Katasztrófa közeleg? – Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Macronnal, mindent megtesznek a háború folytatásáért

Volodimir Zelenszkij négyszemközt tárgyalt Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel a tettre készek koalíciójának keddi gyűlése előtt.

Az ukrán elnök később közösségi oldalán számolt be a találkozó eredményeiről, és hangsúlyozta: „a diplomácia és a valódi segítség kéz a kézben jár”. Továbbá kiemelte, minden egyes egyeztetésnek új megegyezéssel kell zárulnia a légvédelem növelése és az új támogatási csomagok szempontjából.