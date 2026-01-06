Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin ramzan kadirov csecsenföld

Kadirov 20 éves fia lett Csecsenföld ideiglenes miniszterelnök-helyettese

2026. január 06. 20:20

Családban maradnak a fontos tisztségek.

2026. január 06. 20:20
null

Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője újabb kulcsfontosságú tisztséget adott át családtagjának: a 20 éves fiát, Ahmatot nevezte ki a régió kormányának ideiglenes miniszterelnök-helyettesévé – számolt be róla a Kárpát Hír. A fiatal Ahmat Kadirov megtartja jelenlegi sportminiszteri posztját is, amelyet 2024-ben, 18 évesen kapott meg – jelentette be a csecsen elnök a Telegram-csatornáján.

A kinevezéseket Kadirov „kisebb személyi változtatásoknak” nevezte, amelyek Magomed Daudov kormányfő javaslatára történtek. Hasonló előléptetésben részesült Ahmed Dudajev, a nemzetpolitikáért, külkapcsolatokért, sajtóért és információért felelős miniszter is, aki szintén ideiglenes kormányfőhelyettes lett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A bejelentés időzítése egybeesik azoknak a sajtóértesülésekkel, amelyek szerint Kadirovot az újév előtti időszakban Moszkvában kórházba szállították súlyos állapotban, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, és a vezető maga is cáfolta a pletykákat.

Kadirov nem kommentálta, hogy fia kinevezése összefügg-e saját egészségi állapotával.

Ahmat nem az egyetlen fiatal családtag, aki magas pozícióba került. A 24 éves Hadicsat Kadirova a regionális adminisztráció vezetőjének első helyettese, míg a jelenleg 18 éves Adam Kadirov több tisztséget is betölt, köztük apja biztonsági szolgálatának vezetőjét és a Vlagyimir Putyinról elnevezett gudermesi különleges erők egyetemének kurátorát. Független orosz médiumok, például a „Projekt” vizsgálatai szerint Ramzan Kadirov rekorder Oroszországban a hatalmi pozíciókban lévő rokonok számát tekintve: körülbelül száz családtagja foglalkoztat valamilyen állami tisztségben a régióban. Ezzel messze megelőzi Vlagyimir Putyint, akinek becslések szerint mintegy 20-26 rokona tölt be vezető szerepet az országban.

Nyitókép forrása: VYACHESLAV PROKOFYEV /POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hátakkor
2026. január 06. 21:24
Beszarás!
Válasz erre
0
0
jetilovag
2026. január 06. 20:43
há nem?...há mé?.....🤣🤣🤣🤣🤣..........
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 06. 20:25
Maduronak is ezt kellett volna tennie. Feltételezem, hogy a rokonai nem adták volna el az emberrablóknak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!