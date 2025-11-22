Ft
omsz időjárás havazás Országos Meteorológiai Szolgálat

Havazás, viharos szél és hófúvás is lehet szombaton – mutatjuk, hol

2025. november 22. 10:41

Idén korán érkezik meg a tél ezekre a területekre Magyarországon.

2025. november 22. 10:41
null

Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. A délelőtti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is eshet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos, szombati napra vonatkozó előrejelzésében.

Forrás: met.hu

Mint írják, nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es latyakos hóréteg, az Északi-középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: met.hu

Hol vagy inkább hol nem fog havazni?

Az OMSZ szerint szombat délelőttől dél felől újabb kiterjedt csapadékzóna húzódik fölénk, 

a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik. 

A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen lepel-5 cm között alakulhat. Az Dunántúli- és Északi-középhegység magasabb térszínein, valamint jellemzően 

a Dunántúl déli felén akár nagyobb területen is hullhat 5 cm-t elérő vagy azt meghaladó friss hóréteg.

Forrás: met.hu

A szélre, hófúvásra is figyelmeztettek

A szolgálat arra figyelmeztetett, hogy 

az Északi-középhegység keleti felén, majd a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhatnak viharos lökések északi irányból, 

amelyek közül a legerősebbek elérhetik, meghaladhatják néhol a 70 km/h-t. Szombat délutántól, estétől veszíteni kezd erejéből a légmozgás. Szombaton a hajnali órákban északkeleten, valamint a Bakony térségében, majd 

késő délutántól a Dunántúl délnyugati részein gyenge hófúvás kialakulhat.

Nyitókép illusztráció (Fotós: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
 

 

