Térdre kényszerítette a hó Bécset: le kellett zárni az osztrák főváros repülőterét

Látványos fotókon, ahogy a Liszt Ferenc Repülőtér kiszabadult a hó fogságából (GALÉRIA)
A reptéri dolgozók állhatatos munkájának köszönhetően a Liszt Ferenc légi terminál megszabadulhatott a havazás jelentette nehézségektől.
A szomszédoknál akár 50 centiméteres hótakaró is kialakulhat.
Pénteken reggel a zord téli időjárásra hivatkozva átmenetileg leállították a bécsi repülőtér működését, valamint lezárták a város körüli A21-es autópályát is – számoltak be a hatóságok.
„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője, és hozzátette:
„Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról.”
Azokat, akiknek törölték a járatát, arra kérte, hogy ne is menjenek ki a reptérre. Az ez idő alatt Bécsbe tartó repülőket más repterekre irányították át.
A havazás a közúti forgalomban is jelentős fennakadást okozott, több balesetet is jelentettek az utakról. Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet, a téli sportok kedvelőit pedig arra kérték, kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhat péntekre.
(MTI)
Nyitókép: JUNG YEON-JE / AFP