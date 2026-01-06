Kadirov 20 éves fia lett Csecsenföld ideiglenes miniszterelnök-helyettese

Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője újabb kulcsfontosságú tisztséget adott át családtagjának: a 20 éves fiát, Ahmatot nevezte ki a régió kormányának ideiglenes miniszterelnök-helyettesévé – számolt be róla a Kárpát Hír. A fiatal Ahmat Kadirov megtartja jelenlegi sportminiszteri posztját is, amelyet 2024-ben, 18 évesen kapott meg – jelentette be a csecsen elnök a Telegram-csatornáján.

A kinevezéseket Kadirov „kisebb személyi változtatásoknak” nevezte, amelyek Magomed Daudov kormányfő javaslatára történtek. Hasonló előléptetésben részesült Ahmed Dudajev, a nemzetpolitikáért, külkapcsolatokért, sajtóért és információért felelős miniszter is, aki szintén ideiglenes kormányfőhelyettes lett.