időjárás villám zivatar

Hangos robajra ébredtek a magyarok az ország több pontján: teljesen váratlanul jöttek az ijesztő jelenségek

2026. február 24. 09:51

De már tudjuk azt is, mikorra nyugszanak le a kedélyek.

2026. február 24. 09:51
null

Épphogy fellélgezhettünk a zord, téli időjárásból, az ország több pontján heves villámszórások borzolták a kedélyeket.

Esztergom környékén és a Pilisben, majd késő este – 11 óra után – délkeleten is heves zivatarok zavarták meg a lakók álmát – számolt be az Időkép.

Mint írják, ez volt az év első zivatara, mely kora délután Komárom környékén lépett be az országba, majd Budapesten keresztül egészen a délkeleti országrészig vándorolt.

Este újra aktivizálódott a légkör. 8 óra környékén a szlovák oldalon jelentek meg zivatarok, ezek délkelet felé vették az irányt, Esztergomnál lépték át a határt.

Először a szlovák oldalon, Imelyben csapott le jégeső, majd nem sokkal később már a Pilisben tomboltak a villámok.

Miután a zivatar elérte a Duna vonalát, a légelektromos tevékenység megszűnt, ám este 11 óra környékén a délkeleti tájakon újabb zivatarok alakultak ki”.

Az „égiháborúnak” még kedden sem lesz teljesen vége: elsősorban keleten, egy összeáramlási zónában előfordulhatnak még záporok, helyenként zivatarok, majd szerdától egy anticiklonnak köszönhetően

megnyugszik az időjárás.

Az Időkép olvasói látványos felvételeket készítettek a villámcsapásokról, melyek IDE KATTINTVA nézhetők meg.

Nyitókép: Képernyőfotó/Időkép/Bugyik Ildikó

 

