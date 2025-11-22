Ft
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hóesés Sellye labdarúgás Magyarország videó havazás

A játékosok helyett hóember a pályán – elképesztő körülmények Sellyén

2025. november 22. 15:17

Egy videó is felkerült. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy elmaradt a mérkőzés.

2025. november 22. 15:17
null

Az alsóbb osztályú VSK Sellye labdarúgócsapat a közösségi oldalára egy hóembert ábrázoló képpel jelentette be, hogy a körülményekre való tekintettel elhalasztják a felnőtt csapat mérkőzését.

Extrém körülmények
Extrém körülmények (VSK Sellye - Labdarúgás/Facebook)

„A SELLYE–PEAC II felnőtt mérkőzés elmarad.”

Nem ideális körülmények a focira

Az óriási hóesésről a Trollfoci is kitett egy videót, amelyen jól látható, milyen körülmények voltak Sellyén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alberto Pizzoli/AFP – a nyitókép illusztráció

 

Sorrend:
figyelő4322
2025. november 22. 20:08
Sellye, az Ormánság fővárosa, és egyben a baranyai (és talán a dél- dunántúli) kálomisták (kálvinisták) fővárosa. Betemette a hó? Nahát...Otthoni dél- baranyai rokonaim & barátaim szerint már alig esik egy kevés hó, és szárazak a telek... Talán nem ezen a télen.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 22. 17:48
A mai nap öröme. Hóembert építettünk unokámmal Vikivel. -:))
Válasz erre
2
0
NeMá
2025. november 22. 16:18
Rögtön lenne 22 + néző hómunkás, 5 perc mulva lehetne focizni!
Válasz erre
0
0
motoman528
2025. november 22. 15:38
Csak tíz hólapátos önkéntes hiányzott!
Válasz erre
0
0
