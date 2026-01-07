Korai volt a háborúpárti öröm: az amerikaiak állítják, nem írták alá a Párizsi Nyilatkozatot

Az ukrán Pravda elemzése szerint a nyilatkozat tervezetéből kihagyták azt a bekezdést, amely szerint a nemzetközi katonai erők – európai vezetéssel – az Egyesült Államok részvételével működnének, beleértve az amerikai hírszerzési és logisztikai támogatást, valamint Washington kifejezett kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a kontingens támadás érné. A végső verzió csupán „az Egyesült Államok javasolt támogatására” utal.

A francia elnöki hivatal egy névtelenséget kérő tisztségviselője megerősítette

az Egyesült Államok nem formális aláírója a január 6-i nyilatkozatnak, de a dokumentumot részletesen megvitatták Washingtonnal.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a csúcsot követően aláhúzta: a nyilatkozat szerint Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák jelentős része az Egyesült Államokra hárul majd. „Fontosnak tartom, hogy a mai nyilatkozat szerint a biztonsági garanciák jelentős része az Egyesült Államokra hárul, és véleményem szerint ez szükséges feltétele annak, hogy a béke valóban hosszú távú legyen” – fogalmazott Babiš. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Csehország nem küld saját katonákat Ukrajnába, és saját költségén sem szállít lőszert Kijevnek.

Az ukrán oldalról Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője „konkrét eredményekről” számolt be a párizsi csúcs kapcsán, ugyanakkor hozzátette, hogy nem minden információ hozható nyilvánosságra.