A játékosok helyett hóember a pályán – elképesztő körülmények Sellyén

Havazás, viharos szél és hófúvás is lehet szombaton – mutatjuk, hol
Idén korán érkezik meg a tél ezekre a területekre Magyarországon.
Egy videó is felkerült. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy elmaradt a mérkőzés.
Az alsóbb osztályú VSK Sellye labdarúgócsapat a közösségi oldalára egy hóembert ábrázoló képpel jelentette be, hogy a körülményekre való tekintettel elhalasztják a felnőtt csapat mérkőzését.
„A SELLYE–PEAC II felnőtt mérkőzés elmarad.”
Az óriási hóesésről a Trollfoci is kitett egy videót, amelyen jól látható, milyen körülmények voltak Sellyén.
Ezt is ajánljuk a témában
Idén korán érkezik meg a tél ezekre a területekre Magyarországon.
Nyitókép: Alberto Pizzoli/AFP – a nyitókép illusztráció