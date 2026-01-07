Ft
Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

gulyás gergely bejelentés kormányinfó

Fontos bejelentésekre készül a kormány: szokatlan vendég tűnik majd fel – már az időpont is megvan

2026. január 07. 15:13

Gulyás Gergely Facebook-bejegyzése alapján nagy bejelentés jöhet holnap délelőtt.

2026. január 07. 15:13
null

„Holnap 10:00 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Világgazdaság információi szerint a sajtótájékoztatón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett jelen lesz még Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, aki minden bizonnyal a hóhelyzetről ad majd tájékoztatást.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

