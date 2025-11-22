Havazás, viharos szél és hófúvás is lehet szombaton – mutatjuk, hol

Ezt mindenkinek látnia kell: fehérbe borult Dobogókő, egyre több helyen havazik az országban (FOTÓK)
Gyönyörű fényképek érkeztek.
Idén korán érkezik meg a tél ezekre a területekre Magyarországon.
Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. A délelőtti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is eshet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos, szombati napra vonatkozó előrejelzésében.
Mint írják, nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es latyakos hóréteg, az Északi-középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.
Az OMSZ szerint szombat délelőttől dél felől újabb kiterjedt csapadékzóna húzódik fölénk,
a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik.
A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen lepel-5 cm között alakulhat. Az Dunántúli- és Északi-középhegység magasabb térszínein, valamint jellemzően
a Dunántúl déli felén akár nagyobb területen is hullhat 5 cm-t elérő vagy azt meghaladó friss hóréteg.
A szolgálat arra figyelmeztetett, hogy
az Északi-középhegység keleti felén, majd a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhatnak viharos lökések északi irányból,
amelyek közül a legerősebbek elérhetik, meghaladhatják néhol a 70 km/h-t. Szombat délutántól, estétől veszíteni kezd erejéből a légmozgás. Szombaton a hajnali órákban északkeleten, valamint a Bakony térségében, majd
késő délutántól a Dunántúl délnyugati részein gyenge hófúvás kialakulhat.
Nyitókép illusztráció (Fotós: ATTILA KISBENEDEK / AFP)