Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szijjártó péter von der leyen brüsszel magyarország orosz-ukrán háború

Szijjártó Péter rendesen odapörkölt Von der Leyenéknek – közvetlen háborúba sodornák Magyarországot

2026. január 07. 13:26

A külügyminiszer magyarázata szerint azzal, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak Ukrajnában, közvetlen háborút kockáztatnak Oroszországgal szemben.

2026. január 07. 13:26
null

A magyar kormány elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését, amely a közvetlen konfrontációt kockáztatja Oroszországgal, és továbbra is meg fogja védeni ettől hazánk lakosságát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés szünetében, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciójához tartozó európai országok előző napi párizsi találkozóján újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról, amely a közvetlen összecsapás veszélyét teremti meg Oroszországgal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, a közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben”

– figyelmeztetett.

„Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika és a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni” – folytatta.

Majd leszögezte, hogy rendkívül veszélyes döntésről van szó, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy megóvja a magyar embereket és családokat az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy ettől a háborútól Magyarországot csakis egy szuverén kormány tudja megvédeni.

„Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni” – vélekedett.

Mi a mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén, nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni Magyarországot. Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai-orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. január 07. 14:31
Ha megjelennek Ukrajnába, ne csodálkozzanak, hogy az Eiffel torony, Westminster pillanatokon belül eltűnhet, környezetével együtt úgy 100 km-es kőrben, és ez még csak a figyelmeztetés lesz
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. január 07. 14:22 Szerkesztve
Szavazzunk a Tiszára és küldjünk csapatokat az nagyorosz sztyeppére! Ez egyszer már bejött nekünk a Don-kanyarban. Ez ERKÖLCSI KÖTELESSÉGÜNK, hiszen Ukrajna "értünk harcol", "a mi háborúnkat vívja" és azért kell OTT harcolni "Putler barbár keleti hordái ellen", hogy "utána majd Budapesten ne kelljen". Ennek a csodálatos hozzáállásnak a gyülölcseit szüretelhettük le a II. vh.-ban is... Ugye, szektások?😝
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 07. 14:16
helyes dontes, kimaradunk ebbol, ennyi !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!