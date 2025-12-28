Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fagy hidegfront tél tátra időjárás szél

Viharos széllel érkezik az igazi tél

2025. december 28. 07:17

De a havazásra még várnunk kell.

2025. december 28. 07:17
null

Az Időkép arról írt, hogy nehéz időszak vár a frontérzékenyekre, ugyanis változékony időszak veszi kezdetét, vasárnapra virradóan észak, északnyugat felől erős hidegfront érkezik, melyet kedd hajnalban egy még erősebb követ majd.

Az időjárási portál hozzátette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

a hétzáró hidegfront ugyanakkor nem hoz jelentős csapadékot, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó hózápor. 

Feltámad viszont az északnyugatira forduló szél: az ország nagy részén erős lesz, sőt a Dunántúli-középhegységben és északkeleten viharos lökések is kísérhetik, a 70-80 km/órát is elérheti a legerősebb széllökések sebessége.

Mint írták, a front mögött sarkvidéki eredetű, kristálytiszta levegő érkezik fölénk, ami egyet jelent azzal, hogy 

  • alacsony lesz a légszennyezettség, és jelentősen megnő a látótávolság,
  • 100 kilométernél messzebbre is elláthatunk. 

Így még a Tátra havas csúcsait is megpillanthatjuk a hegyekből.

A hideg levegő hétfő hajnalra nyugalomba jut, a fagyzugokban keményebb, -10 fok alatti fagyok sem zárhatók ki – hangsúlyozták a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 28. 08:07
hanyadszor? annyiszor volt égszakadás földindulás, hogy már rég kipusztultunk volna
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!