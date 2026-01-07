Autós oktató a Mandinernek: Nem mindegy, milyen téli gumival vágunk neki a havas útnak

Ez azt jelenti, hogy elveszti a tapadását, nem lesz elasztikus a gumi. Ha van egy 5-6-7 éves téli gumink, ami nem jól volt tárolva, akkor vegyük úgy, mintha ugyanolyan lenne, mint a nyári szett.

Csörgő László is felhívta a figyelmet az autó letakarítására. Az oktató szerda délelőtt is számos olyan autót látott, amelynek a tetején ott volt 15-20 centi hó. Ez veszélyes dolog, hiszen az autó melegszik menet közben, hőt bocsát ki magából, a hó pedig elolvad a tetején.

Egy kanyarnál pedig az egész lerepül, vagy egy fékezésnél rázuhan a szélvédőre/motorháztetőre

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért már több nyugati országban büntetnek.

Az oktató is felhívta a figyelmet, hogy hiába gondoljuk, hogy lassan közlekedünk, igenis van annál még lassabb! „Ilyen időben időben is a tapadás az egyik legfontosabb irányítója az autónak, és a megfelelő gáz és a fékpedál kezeléssel tudunk érdemben előre haladni” – magyarázta a szakember.