Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tippek-tanácsok autóvezetés havazás

Így vezessen a hóban, ha már mindenképpen autóba kell ülnie

2026. január 07. 10:11

Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.

2026. január 07. 10:11
null

Rég nem látott hóréteggel szembesült ma reggelre az ország, ami az autósoknak is kemény kihívást jelent. Összeszedtük, mire kell odafigyelni, de talán az első és legfontosabb tanács, hogy ne üljön volán mögé ekkora hóban, ha nem muszáj! Főleg akkor ne, ha csak alkalmanként és nem rendszeresen vezet. 

Ha mégis el kell indulnia, akkor 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

alapfeltétel, hogy téli gumi legyen az autón.

Szintén elengedhetetlen, hogy letakarítsa a havat az autóról, és ne csak a szélvédőről! Út közben ugyanis például a motorháztetőn felgyülemlett hó a szélvédőre csapódhat, akadályozva ezzel a kilátást. A látási viszonyok függvényében a tompított fényszóró használata is szükséges lehet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy a KRESZ-változás Facebook-oldal infografikájáról is kiderül a vezetéstechnika szempontjából nagyon oda kell figyelni a követési távolságra, mert a fékút ilyenkor többszöröse a szokásosnak. Továbbá higgadtan, lassú mozdulatokkal kell vezetni, egy hirtelen sávváltás nagyon veszélyes. 

Téli vezetési tanácsok. Forrás: KRESZ-változás Facebook-oldal


Nagyon fontos az is, hogy 

elegendő üzemanyag nélkül se induljunk el! 

Régi rossz szokás, hogy hideg időben sokan percekig melegítik a motort, ami egyrészt helytelen, de több országban tilos is. 

A belső égésű motorok terhelés nélkül, üresben járatva sokkal lassabban érik el az üzemi hőfokukat, ezért jobban tesszük, ha indítás után néhány másodpercen belül elindulunk. Ezután fokozatosan növelt terhelés mellett, a magas fordulatszám kerülésével járassuk melegre a motort.

Visszatérő hiba, hogy sokan csak a kanyarban veszik észre, hogy túl gyorsan mennek. Ilyenkor pánikszerűen a fékre taposnak, az autó pedig lecsúszik az útról. Ezért már időben érdemes visszavenni a sebességből és a kanyar végén óvatosan gyorsítani.

Ha elakadunk és ki kell szállnunk az autóból, akkor mindenképpen ajánlott a láthatósági mellény használata. 

Fotó: Varga György/MTI
 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
•••
2026. január 07. 12:03 Szerkesztve
Egyrészt mindig beindítom az autót, mielőtt letakarítom. Melegszik, könnyebb a szélvédőket letakarítani, kicsit bemelegszik a motor is. Másrészt szomorú, hogy ebben a cikkben sem hangzik el a MOTORFÉK kifejezés. Azt nem csak a szerző, de az autóba ülők zöme sem ismeri... Tapossák azt a kurva fékpedált állandóan, aztán csodálkoznak, hogy csúszkálnak...
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. január 07. 12:01
A téli gumi valóban nagyon hasznos. De 20-30 évvel ezelőtt és annál korábban nem használtuk, mert nem volt. Aztán valahogy mégis eljutottunk a célunkig.
Válasz erre
1
0
hakapeszim
•••
2026. január 07. 11:32 Szerkesztve
"Régi rossz szokás, hogy hideg időben sokan percekig melegítik a motort, ami egyrészt helytelen, de több országban tilos is." Marhaság, semmi baja nem lesz. Oroszországban annó járt alattam a motor egész éjjel, jobb, ha le sem állítod. Ma reggel is szépen indítottam a személykocsimat, olyan 10 perc alatt letakarítottam, közben jó meleg lett bent. Azt, hogy a fricceknél vagy a labancoknál tilos, meredek ívben szarom le. Nyáron meg a klíma miatt járatom, ha várakozni kell.
Válasz erre
1
0
jump-ing
•••
2026. január 07. 10:16 Szerkesztve
Így vezessen a hóban.: Haladjon szépen előre...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!