01. 07.
szerda
takács péter kórház belügyminisztérium önkormányzat budapest

Súlyos hibát ejtett Karácsony brigádja: még a kórházakat sem takarítják, teljes a káosz (VIDEÓ)

2026. január 07. 11:26

Budapesten több kórház megközelítése is lehetetlen küldetéssé vált a havazás miatt.

2026. január 07. 11:26
A hóügyi Operatív Törzs legutóbbi ülését követően kiderült: Budapesten több kórház megközelítése is nehézségekbe ütközik a havazás miatt. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a problémák hátterében az áll, hogy a fővárosi önkormányzat nem készült fel megfelelően a téli időjárásra, így több kórházhoz vezető út nem került időben megtisztításra.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára közösségi oldalán számolt be tapasztalatairól, miután személyesen is ellenőrizte a helyzetet. 

Én most itt vagyok a Szent János Kórház főbejáratánál, és az látszik, hogy sajnos bizony a közutak, azok itt sincsenek letakarítva. Sajnos ugyanez a helyzet a traumatológián is”

 – fogalmazott bejegyzésében.

Az államtitkár a kialakult helyzetre reagálva azonnali intézkedéseket rendelt el. Utasítása szerint a kórházak és a legközelebbi buszmegállók közötti járdaszakaszokat haladéktalanul meg kell tisztítani a hótól, emellett a kórházak belső területein is folyamatosan dolgoznak a hótakarító eszközök.

Takács Péter hangsúlyozta: bízik abban, hogy a fővárosi önkormányzat rövid időn belül rendezni tudja a helyzetet.

Jelezte továbbá azt is, hogy a Belügyminisztérium írásban megkeresi az összes önkormányzatot annak érdekében, hogy biztosítsák a kórházak közúti megközelíthetőségét. Amennyiben erre nem képesek, a kormány a katasztrófavédelem bevonásával nyújt segítséget a fennakadások elhárításában.

Nyitókép: Facebook / Takács Péter

balbako_
2026. január 07. 12:29
Geri aztán tökös gyerek! Ha kigyulladnak a buszok az a tűzoltók dolga meg biztosítóké, ha leesik a hó az meg az isten dolga ő teremté a havazást és ő teremté a tavaszt és a nyarat is a főpolgármesternek ezzel semmi dolga sincs. Ha lehull, majd elolvad. Egyébként is Orbán van jóba az istennel intézze el ő! Ezzel kimerült Karácsony 2026-os főpolgármesteri ténykedése és eljött neki a pihenés ideje karácsonyig.
lesmiserables
2026. január 07. 12:27
Karácsony te szabolcsi proli
lendvaiildiko
2026. január 07. 12:25
Karó Geli hazudott, Orbán Viktor soha nem mondta, hogy klíma vészhelyzet van, jő a globális felmelegedés, birkanyájak és méhkasok teszik szebbé a budapestiek életét. NEM TUDOM, VAN-E VALAKI KARÓ GELI KÖZELÉBEN, AKI MEG MERI NEKI MONDANI: Geli, nem felmelegedés van, hanem HÓ, NAGYON SOK HÓ és ennek elkotrása nagyrészt a TE KÖTELESSÉGED LENNE. Nem tudom, felkelt már, megitta kakaócskáját és facebookozott-e már?
rasputin
2026. január 07. 12:21
Reszelő Aladár 2026. január 07. 12:19 A főváros dolga kiállás Ukrajna és a Pride mellett. A lóvé pedig elmegy a jutalmak és a lakásszínházak támogatására. A kormány már tételesen elszámolt a Budapesttől elvont szolidaritási adóval?
