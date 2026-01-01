Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány árrésstop árréskorlátozás magyarországnak európai unió bírósága brüsszel infláció élelmiszer európai bizottság

Brüsszel a magyarokra támadt: az inflációs csapda elé löknék a családokat

2026. január 01. 07:41

A kormány kész megvédeni intézkedését Brüsszellel szemben, még ha az ügy az EU Bírósága elé kerül is.

2026. január 01. 07:41
null

Alig néhány héttel azután, hogy az Európai Bizottság december 11-én hivatalos véleményt küldött Magyarországnak az élelmiszer- és drogériai termékek árréskorlátozásával kapcsolatban, a téma ismét a figyelem középpontjába került. Brüsszel két hónapos határidőt szabott a magyar kormánynak a szabályozás felülvizsgálatára, különben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, ám a kabinet kitart intézkedése mellett, hangsúlyozva annak eredményességét az infláció elleni harcban – számolt be a Világgazdaság.

A magyar kormány már idén márciusban vezette be az árréscsökkentést az elszabaduló élelmiszerárak féken tartása érdekében, amely nem a termékek fix árait határozza meg, hanem a kiskereskedelmi láncok által alkalmazható árrést korlátozza. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A kormány szerint ez különösen a kisjövedelmű családok védelmét szolgálja az inflációs nyomás idején.

Az intézkedés kezdetben a legfontosabb élelmiszer-termékekre terjedt ki, majd májustól a nem élelmiszer jellegű háztartási és drogériai termékekre is, növelve a lefedett kategóriák számát. Az árrésmaximum 10-15 százalék között mozog, és a kormány adatai szerint az intézkedés átlagosan 20-24 százalékos árcsökkenést hozott az érintett élelmiszereknél, míg a drogériai termékeknél akár 27 százalékot is elért. December 1-jén további élelmiszereket vontak be a rendszerbe, erősítve a fogyasztók védelmét és az infláció elleni fellépést.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyértelműen jelezte, hogy az árrésstop bevált, és a kormány kész megvédeni intézkedését Brüsszellel szemben, még ha az ügy az EU Bírósága elé kerül is.

Az Európai Bizottság ugyanakkor az egységes piac elveire hivatkozva kifogásolja a szabályozást, mondván, torzíthatja a versenyt és diszkriminatív módon érintheti a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat, így például a SPAR-t és a Tescót, amelyek nagy forgalommal működnek. 

Ezt is ajánljuk a témában

A bizottság vizsgálatát 2025 júniusában kezdte, panaszok alapján, és decemberben két indoklással ellátott véleményt is küldött a magyar kormánynak. 

Ezzel szemben a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hogy a szabályozást nem szüntetik meg, sőt, a kabinet akár bírósági úton is kiállhat mellette.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. január 01. 07:58
A bizottság nevű szarkupacot bíróság elé kellene citálni folyamatosan.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!