerülni. Érdemes lenne egy új magyar párt építését elkezdeni, mert úgy fognak járni, mint a felvidéki magyarok.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2025. december 29. 16:13
NA MOST UGASSANAK A BALOS LIBSI TETVEK! BEZZEG ROMÁNIA UGYE, HOGY UGYE ELMEBETEG LIBSIK!
Válasz erre
0
0
salátás
2025. december 29. 16:10
ne má, akkor balosék hazudtak?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!