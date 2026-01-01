Brüsszel a magyarokra támadt: az inflációs csapda elé löknék a családokat

Megáll az ész: Brüsszel legfőbb újévi kívánsága Ukrajna EU-tagsága
Természetesen minderről a Politico ír.
A kormány kész megvédeni intézkedését Brüsszellel szemben, még ha az ügy az EU Bírósága elé kerül is.
Alig néhány héttel azután, hogy az Európai Bizottság december 11-én hivatalos véleményt küldött Magyarországnak az élelmiszer- és drogériai termékek árréskorlátozásával kapcsolatban, a téma ismét a figyelem középpontjába került. Brüsszel két hónapos határidőt szabott a magyar kormánynak a szabályozás felülvizsgálatára, különben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, ám a kabinet kitart intézkedése mellett, hangsúlyozva annak eredményességét az infláció elleni harcban – számolt be a Világgazdaság.
A magyar kormány már idén márciusban vezette be az árréscsökkentést az elszabaduló élelmiszerárak féken tartása érdekében, amely nem a termékek fix árait határozza meg, hanem a kiskereskedelmi láncok által alkalmazható árrést korlátozza.
A kormány szerint ez különösen a kisjövedelmű családok védelmét szolgálja az inflációs nyomás idején.
Az intézkedés kezdetben a legfontosabb élelmiszer-termékekre terjedt ki, majd májustól a nem élelmiszer jellegű háztartási és drogériai termékekre is, növelve a lefedett kategóriák számát. Az árrésmaximum 10-15 százalék között mozog, és a kormány adatai szerint az intézkedés átlagosan 20-24 százalékos árcsökkenést hozott az érintett élelmiszereknél, míg a drogériai termékeknél akár 27 százalékot is elért. December 1-jén további élelmiszereket vontak be a rendszerbe, erősítve a fogyasztók védelmét és az infláció elleni fellépést.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyértelműen jelezte, hogy az árrésstop bevált, és a kormány kész megvédeni intézkedését Brüsszellel szemben, még ha az ügy az EU Bírósága elé kerül is.
Az Európai Bizottság ugyanakkor az egységes piac elveire hivatkozva kifogásolja a szabályozást, mondván, torzíthatja a versenyt és diszkriminatív módon érintheti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat, így például a SPAR-t és a Tescót, amelyek nagy forgalommal működnek.
A bizottság vizsgálatát 2025 júniusában kezdte, panaszok alapján, és decemberben két indoklással ellátott véleményt is küldött a magyar kormánynak.
Ezzel szemben a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hogy a szabályozást nem szüntetik meg, sőt, a kabinet akár bírósági úton is kiállhat mellette.
Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI