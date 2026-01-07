Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pfizer-botrány Brüsszel Von der Leyen Európai Unió Bírósága fegyveripar Európai Bizottság

Botrány: Óriási bajba kerülhet Von der Leyen, várja a bíróság

2026. január 07. 16:40

Bírósági eljárás indulhat az Európai Bizottság ellen, miután egy német EP-képviselő szerint Brüsszel ködösített egy kényes ügyben. Von der Leyen, aki az uniós fegyverkezés felpörgetését zászlajára tűzte, fegyveripari kapcsolatairól állítólag csak részleges és megkésett válaszokat adott.

2026. január 07. 16:40
null

Egy német európai parlamenti képviselő bíróság elé viszi az Európai Bizottságot, amiért az szerinte megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét. A fegyverkezést hajszoló Von der Leyen elnöksége alatt ugyanis nem adott teljes és érdemi választ a fegyveripari szereplőkkel folytatott egyeztetésekre vonatkozó hivatalos megkeresésre – számolt be róla az Euractiv.

Ezt is ajánljuk a témában

Fabio De Masi szerint Von der Leyen fegyveripari kapcsolatait ködös válaszok övezik.
Fabio De Masi szerint Von der Leyen fegyveripari kapcsolatait ködös válaszok övezik.
Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

A jogi eljárást Fabio De Masi kezdeményezte az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Bíróságán. Bár a jogi lépés formálisan nem személyesen az elnök ellen irányul, a beadvány lényege szerint Ursula von der Leyen megszegte azt a kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament képviselőinek kérdéseire.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Von der Leyen válaszai hiányosak voltak

De Masi, a baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen reagált arra a hivatalos információkérésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta folytatott fegyveripari egyeztetéseire vonatkozott. A képviselő konkrétan találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és más kommunikációs formákra kérdezett rá. Állítása szerint az elnök mindössze néhány eseményt ismert el: 

  • köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal 
  • és egy iparági vacsorát, 
  • miközben más esetekben átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre hivatkozott, 
  • a kért telefonos és írásos egyeztetésekről azonban nem adott részletes tájékoztatást.

Nem ez az első alkalom, hogy Von der Leyent információ-visszatartással hozzák összefüggésbe. Tavaly májusban az uniós bíróság kimondta, hogy az Európai Bizottság jogtalanul utasította el a The New York Times kérelmét, amely a Pfizer vezérigazgatójával váltott, a pandémia idején keletkezett üzenetekhez szeretett volna hozzáférni.

Ezt is ajánljuk a témában

De Masi emlékeztetett arra is, hogy Von der Leyent korábban, német védelmi miniszterként azzal vádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul tanácsadói szerződések kiosztásakor. Mint fogalmazott: 

A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Von der Leyen asszonyt újra és újra rossz gazdálkodással és akták törlésével hozták összefüggésbe.

A képviselő az Euractivnak azt mondta, az elnök nem volt hajlandó egyértelműen tisztázni, voltak-e további fegyveripari kapcsolatai a hivatalosan elismerteken túl. 

Lehet, hogy a bírósági eljárásban majd azt állítja, nem volt más kapcsolódási pont, de én csak abból tudok kiindulni, amit mond

– fogalmazott, hozzátéve:

 Ha erre nem válaszol, az hiányos válasz.

Szerinte ez tudatos taktika: 

Mindig megtartja ezt a homályosságot, mert azt gondolja, ha nyitva hagyja, akkor senki nem tudja sarokba szorítani. Ez a technikája, és ezért mentem bíróságra.

Az Európai Bizottság szóvivője az Euractivnak jelezte, hogy a testület kifejezetten nem osztja De Masi jogi álláspontját, ugyanakkor hozzátette: a képviselőnek joga van bíróságon megtámadni egy olyan közigazgatási döntést, amellyel nem ért egyet.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. január 07. 18:02
Ugyammá. A kócos boriszt is hogy elővették a fegyvergyáros kenőpénz miatt...
Válasz erre
0
0
altona-2
2026. január 07. 17:44
Unalmasak ezek a búvárszalagcímek. Nem fog megbukni, hogy rohaggyon meg lábon....
Válasz erre
2
0
jetilovag
2026. január 07. 17:37
ez a vén kommunista ráncos bolhafészek uhugány prüsszeli boszorkány megússza..amíg libcsik vannak többségbe!....
Válasz erre
1
0
kisstomi-2-2
2026. január 07. 17:23
A "pfizer" botrányt is megúszta, ezt is meg fogja ! Ha egy "mezei" emberke egy jól futó cégnél ezt csinálná már régen börtönben csücsülne ! De gazdáinak nagyon is megfelel ennek a némbernek az ámokfutása ! Amúgy meg a fogait rendbe rakathatná, mert förtelmes és gusztustalan ahogy kinéz, mikor vicsorog !
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!