Egyre nagyobb veszéllyel néz szembe az ország egyik része – összehívták a védelmi bizottságot

Drámai hóhelyzet Nyugat-Magyarországon: a Honvédelem készenlétben áll
Ideiglenesen lezárták a határátkelőt Sopronnál.
Magyarország már a határátkelőit is lezárta.
Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken – közölte az Útinform a honlapján.
Az Útinform ajánlása szerint Hegyeshalom felé érdemes kerülni, de a kisebb határállomásokat ajánlatos elkerülni.
A nyugati országrészben, elsősorban Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos védekezés, szórás ellenére is havas, latyakos az úthálózat, ezért aki teheti, halassza el az utazását, mert szombattól már lényegesen kedvezőbb útviszonyok mellett lehet majd autózni – hívták fel a figyelmet.
Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP), Sopron polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy összehívta a helyi védelmi bizottságot, és folyamatos kapcsolatban van a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és minden érintett intézménnyel.
Nemcsak a havazás és a hóátfúvás, hanem a kidőlt fák, a letört ágak is komoly feladatok elé állítják a szakembereket – írta, hozzátéve, az előrejelzések szerint kora délután eláll a havazás, de a szél és az éjszaka várható mínusz 8 fokos hőmérséklet újabb nehézségeket okoz majd.
A társaság nyomatékosan kérte, hogy a helyzet javulásáig csak valóban halaszthatatlan esetben induljanak útnak az emberek.
