Fontos bejelentésekre készül a kormány: szokatlan vendég tűnik majd fel – már az időpont is megvan

Brüsszel a magyarokra támadt: az inflációs csapda elé löknék a családokat
A kormány kész megvédeni intézkedését Brüsszellel szemben, még ha az ügy az EU Bírósága elé kerül is.
Gulyás Gergely Facebook-bejegyzése alapján nagy bejelentés jöhet holnap délelőtt.
„Holnap 10:00 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
A Világgazdaság információi szerint a sajtótájékoztatón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett jelen lesz még Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, aki minden bizonnyal a hóhelyzetről ad majd tájékoztatást.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP