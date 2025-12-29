Romániából érkezett a segélykiáltás: már ott tartunk, hogy a lakosság háromnegyede szerint óriási a baj

Kimutatták a foguk fehérjét a magyargyűlölők Romániában: leköptek és szidalmaztak egy árust karácsony előtt
Az IRES közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint Romániában csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat.
A hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint a román választópolgárok körében a legnagyobb népszerűségnek továbbra is a többi román párt által szélsőségesnek tartott ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) örvend, melyet a megkérdezettek 36 százaléka támogat.
A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) következik 21 százalékkal. Ezt a két kisebb kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) követi 18, illetve 11 százalékos támogatottsággal.
A felmérés szerint a többi politikai párt az ötszázalékos bejutási küszöb alatti támogatottsággal rendelkezik.
Az IRES felmérésében a románok közérzetére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Ezek alapján kiderült, hogy a romániai lakosok a 2025-ös évet jóval nehezebbként élték meg, mint a választások által fémjelzett 2024-est. Bár több mint 60 százalékuk személyes szinten jól boldogult, a társadalomban elharapózó bizonytalanság negatívan érintette őket.
A megkérdezettek a legfőbb stresszforrásnak az ország nehéz gazdasági helyzetét és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket nevezték. Negyvenkét százalékuk mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, és csupán 21 százalék állította, hogy javult.
A válaszadók 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad.
A felmérés szerint a romániai lakosság továbbra sem tért napirendre a 2024-es államfőválasztás érvénytelenítése felett. Hatvanegy százalékuk elhibázottnak tartja a döntést, és a többség úgy gondolja, hogy a román hatóságok azóta sem szolgáltak kielégítő magyarázattal az okokról.
A kormány költségcsökkentési intézkedései is megosztják a lakosságot. Ötvenhárom százalék mondta azt, hogy ezek negatívan érintették. Az IRES felmérése szerint a románok legkevésbé a politikusokban bíznak, míg a társadalomban a legjobb megítélésnek a tűzoltók, az orvosok és a pedagógusok örvendenek.
A felmérés december 4. és 17. között készült 1012 fős mintán. A hibahatár ±3,1 százalék.
