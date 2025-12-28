Viharos széllel érkezik az igazi tél

Mint írták, a front mögött sarkvidéki eredetű, kristálytiszta levegő érkezik fölénk, ami egyet jelent azzal, hogy

alacsony lesz a légszennyezettség, és jelentősen megnő a látótávolság,

100 kilométernél messzebbre is elláthatunk.

Így még a Tátra havas csúcsait is megpillanthatjuk a hegyekből.

A hideg levegő hétfő hajnalra nyugalomba jut, a fagyzugokban keményebb, -10 fok alatti fagyok sem zárhatók ki – hangsúlyozták a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay