Botrány: Óriási bajba kerülhet Von der Leyen, várja a bíróság

Az Európai Bizottság végre elismerte: Magyarország a legjobbak közé került, az is kiderült, hogy mi a titka
Nincs nála eredményesebb a régióban.
Bírósági eljárás indulhat az Európai Bizottság ellen, miután egy német EP-képviselő szerint Brüsszel ködösített egy kényes ügyben. Von der Leyen, aki az uniós fegyverkezés felpörgetését zászlajára tűzte, fegyveripari kapcsolatairól állítólag csak részleges és megkésett válaszokat adott.
Egy német európai parlamenti képviselő bíróság elé viszi az Európai Bizottságot, amiért az szerinte megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét. A fegyverkezést hajszoló Von der Leyen elnöksége alatt ugyanis nem adott teljes és érdemi választ a fegyveripari szereplőkkel folytatott egyeztetésekre vonatkozó hivatalos megkeresésre – számolt be róla az Euractiv.
A jogi eljárást Fabio De Masi kezdeményezte az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Bíróságán. Bár a jogi lépés formálisan nem személyesen az elnök ellen irányul, a beadvány lényege szerint Ursula von der Leyen megszegte azt a kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament képviselőinek kérdéseire.
De Masi, a baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen reagált arra a hivatalos információkérésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta folytatott fegyveripari egyeztetéseire vonatkozott. A képviselő konkrétan találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és más kommunikációs formákra kérdezett rá. Állítása szerint az elnök mindössze néhány eseményt ismert el:
Nem ez az első alkalom, hogy Von der Leyent információ-visszatartással hozzák összefüggésbe. Tavaly májusban az uniós bíróság kimondta, hogy az Európai Bizottság jogtalanul utasította el a The New York Times kérelmét, amely a Pfizer vezérigazgatójával váltott, a pandémia idején keletkezett üzenetekhez szeretett volna hozzáférni.
De Masi emlékeztetett arra is, hogy Von der Leyent korábban, német védelmi miniszterként azzal vádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul tanácsadói szerződések kiosztásakor. Mint fogalmazott:
A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Von der Leyen asszonyt újra és újra rossz gazdálkodással és akták törlésével hozták összefüggésbe.
A képviselő az Euractivnak azt mondta, az elnök nem volt hajlandó egyértelműen tisztázni, voltak-e további fegyveripari kapcsolatai a hivatalosan elismerteken túl.
Lehet, hogy a bírósági eljárásban majd azt állítja, nem volt más kapcsolódási pont, de én csak abból tudok kiindulni, amit mond
– fogalmazott, hozzátéve:
Ha erre nem válaszol, az hiányos válasz.
Szerinte ez tudatos taktika:
Mindig megtartja ezt a homályosságot, mert azt gondolja, ha nyitva hagyja, akkor senki nem tudja sarokba szorítani. Ez a technikája, és ezért mentem bíróságra.
Az Európai Bizottság szóvivője az Euractivnak jelezte, hogy a testület kifejezetten nem osztja De Masi jogi álláspontját, ugyanakkor hozzátette: a képviselőnek joga van bíróságon megtámadni egy olyan közigazgatási döntést, amellyel nem ért egyet.
