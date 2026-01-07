Káosz az unióban: borította az asztalt Orbán szövetségese, füstbe megy Zelenszkij nagy terve

A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között.

Csehország két éve jelentette be, hogy nemzetközi kezdeményezést indít nagy kaliberű lőszer beszerzésére az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna számára. A kezdeményezés jövője a cseh nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésének napirendjén is szerepel.