Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
robert fico brüsszel személyzet orosz-ukrán háború program repülőgép diplomácia

Rosszul indult Robert Fico brüsszeli programja – súlyosan megsérült a gépe

2025. december 18. 13:57

Szerencsére sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

2025. december 18. 13:57
null

Megsérült szerdán a földi kiszolgálás során Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépe Brüsszelben. A gép törzsének egy mobillépcsőt szállító jármű ütközött neki, a bal első ajtó közelében – számolt be a Felvidék

A szlovák belügyminisztérium közlése szerint az incidens nem a szlovák személyzet hibájából történt, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

A kormányfő elmondása alapján a rongálás olyan mértékű, hogy a repülőgép jelenleg nem felel meg a repülésbiztonsági követelményeknek, ezért elővigyázatosságból ideiglenesen kivonták a forgalomból. A hatóságok a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményeire várnak – olvasható a közleményben.

A lap hozzátette, a repülőgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után elővigyázatosságból a földre parancsolták, amíg nem tisztázódik pontosan a sérülés mértéke. A döntés célja az volt, hogy minden kockázatot kizárjanak, mielőtt a gép újra felszállna.

Robert Fico a történtek ellenére zavartalanul részt vett a Brüsszelben zajló programokon. Szerdán este jelen volt az Európai Tanács és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozóján, csütörtök reggel pedig az iparral és Európa versenyképességével foglalkozó informális egyeztetésen vesz részt. 

Ezt követően kezdődik az uniós csúcstalálkozó, amelyen többek között Ukrajna finanszírozása, Európa biztonsága, a bővítés, valamint a 2028 és 2034 közötti időszak uniós költségvetése is napirendre kerül – sorolta a lap.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. december 18. 17:01
Ebből a leírásból én nehezen következtetem ki, hogy Robert Fico honnét hová repült, mikor és hol tolattak bele. Vajon, akkor sérült géppel utazott-e? Úgy látom, nagyon útjában van a "habsburgoknak" Fico. Már másodszor akarják eltenni láb alól. Emlékezzünk, hogy járt Zrínyi a vadkannal. Mi lett Tisza István miniszterelnökkel. Az egyetlen magyar politikussal, aki a trianoni tragédia közepette is tudott volna valamit tenni Magyarországért. Tisza ellen 4 merényletet követtek el. A negyedik sikeres volt, a Hermina úti villában. Vélhetően délszláv nemzetiségű katonák végezték itt ki. Az első merénylő, a kommunista szent, Duczynska Ilona volt, akit Szabó Ervin és a Galilei kör bújtott fel. Hasonló szentként tisztelet ember volt a harmadik merénylő Lékai János.... Emlékezzünk csak, Szabó Ervin nevét nem akarták leszedni a könyvtár nevéből, egy merénylőről neveztek el egy teret a kommunisták. Korábban Duczynskát Ady szeretőjének tartották, most plátói érezetemnek mondják viszonyukat.
Válasz erre
0
0
ZZoltan
2025. december 18. 16:28
Isten bűntetése a rohadt kommunista magyargyűlölő Ficó - újabb magyarellenes törvényei miatt. Szomorú, hogy a Brüsszeli elmebajjal szemben ezzel a magyarokat szakmányban gyűlölő mocsokkal kell összefognia a magyar kormányunknak. De kérdem én? Érdemes összefogni vele? Gazdaságfejlesztés, Haderőfejlesztés - Felvidéknek újra Észak-Magyarországnak kell lennie. Erre kell készülnünk. EZ A MAGYAR ÚT. Nem kell a visítás, hogy közös "Brüsszel", meg EU elleni harc!. Az EU-ból ki lehet lépni.. A szlovákok magyargyűlöletét pedig erővel lehet csak eltörölni. - A szlovákokét - akik egy sohasem létezett nemzet a magyar Felvidéken, Mesterégesen heggesztették össze a nyelvüket is a z ó-egyházi csehből. Ők maguk pedig csehek, morvák, lengyelek, goralok, ruszinik, hucolok keverékei. ÉS NINCS OLYAN SZLOVÁKNAK HAZUDOTT CSALÁD, MELYNEK NE LENNE MAGYAR FELMENŐJE. Szlovákia léte a vicc kategória. Vissza kell térnie Felvidékünknek Magyarországhoz.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 18. 15:58
ez nyilvan szabotazs. egyelore figyelmeztetes szinten...
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. december 18. 15:48
milyen bizsergető érzés lehet egy lépcső felépítményű teherautóval nullára amortizálni egy milliárdos értékű gépet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!