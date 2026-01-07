Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
emmanuel macron volodimir zelenszkij párizs orosz-ukrán háború légvédelmi rakéta ukrajna

Katasztrófa közeleg? – Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Macronnal, mindent megtesznek a háború folytatásáért

2026. január 07. 12:31

Az ukrán elnök kedden Párizsba utazott a tettre készek koalíciójának gyűlésére, ahol Ukrajna további fegyverezése volt a téma.

2026. január 07. 12:31
null

Volodimir Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel a tettre készek koalíciójának keddi gyűlése előtt.

Az ukrán elnök később közösségi oldalán számolt be a találkozó eredményeiről, és hangsúlyozta: „a diplomácia és a valódi segítség kéz a kézben jár”. Továbbá kiemelte, minden egyes egyeztetésnek új megegyezéssel kell zárulnia a légvédelem növelése és az új támogatási csomagok szempontjából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij úgy fogalmazott: 

„minden légvédelmi rakéta életeket ment és növeli a diplomácia esélyeit”.

A keddi párizsi találkozón a háborúpárti európai vezetők megállapodtak, hogy nem kommunikálnak az oroszokkal, de katonákat küldenek Ukrajnába, ami súlyos eszkalációs lépést jelent a háború további alakulását tekintve.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin


 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. január 07. 14:33
'-nem unod még Ursulát, velem jobban járnál..'
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. január 07. 14:28
a béke se lenne olyan nagyon rossz, de mégis inkább a rakéták legyenek....
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 07. 14:25
ATOM CSAPÁS FOG KÖVETKEZNI MÁR NEM KELL SOKAT VÁRNI
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. január 07. 14:23
Volt már rá példa hogy Napoleont megmogyorozták az oroszok , ami után éveken át dorbézoltak duhajkodtak mulatoztak Párizsban,ezek meg csak fintorogtak! Hő ha hőőő... stratégia ésszerűbb lenne
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!