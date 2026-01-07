Súlyos hibát ejtett Karácsony brigádja: még a kórházakat sem takarítják, teljes a káosz (VIDEÓ)

Így vezessen a hóban, ha már mindenképpen autóba kell ülnie
Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.
Budapesten több kórház megközelítése is lehetetlen küldetéssé vált a havazás miatt.
A hóügyi Operatív Törzs legutóbbi ülését követően kiderült: Budapesten több kórház megközelítése is nehézségekbe ütközik a havazás miatt. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a problémák hátterében az áll, hogy a fővárosi önkormányzat nem készült fel megfelelően a téli időjárásra, így több kórházhoz vezető út nem került időben megtisztításra.
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára közösségi oldalán számolt be tapasztalatairól, miután személyesen is ellenőrizte a helyzetet.
Én most itt vagyok a Szent János Kórház főbejáratánál, és az látszik, hogy sajnos bizony a közutak, azok itt sincsenek letakarítva. Sajnos ugyanez a helyzet a traumatológián is”
– fogalmazott bejegyzésében.
Az államtitkár a kialakult helyzetre reagálva azonnali intézkedéseket rendelt el. Utasítása szerint a kórházak és a legközelebbi buszmegállók közötti járdaszakaszokat haladéktalanul meg kell tisztítani a hótól, emellett a kórházak belső területein is folyamatosan dolgoznak a hótakarító eszközök.
Ezt is ajánljuk a témában
Téli gumi, üzemanyag, hirtelen mozdulatok elkerülése.
Takács Péter hangsúlyozta: bízik abban, hogy a fővárosi önkormányzat rövid időn belül rendezni tudja a helyzetet.
Jelezte továbbá azt is, hogy a Belügyminisztérium írásban megkeresi az összes önkormányzatot annak érdekében, hogy biztosítsák a kórházak közúti megközelíthetőségét. Amennyiben erre nem képesek, a kormány a katasztrófavédelem bevonásával nyújt segítséget a fennakadások elhárításában.
Nyitókép: Facebook / Takács Péter