Autós oktató a Mandinernek: Nem mindegy, milyen téli gumival vágunk neki a havas útnak

Így vezessen a hóban, ha már mindenképpen autóba kell ülnie
Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.
A szakember elmondta, mit kell tennünk, ha elkezd farolni az autó a csúzsó úton.
Egy cikkünkben már igyekeztünk összeszedni, mire kell odafigyelnünk, ha havas úton kell vezetnünk, de ehhez egy vezetéstechnikai szakember is fontos további részleteket tett hozzá, a Mandinernek nyilatkozva.
Csörgő László is rendkívül fontosnak nevezte először is a megelőzést, a felkészülést. Az oktató – aki a délelőtt folyamán több kicsúszott autóval találkozott – is aláhúzta, hogy nyári gumikkal meg se kíséreljünk elindulni ilyen időben. Ám, ahogy felhívta a figyelmet, az sem mindegy, hogy milyen a téli gumiabroncsunk.
Ellenőriznünk kell, hogy milyen évjáratú téli gumi van az autón, mert a gumiból a szilikátok egy idő után elpárolognak
– hívta fel a figyelmet.
Ez azt jelenti, hogy elveszti a tapadását, nem lesz elasztikus a gumi. Ha van egy 5-6-7 éves téli gumink, ami nem jól volt tárolva, akkor vegyük úgy, mintha ugyanolyan lenne, mint a nyári szett.
Csörgő László is felhívta a figyelmet az autó letakarítására. Az oktató szerda délelőtt is számos olyan autót látott, amelynek a tetején ott volt 15-20 centi hó. Ez veszélyes dolog, hiszen az autó melegszik menet közben, hőt bocsát ki magából, a hó pedig elolvad a tetején.
Egy kanyarnál pedig az egész lerepül, vagy egy fékezésnél rázuhan a szélvédőre/motorháztetőre
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért már több nyugati országban büntetnek.
Az oktató is felhívta a figyelmet, hogy hiába gondoljuk, hogy lassan közlekedünk, igenis van annál még lassabb! „Ilyen időben időben is a tapadás az egyik legfontosabb irányítója az autónak, és a megfelelő gáz és a fékpedál kezeléssel tudunk érdemben előre haladni” – magyarázta a szakember.
Mint mondta, kanyarban fontos, hogy még előtte fékezzünk és egyébként is kerüljük el a pánikszerű fékezést. Nagyon sokszor látjuk, hogy ha hirtelen megcsúszik az autó, akkor azonnal rátapos az ember a fékre. És bár van a modern autókban ABS és kipörgésgátló, de ettől csúszós úton nem lesz rövidebb a fékút.
Ha már farolni kezd az autó, akkor gázelvétel mellett a sebváltót lejjebb kapcsolva motorfékkel próbáljuk meg lassítani az autót és a kitörés irányába kormányozni
– magyarázta. Csörgő László végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyobb utakat takarítják, de a kisebbeket nem, ezért az útfelületek változására is nagyon fontos odafigyelni.
