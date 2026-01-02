Ft
gazdaság szuverenitásvédelmi hivatal magyarország közvélemény-kutatás lakosság kiskereskedelem érdek

Színt vallottak a magyarok: nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a kiskereskedelemben vagy az energiaszektorban

2026. január 02. 15:38

A társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

2026. január 02. 15:38
null

A magyar lakosság szerint nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a stratégiai ágazatokban – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült legújabb közvélemény-kutatás eredménye alapján.

Mint írták, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból az állapítható meg, hogy 

a legalapvetőbb ágazatokat (például élelmiszeripar, kiskereskedelem, energiaszektor) a lakosság szerint hazai kézben kell tartani, míg a külföldi többségi tulajdon szuverenitási kockázatot jelent.

 

A társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket: a nemzeti tulajdon erősíti Magyarország ellenálló képességét, míg az idegen stratégiai befolyás az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban a kiszolgáltatottságot növeli – tették hozzá.

A közlemény tartalmazza: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) - ahogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal a korábbiakban rámutatott - a gazdasági kényszer megteremtését azonosította a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként. Idegen szereplők – közvetlen beruházások révén – erős függőségi viszonyt alakíthatnak ki a stratégiai szektorokban, az állami vállalatokban és a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében annak érdekében, hogy negatív hatást fejtsenek ki a célba vett országra.

A magyar lakosság érdekeit érvényesítenék

 

Közölték, a közvélemény tisztában van a külföldi gazdasági befolyással járó kockázatokkal, és a kritikus infrastruktúra tekintetében a szuverenitás megőrzésének egyik fundamentumaként tekint a magyar tulajdonra. Ennek megfelelően a megkérdezettek elsöprő többsége úgy látja, hogy 

  • az élelmiszeriparban (85 százalék),
  • a kiskereskedelemben (81 százalék),
  • az energiaszektorban (80 százalék),
  • az építőiparban (78 százalék)
  • és a pénzügyi szektorban (70 százalék) hazai többségi tulajdonra lenne szükség. 

A válaszadók szintén magas arányban tartanák magyar kézben a hadiipart, a légi forgalmi szektort, a telekommunikációs ágazatot, valamint a médiát.

Azt írták, hazánk kiszolgáltatottságának elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy a kulcságazatokban külföldi politikai és gazdasági érdekcsoportok szempontjai helyett a magyar lakosság érdekei érvényesüljenek. Nem meglepő, hogy a megkérdezettek közel háromnegyede (72 százaléka) úgy látja, hogy erősíti Magyarország ellenálló képességét a hazai többségi tulajdon a szóban forgó szektorokban – közölték.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

zsocc44
2026. január 02. 17:23
Remek elképzelés! Már csak a termelést, élelmiszeripari, kell hozzá igazítani! Ameddig monokultúrás termelés zajlik a nagy gazdaságokban, hagymát, fokhagymát importálja az ország… gyümölcs és zöldség, hús sem kivétel!
Válasz erre
1
0
lacika-985
2026. január 02. 17:18
Ki kell baszni a náci MULTIKAT és helyre áll az egyensúly .
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. január 02. 17:11
Tessék? Ha vásárolni akarok, azt 90 o/o-ban külföldi tulajdonú boltban tehetem . Most akkor mi van?
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 02. 17:11
Egyértelmű. A bibi az, hogy nem lehet megvalósítani már. Csak a magyar állam tudná kivásárolni őket , ha eladnák őket.....de nem fogják eladni.
Válasz erre
0
0
