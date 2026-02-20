Térdre kényszerítette a hó Bécset: le kellett zárni az osztrák főváros repülőterét

Pénteken reggel a zord téli időjárásra hivatkozva átmenetileg leállították a bécsi repülőtér működését, valamint lezárták a város körüli A21-es autópályát is – számoltak be a hatóságok.

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője, és hozzátette: