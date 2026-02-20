Súlyos figyelmeztetés érkezett: válságosnak nyilvánították a nyugat-magyarországi helyzetet (GALÉRIA)

A Blikk információi szerint Vas vármegye területén a tűzoltókat eddig több mint harminc helyszínre riasztották. A legtöbb esetben kidőlt fák akadályozták a közúti forgalmat, leszakadt ágak és kidőlt fák zuhantak az úttestre, illetve épületekre és parkoló autókra.

Sében egy személyautó borult árokba, a balesetben egy ember megsérült, akit a mentők elláttak és kórházba szállítottak. Bükön, a Széchenyi utcában egy autóbusz hajtott neki egy lámpaoszlopnak; a járművön csak a sofőr tartózkodott, aki nem sérült meg.

Kőszegen, a Tanítóképző utcában egy közel öt méter magas fenyőfa dőlt egy házra és egy parkoló autóra, míg egy helyi iskola udvarán egy húszméteres fa borult ki.

A 84-es főúton, Sárvár térségében egy hűtőkamion fordult keresztbe az úttesten, a Rábasömjéni úton pedig egy autóbusz csúszott félig az árokba.