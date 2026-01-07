Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Svédország Ukrajna orosz-ukrán háború Gripen

Vadászgépekkel és tengeri egységekkel indulna Ukrajnába Svédország: bejelentették a nagy tervet

2026. január 07. 09:17

A svéd miniszterelnök nem tétlenkedik.

2026. január 07. 09:17
null

Svédország Gripenekkel és tengeri aknamentesítő szakemberekkel járulna hozzá Ukrajna védelmének garantálásához – jelentette be X-oldalán Ulf Kristersson miniszterelnök kedden késő este a tettre készek koalíciójának párizsi találkozója után.

A kormányfő arról számolt be, hogy Svédország együttműködik az ukrajnai és európai béke garantálásában a háború lezárása után. Azt írta, Svédország három területen kész garanciákat nyújtani:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • Gripen harci repülőgépeket vet be az ukrajnai légtér felügyeletére,
  • tengeri erőforrást biztosít az aknák eltávolítására a Fekete-tengeren,
  • folytatja az ukrán katonatisztek képzését.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 07. 10:09 Szerkesztve
Emlékszünk? Orrbác vétót harsogott, majd két grippenért cserébe beszavaztza őket a NATO-ba! Már akkor szóltam, hogy ezzel a III. világhűborút ő indítja el. (és íme)
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 07. 10:08
A béke megkötése után. Megoldás: nem kell békét kötni és akkor a seggükön maradnak a svédek.
Válasz erre
0
1
sanya55-2
2026. január 07. 09:48
Maradj otthon idióta és keresd meg saját országod a migránsok között
Válasz erre
6
0
abcd2k
2026. január 07. 09:45
Svédek a Fekete-tengeren, a törökök mellett, helyett óriási ötlet! Ezek az idióták még véletlenül sem adnak esélyt a békére. Putyin megoldja a kérdést azzal, hogy elfoglalja Ogyesszát, így a svédek lelkesedése okafogyottá válik.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!