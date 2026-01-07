Ft
01. 07.
szerda
Rendkívüli!

Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hóesés autós vezetéstechnika téli gumiabroncs

Autós oktató a Mandinernek: Nem mindegy, milyen téli gumival vágunk neki a havas útnak

2026. január 07. 15:02

A szakember elmondta, mit kell tennünk, ha elkezd farolni az autó a csúzsó úton.

2026. január 07. 15:02
null

Egy cikkünkben már igyekeztünk összeszedni, mire kell odafigyelnünk, ha havas úton kell vezetnünk, de ehhez egy vezetéstechnikai szakember is fontos további részleteket tett hozzá, a Mandinernek nyilatkozva. 

Csörgő László is rendkívül fontosnak nevezte először is a megelőzést, a felkészülést. Az oktató – aki a délelőtt folyamán több kicsúszott autóval találkozott – is aláhúzta, hogy nyári gumikkal meg se kíséreljünk elindulni ilyen időben. Ám, ahogy felhívta a figyelmet, az sem mindegy, hogy milyen a téli gumiabroncsunk. 

Ellenőriznünk kell, hogy milyen évjáratú téli gumi van az autón, mert a gumiból a szilikátok egy idő után elpárolognak

– hívta fel a figyelmet. 

Ez azt jelenti, hogy elveszti a tapadását, nem lesz elasztikus a gumi. Ha van egy 5-6-7 éves téli gumink, ami nem jól volt tárolva, akkor vegyük úgy, mintha ugyanolyan lenne, mint a nyári szett. 

Csörgő László is felhívta a figyelmet az autó letakarítására. Az oktató szerda délelőtt is számos olyan autót látott, amelynek a tetején ott volt 15-20 centi hó. Ez veszélyes dolog, hiszen az autó melegszik menet közben, hőt bocsát ki magából, a hó pedig elolvad a tetején. 

Egy kanyarnál pedig az egész lerepül, vagy egy fékezésnél rázuhan a szélvédőre/motorháztetőre

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért már több nyugati országban büntetnek.

Az oktató is felhívta a figyelmet, hogy hiába gondoljuk, hogy lassan közlekedünk, igenis van annál még lassabb! „Ilyen időben időben is a tapadás az egyik legfontosabb irányítója az autónak, és a megfelelő gáz és a fékpedál kezeléssel tudunk érdemben előre haladni” – magyarázta a szakember. 

Mint mondta, kanyarban fontos, hogy még előtte fékezzünk és egyébként is kerüljük el a pánikszerű fékezést. Nagyon sokszor látjuk, hogy ha hirtelen megcsúszik az autó, akkor azonnal rátapos az ember a fékre. És bár van a modern autókban ABS és kipörgésgátló, de ettől csúszós úton nem lesz rövidebb a fékút. 

Ha már farolni kezd az autó, akkor gázelvétel mellett a sebváltót lejjebb kapcsolva motorfékkel próbáljuk meg lassítani az autót és a kitörés irányába kormányozni

– magyarázta. Csörgő László végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyobb utakat takarítják, de a kisebbeket nem, ezért az útfelületek változására is nagyon fontos odafigyelni.

Nyitókép: Autók és gyalogosok a behavazott Teréz körúton 2026. január 7-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
edico
2026. január 07. 16:11
Csak egy kérdésem lenne az oktatóhoz, hol szerezte a jogsit, hol szerezte a rutint?
Válasz erre
0
1
petya-806
2026. január 07. 15:23
"A szakember elmondta, mit kell tennünk, ha elkezd farolni az autó a csúzsó úton." " Ebben az esetben nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében."
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2026. január 07. 15:22
Ezt könyvből nem lehet megtanulni. Ha megcsúszik a technika, azonnal, izommemóriából kell korrigálni. Érdemes kimenni valahova kültelekre, és kicsit csúszkálni, hülyéskedni. Aki alatt sosem csúszik meg a kocsi, nem is tanulja meg azt kezelni. Én most ősszel vettem 700 ezer forintért felnit +téligumi szettet, ám annó a Wartburgon sem volt, meg ASR meg ABS sem, mégis közlekedtünk akkor, mikor jellemzően több hó esett. Aki sügér az bármilyen gumival az.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!