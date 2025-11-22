Havazás, viharos szél és hófúvás is lehet szombaton – mutatjuk, hol

Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. A délelőtti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is eshet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos, szombati napra vonatkozó előrejelzésében.

Forrás: met.hu

Mint írják, nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es latyakos hóréteg, az Északi-középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.