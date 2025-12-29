Romániából érkezett a segélykiáltás: már ott tartunk, hogy a lakosság háromnegyede szerint óriási a baj

Nem elégedettek a románok

Az IRES felmérésében a románok közérzetére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Ezek alapján kiderült, hogy a romániai lakosok a 2025-ös évet jóval nehezebbként élték meg, mint a választások által fémjelzett 2024-est. Bár több mint 60 százalékuk személyes szinten jól boldogult, a társadalomban elharapózó bizonytalanság negatívan érintette őket.

A megkérdezettek a legfőbb stresszforrásnak az ország nehéz gazdasági helyzetét és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket nevezték. Negyvenkét százalékuk mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, és csupán 21 százalék állította, hogy javult.

A válaszadók 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad.

A felmérés szerint a romániai lakosság továbbra sem tért napirendre a 2024-es államfőválasztás érvénytelenítése felett. Hatvanegy százalékuk elhibázottnak tartja a döntést, és a többség úgy gondolja, hogy a román hatóságok azóta sem szolgáltak kielégítő magyarázattal az okokról.