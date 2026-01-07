Katasztrófa közeleg? – Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Macronnal, mindent megtesznek a háború folytatásáért

Vadászgépekkel és tengeri egységekkel indulna Ukrajnába Svédország: bejelentették a nagy tervet
A svéd miniszterelnök nem tétlenkedik.
Az ukrán elnök kedden Párizsba utazott a tettre készek koalíciójának gyűlésére, ahol Ukrajna további fegyverezése volt a téma.
Volodimir Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel a tettre készek koalíciójának keddi gyűlése előtt.
Az ukrán elnök később közösségi oldalán számolt be a találkozó eredményeiről, és hangsúlyozta: „a diplomácia és a valódi segítség kéz a kézben jár”. Továbbá kiemelte, minden egyes egyeztetésnek új megegyezéssel kell zárulnia a légvédelem növelése és az új támogatási csomagok szempontjából.
Zelenszkij úgy fogalmazott:
„minden légvédelmi rakéta életeket ment és növeli a diplomácia esélyeit”.
A keddi párizsi találkozón a háborúpárti európai vezetők megállapodtak, hogy nem kommunikálnak az oroszokkal, de katonákat küldenek Ukrajnába, ami súlyos eszkalációs lépést jelent a háború további alakulását tekintve.
