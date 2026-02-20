Ft
hóhelyzet repülőtér bécs a21 autópálya peter kleemann

Térdre kényszerítette a hó Bécset: le kellett zárni az osztrák főváros repülőterét

2026. február 20. 08:58

A szomszédoknál akár 50 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

2026. február 20. 08:58
null

Pénteken reggel a zord téli időjárásra hivatkozva átmenetileg leállították a bécsi repülőtér működését, valamint lezárták a város körüli A21-es autópályát is – számoltak be a hatóságok.

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője, és hozzátette: 

„Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról.”

 Azokat, akiknek törölték a járatát, arra kérte, hogy ne is menjenek ki a reptérre. Az ez idő alatt Bécsbe tartó repülőket más repterekre irányították át.

A havazás a közúti forgalomban is jelentős fennakadást okozott, több balesetet is jelentettek az utakról. Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet, a téli sportok kedvelőit pedig arra kérték, kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhat péntekre.

(MTI)

Nyitókép: JUNG YEON-JE / AFP

 


 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
faramuci
2026. február 20. 10:28
Nem lehetne esetleg megkérni a kecskeb@szókat,meg a niggereket hogy letéve a kezükből a késeket,hólapátot ragadjanak??🙄
pompom-2
2026. február 20. 10:27
Mindenszaristáknak, "Bezzeg Ausztria!" :-) Ja nem!
