Színt vallottak a magyarok: nincs helye külföldi többségi tulajdonnak a kiskereskedelemben vagy az energiaszektorban

A társadalom reálisan méri fel a gazdasági szuverenitást fenyegető veszélyeket: a nemzeti tulajdon erősíti Magyarország ellenálló képességét, míg az idegen stratégiai befolyás az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban a kiszolgáltatottságot növeli – tették hozzá.

A közlemény tartalmazza: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) - ahogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal a korábbiakban rámutatott - a gazdasági kényszer megteremtését azonosította a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként. Idegen szereplők – közvetlen beruházások révén – erős függőségi viszonyt alakíthatnak ki a stratégiai szektorokban, az állami vállalatokban és a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében annak érdekében, hogy negatív hatást fejtsenek ki a célba vett országra.

A magyar lakosság érdekeit érvényesítenék

Közölték, a közvélemény tisztában van a külföldi gazdasági befolyással járó kockázatokkal, és a kritikus infrastruktúra tekintetében a szuverenitás megőrzésének egyik fundamentumaként tekint a magyar tulajdonra. Ennek megfelelően a megkérdezettek elsöprő többsége úgy látja, hogy