Súlyos hibát ejtett Karácsony brigádja: még a kórházakat sem takarítják, teljes a káosz (VIDEÓ)

A hóügyi Operatív Törzs legutóbbi ülését követően kiderült: Budapesten több kórház megközelítése is nehézségekbe ütközik a havazás miatt. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a problémák hátterében az áll, hogy a fővárosi önkormányzat nem készült fel megfelelően a téli időjárásra, így több kórházhoz vezető út nem került időben megtisztításra.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára közösségi oldalán számolt be tapasztalatairól, miután személyesen is ellenőrizte a helyzetet.