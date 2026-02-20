Ft
nyugat magyarország közlekedés máv havazás

Súlyos figyelmeztetés érkezett: válságosnak nyilvánították a nyugat-magyarországi helyzetet (GALÉRIA)

2026. február 20. 13:15

A társaság nyomatékosan kérte, hogy a helyzet javulásáig csak valóban halaszthatatlan esetben induljanak útnak az emberek.

2026. február 20. 13:15
null

Válságossá vált a közlekedés Nyugat-Magyarországon a havazás és a jeges útviszonyok miatt – közölte a MÁV-csoport.

A társaság arra kérte a Vas vármegyében, Zala vármegye északi részében, Veszprém vármegye nyugati térségében, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati térségében élőket, hogy aki teheti, ne induljon útnak.

A tájékoztatás szerint több település környékén – így Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót, Sümeg, Devecser, Pápa, Csorna, Sopron, Kapuvár, Kőszeg és Mosonmagyaróvár térségében – válságos a helyzet.

A legfrissebb jelentések alapján 16 Volán autóbusz szenvedett balesetet a havas, jeges utakon. A járművek többsége árokba csúszott. A legsúlyosabb eset a 76-os főúton történt, ahol a buszbalesetben a járművezető mellett több utas is megsérült. Tíz fő könnyebb, két utas pedig súlyos sérüléseket – végtagtörést – szenvedett.

A Blikk információi szerint Vas vármegye területén a tűzoltókat eddig több mint harminc helyszínre riasztották. A legtöbb esetben kidőlt fák akadályozták a közúti forgalmat, leszakadt ágak és kidőlt fák zuhantak az úttestre, illetve épületekre és parkoló autókra.

Sében egy személyautó borult árokba, a balesetben egy ember megsérült, akit a mentők elláttak és kórházba szállítottak. Bükön, a Széchenyi utcában egy autóbusz hajtott neki egy lámpaoszlopnak; a járművön csak a sofőr tartózkodott, aki nem sérült meg.

Kőszegen, a Tanítóképző utcában egy közel öt méter magas fenyőfa dőlt egy házra és egy parkoló autóra, míg egy helyi iskola udvarán egy húszméteres fa borult ki.

A 84-es főúton, Sárvár térségében egy hűtőkamion fordult keresztbe az úttesten, a Rábasömjéni úton pedig egy autóbusz csúszott félig az árokba.

A rendkívüli havazás következtében több település teljesen elszigetelődött a külvilágtól, számos útszakasz járhatatlanná vált. 

A télies útviszonyok miatt tömegközlekedéssel jelenleg nem érhetők el olyan települések, mint Imola, Kánó, Csenyéte, Szuhakálló, Mogyoróska, Regéc és Baskó.

A főváros felé vezető legfontosabb útvonalakon is jelentős torlódások alakultak ki. Az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, az M3-as autópálya budapesti bevezető részén, továbbá a 10-es főúton Solymár térségében és az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán is lassú haladásra és hosszabb menetidőre kell számítani.

A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók. A vonatok több vonalon számottevő késésekkel közlekednek, a közlekedést behavazott váltók és a sínpályára dőlt fák is nehezítik.

A káresetek felszámolásán hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik egyik helyszínről a másikra vonulva számolják fel a veszélyhelyzeteket.

A kidőlt fákat motoros láncfűrésszel darabolják fel, ahol pedig villanyvezeték is érintett, az áramszolgáltató szakembereinek segítségét is igénybe veszik.

Az elakadt járműveket kézi erővel, illetve autómentők bevonásával szabadítják ki a forgalom akadályozásának megszüntetése érdekében.

A MÁV nyomatékosan kérte a térségben élőket, hogy a hóhelyzet javulásáig csak valóban halaszthatatlan esetben, megfelelő felkészültség mellett induljanak útnak. 

Az utazóknak érdemes folyamatosan tájékozódniuk az aktuális közlekedési és időjárási információkról az Utinform és a Hungaromet oldalain, illetve számolniuk kell jelentős késésekkel és útlezárásokkal is.

Nyugat-Magyarországot maga alá temette a hó

Nyugat-Magyarországot maga alá temette a hó

Nyitókép: Facebook / MÁV

