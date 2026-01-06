Kadirov 20 éves fia lett Csecsenföld ideiglenes miniszterelnök-helyettese

Mint az üstökös, úgy tör előre Adam Kadirov, Csecsenföld urának 17 éves fia
Most épp a régió biztonsági tanácsának titkára lett, április elején pedig a csecsen belügyminisztérium kurátora.
Családban maradnak a fontos tisztségek.
Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője újabb kulcsfontosságú tisztséget adott át családtagjának: a 20 éves fiát, Ahmatot nevezte ki a régió kormányának ideiglenes miniszterelnök-helyettesévé – számolt be róla a Kárpát Hír. A fiatal Ahmat Kadirov megtartja jelenlegi sportminiszteri posztját is, amelyet 2024-ben, 18 évesen kapott meg – jelentette be a csecsen elnök a Telegram-csatornáján.
A kinevezéseket Kadirov „kisebb személyi változtatásoknak” nevezte, amelyek Magomed Daudov kormányfő javaslatára történtek. Hasonló előléptetésben részesült Ahmed Dudajev, a nemzetpolitikáért, külkapcsolatokért, sajtóért és információért felelős miniszter is, aki szintén ideiglenes kormányfőhelyettes lett.
A bejelentés időzítése egybeesik azoknak a sajtóértesülésekkel, amelyek szerint Kadirovot az újév előtti időszakban Moszkvában kórházba szállították súlyos állapotban, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, és a vezető maga is cáfolta a pletykákat.
Kadirov nem kommentálta, hogy fia kinevezése összefügg-e saját egészségi állapotával.
Ahmat nem az egyetlen fiatal családtag, aki magas pozícióba került. A 24 éves Hadicsat Kadirova a regionális adminisztráció vezetőjének első helyettese, míg a jelenleg 18 éves Adam Kadirov több tisztséget is betölt, köztük apja biztonsági szolgálatának vezetőjét és a Vlagyimir Putyinról elnevezett gudermesi különleges erők egyetemének kurátorát. Független orosz médiumok, például a „Projekt” vizsgálatai szerint Ramzan Kadirov rekorder Oroszországban a hatalmi pozíciókban lévő rokonok számát tekintve: körülbelül száz családtagja foglalkoztat valamilyen állami tisztségben a régióban. Ezzel messze megelőzi Vlagyimir Putyint, akinek becslések szerint mintegy 20-26 rokona tölt be vezető szerepet az országban.
Nyitókép forrása: VYACHESLAV PROKOFYEV /POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Most épp a régió biztonsági tanácsának titkára lett, április elején pedig a csecsen belügyminisztérium kurátora.
***