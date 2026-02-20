Drámai hóhelyzet Nyugat-Magyarországon: a Honvédelem készenlétben áll

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Ideiglenesen lezárták a határátkelőt Sopronnál.
Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken – közölte az Útinform a honlapján. Utóbbi ajánlása szerint Hegyeshalom felé érdemes kerülni, de a kisebb határállomásokat közben ajánlatos elkerülni. A nyugati országrészben, elsősorban Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos védekezés, szórás ellenére is havas, latyakos az úthálózat, ezért aki teheti, halassza el az utazását, mert szombattól már lényegesen kedvezőbb útviszonyok mellett lehet majd autózni – hívták fel a figyelmet.
Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet”
– közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.
Azt írták: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére).
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken telefonon egyeztetett Vámos Zoltánnal, Vas vármegye Területi Védelmi Bizottságának elnökével. A tárcavezető biztosította kollégáját arról, hogy a Magyar Honvédség segítségére számíthatnak, ha szükség lesz rá.
10-15 centink van, és ami az igazi gond, az az, hogy váltakozó irányú meg intenzitású szél, úgyhogy a hófúvás az, ami igazán problémát okoz”
– jelentette ki Vámos Zoltán, aki szerint jelenleg nincs elzárt település, azonban sok műszaki hiba, baleset van, buszok, kamionok vannak az árokban, a katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.
A Magyar Honvédség ilyen helyzetekben rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel, támogatva a katasztrófavédelmet, tudunk segíteni”
– emelte ki.
