Botrány: Óriási bajba kerülhet Von der Leyen, várja a bíróság

De Masi, a baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen reagált arra a hivatalos információkérésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta folytatott fegyveripari egyeztetéseire vonatkozott. A képviselő konkrétan találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és más kommunikációs formákra kérdezett rá. Állítása szerint az elnök mindössze néhány eseményt ismert el:

köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal

és egy iparági vacsorát,

miközben más esetekben átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre hivatkozott,

a kért telefonos és írásos egyeztetésekről azonban nem adott részletes tájékoztatást.

Nem ez az első alkalom, hogy Von der Leyent információ-visszatartással hozzák összefüggésbe. Tavaly májusban az uniós bíróság kimondta, hogy az Európai Bizottság jogtalanul utasította el a The New York Times kérelmét, amely a Pfizer vezérigazgatójával váltott, a pandémia idején keletkezett üzenetekhez szeretett volna hozzáférni.