orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna oroszország

Korai volt a háborúpárti öröm: az amerikaiak állítják, nem írták alá a Párizsi Nyilatkozatot

2026. január 07. 12:51

Hiába egyeztek meg az európaiak arról, hogy mindent megtesznek az eszkalációért, újra magukra maradtak.

2026. január 07. 12:51
null

A január 6-i párizsi csúcstalálkozón a „tettre készek koalíciója” tagországai elfogadtak egy nyilatkozatot Ukrajna „biztonsági garanciáiról”, amely egy nemzetközi katonai kontingens Ukrajnába telepítését, valamint hosszú távú támogatást ígér Kijevnek egy esetleges tűzszünet után.

Az Egyesült Államok azonban nem írta alá a dokumentumot, és a végső szövegből eltűnt az a rész, amely Washington egyértelmű kötelezettségvállalását tartalmazta a koalíciós erők támogatására Oroszország újabb agressziója esetén.

A Politico értesülései szerint az USA nem látta el kézjegyével az Európával és Ukrajnával közös nyilatkozatot a békefenntartó erőkről, ellenére annak, hogy Steven Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja kijelentette: a biztonsági garanciák kidolgozása „jelentős mértékben véglegesítették”, és „nagyjából befejeződött”.

Witkoff a találkozót követően hangsúlyozta, hogy jelentős előrelépés történt a kétoldalú garanciák és Ukrajna gazdasági helyreállítási tervének terén is. A felek közötti egyetértés arra azonban már nem terjedt ki, hogy Washington hivatalosan is aláírja a közös dokumentumot.

Az ukrán Pravda elemzése szerint a nyilatkozat tervezetéből kihagyták azt a bekezdést, amely szerint a nemzetközi katonai erők – európai vezetéssel – az Egyesült Államok részvételével működnének, beleértve az amerikai hírszerzési és logisztikai támogatást, valamint Washington kifejezett kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a kontingens támadás érné. A végső verzió csupán „az Egyesült Államok javasolt támogatására” utal.

A francia elnöki hivatal egy névtelenséget kérő tisztségviselője megerősítette

az Egyesült Államok nem formális aláírója a január 6-i nyilatkozatnak, de a dokumentumot részletesen megvitatták Washingtonnal.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a csúcsot követően aláhúzta: a nyilatkozat szerint Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák jelentős része az Egyesült Államokra hárul majd. „Fontosnak tartom, hogy a mai nyilatkozat szerint a biztonsági garanciák jelentős része az Egyesült Államokra hárul, és véleményem szerint ez szükséges feltétele annak, hogy a béke valóban hosszú távú legyen” – fogalmazott Babiš. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Csehország nem küld saját katonákat Ukrajnába, és saját költségén sem szállít lőszert Kijevnek.

Az ukrán oldalról Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője „konkrét eredményekről” számolt be a párizsi csúcs kapcsán, ugyanakkor hozzátette, hogy nem minden információ hozható nyilvánosságra.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

2026. január 07. 14:31
Balfaszok, mert olyan nincs, hogy az egyik harcoló fél mellett elkötelezett, a másik felet mindenáron legyőzni akaró, békefenntartó lehessen.
iphone-13
2026. január 07. 14:24
KÉT FASISZTA A KÉPEN
neszteklipschik
2026. január 07. 14:15
A drogos-lopós-náci csürhét fel kell számolni a Kijev nevezetű sz@rfészekben, ez bármiféle fegyverszünet vagy béke előfeltétele!
europész
2026. január 07. 14:15
Ha ha ha ha.Remelem az usakok elobb utobb eszbe kapnak,hogy egy dilihazat nem kell komolyan venni.
