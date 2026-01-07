Így vezessen a hóban, ha már mindenképpen autóba kell ülnie

Maga alá temette a hó a BKK-t: óriási a zűrzavar a fővárosban, mutatjuk a részleteket
A BKK legtöbb járata közlekedik ugyan, de késések, pótlóbuszok és megálló módosítások több vonalon is előfordulhatnak.
Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.
Rég nem látott hóréteggel szembesült ma reggelre az ország, ami az autósoknak is kemény kihívást jelent. Összeszedtük, mire kell odafigyelni, de talán az első és legfontosabb tanács, hogy ne üljön volán mögé ekkora hóban, ha nem muszáj! Főleg akkor ne, ha csak alkalmanként és nem rendszeresen vezet.
Ha mégis el kell indulnia, akkor
alapfeltétel, hogy téli gumi legyen az autón.
Szintén elengedhetetlen, hogy letakarítsa a havat az autóról, és ne csak a szélvédőről! Út közben ugyanis például a motorháztetőn felgyülemlett hó a szélvédőre csapódhat, akadályozva ezzel a kilátást. A látási viszonyok függvényében a tompított fényszóró használata is szükséges lehet.
Ezt is ajánljuk a témában
A BKK legtöbb járata közlekedik ugyan, de késések, pótlóbuszok és megálló módosítások több vonalon is előfordulhatnak.
Ahogy a KRESZ-változás Facebook-oldal infografikájáról is kiderül a vezetéstechnika szempontjából nagyon oda kell figyelni a követési távolságra, mert a fékút ilyenkor többszöröse a szokásosnak. Továbbá higgadtan, lassú mozdulatokkal kell vezetni, egy hirtelen sávváltás nagyon veszélyes.
Nagyon fontos az is, hogy
elegendő üzemanyag nélkül se induljunk el!
Régi rossz szokás, hogy hideg időben sokan percekig melegítik a motort, ami egyrészt helytelen, de több országban tilos is.
A belső égésű motorok terhelés nélkül, üresben járatva sokkal lassabban érik el az üzemi hőfokukat, ezért jobban tesszük, ha indítás után néhány másodpercen belül elindulunk. Ezután fokozatosan növelt terhelés mellett, a magas fordulatszám kerülésével járassuk melegre a motort.
Visszatérő hiba, hogy sokan csak a kanyarban veszik észre, hogy túl gyorsan mennek. Ilyenkor pánikszerűen a fékre taposnak, az autó pedig lecsúszik az útról. Ezért már időben érdemes visszavenni a sebességből és a kanyar végén óvatosan gyorsítani.
Ha elakadunk és ki kell szállnunk az autóból, akkor mindenképpen ajánlott a láthatósági mellény használata.
Fotó: Varga György/MTI