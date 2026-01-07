Fontos bejelentésekre készül a kormány: szokatlan vendég tűnik majd fel – már az időpont is megvan

A Világgazdaság információi szerint a sajtótájékoztatón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett jelen lesz még Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, aki minden bizonnyal a hóhelyzetről ad majd tájékoztatást.