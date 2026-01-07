Vadászgépekkel és tengeri egységekkel indulna Ukrajnába Svédország: bejelentették a nagy tervet

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A svéd miniszterelnök nem tétlenkedik.
Svédország Gripenekkel és tengeri aknamentesítő szakemberekkel járulna hozzá Ukrajna védelmének garantálásához – jelentette be X-oldalán Ulf Kristersson miniszterelnök kedden késő este a tettre készek koalíciójának párizsi találkozója után.
A kormányfő arról számolt be, hogy Svédország együttműködik az ukrajnai és európai béke garantálásában a háború lezárása után. Azt írta, Svédország három területen kész garanciákat nyújtani:
Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP