Hórajongó vagyok. Úgy hiszem, hogy abban a modorban érdemes beszélni a hóhullás varázsáról, ahogyan Ottlik teszi az Iskola a határon-ban. „Délelőtt indult meg a havazás, egészen váratlanul, szélcsendben. Sűrű, nagy pelyhek kezdtek szálldosni az ablak előtt, kerengtek, imbolyogtak, ráérősen himbálództak lefelé, néha még fölfelé is. Aztán komolyan rákezdett, hullt a hó szakadatlan […] mintha egy óceánjárón utaznánk valahová, nem tudtam levenni a szemem az egyhangú és csodálatos látványról.

Részeg lett az ember, olyan hirtelenül érkezett a hóesés.”

Az elmúlt hét ajándéka volt, hogy ebben a részegültségben vonatozhattam át a fél országot. Minden talpalatnyi területet fehér hólepel borított, én pedig megpróbáltam mélyen magamba szívni a látványt. Nehezen is találom a szavakat, mintha a hasonlatokkal éppen az a nem könnyen verbalizálható élmény veszne el, amiben a havas táj látványába való belefeledkezés részesít. Minden egynemű, sehol, ami piszkos; olyan a világ, mint egy új kezdet, tabula rasa. Kivált így, az új év elején.