Brüsszel a magyarokra támadt: az inflációs csapda elé löknék a családokat

Alig néhány héttel azután, hogy az Európai Bizottság december 11-én hivatalos véleményt küldött Magyarországnak az élelmiszer- és drogériai termékek árréskorlátozásával kapcsolatban, a téma ismét a figyelem középpontjába került. Brüsszel két hónapos határidőt szabott a magyar kormánynak a szabályozás felülvizsgálatára, különben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, ám a kabinet kitart intézkedése mellett, hangsúlyozva annak eredményességét az infláció elleni harcban – számolt be a Világgazdaság.

A magyar kormány már idén márciusban vezette be az árréscsökkentést az elszabaduló élelmiszerárak féken tartása érdekében, amely nem a termékek fix árait határozza meg, hanem a kiskereskedelmi láncok által alkalmazható árrést korlátozza.