Drámai hóhelyzet Nyugat-Magyarországon: a Honvédelem készenlétben áll

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken telefonon egyeztetett Vámos Zoltánnal, Vas vármegye Területi Védelmi Bizottságának elnökével. A tárcavezető biztosította kollégáját arról, hogy a Magyar Honvédség segítségére számíthatnak, ha szükség lesz rá.

10-15 centink van, és ami az igazi gond, az az, hogy váltakozó irányú meg intenzitású szél, úgyhogy a hófúvás az, ami igazán problémát okoz”

– jelentette ki Vámos Zoltán, aki szerint jelenleg nincs elzárt település, azonban sok műszaki hiba, baleset van, buszok, kamionok vannak az árokban, a katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.

A Magyar Honvédség ilyen helyzetekben rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel, támogatva a katasztrófavédelmet, tudunk segíteni”

– emelte ki.