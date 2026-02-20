Ft
02. 20.
péntek
sopron védelmi bizottság havazás

Egyre nagyobb veszéllyel néz szembe az ország egyik része – összehívták a védelmi bizottságot

2026. február 20. 13:38

Magyarország már a határátkelőit is lezárta.

2026. február 20. 13:38
null

Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken – közölte az Útinform a honlapján.

Az Útinform ajánlása szerint Hegyeshalom felé érdemes kerülni, de a kisebb határállomásokat ajánlatos elkerülni.

A nyugati országrészben, elsősorban Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos védekezés, szórás ellenére is havas, latyakos az úthálózat, ezért aki teheti, halassza el az utazását, mert szombattól már lényegesen kedvezőbb útviszonyok mellett lehet majd autózni – hívták fel a figyelmet.

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP), Sopron polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy összehívta a helyi védelmi bizottságot, és folyamatos kapcsolatban van a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és minden érintett intézménnyel.

Nemcsak a havazás és a hóátfúvás, hanem a kidőlt fák, a letört ágak is komoly feladatok elé állítják a szakembereket – írta, hozzátéve, az előrejelzések szerint kora délután eláll a havazás, de a szél és az éjszaka várható mínusz 8 fokos hőmérséklet újabb nehézségeket okoz majd.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Farkas Ciprián

