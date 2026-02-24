Hangos robajra ébredtek a magyarok az ország több pontján: teljesen váratlanul jöttek az ijesztő jelenségek

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Épphogy fellélgezhettünk a zord, téli időjárásból, az ország több pontján heves villámszórások borzolták a kedélyeket.
Esztergom környékén és a Pilisben, majd késő este – 11 óra után – délkeleten is heves zivatarok zavarták meg a lakók álmát – számolt be az Időkép.
Mint írják, ez volt az év első zivatara, mely kora délután Komárom környékén lépett be az országba, majd Budapesten keresztül egészen a délkeleti országrészig vándorolt.
Este újra aktivizálódott a légkör. 8 óra környékén a szlovák oldalon jelentek meg zivatarok, ezek délkelet felé vették az irányt, Esztergomnál lépték át a határt.
Először a szlovák oldalon, Imelyben csapott le jégeső, majd nem sokkal később már a Pilisben tomboltak a villámok.
Miután a zivatar elérte a Duna vonalát, a légelektromos tevékenység megszűnt, ám este 11 óra környékén a délkeleti tájakon újabb zivatarok alakultak ki”.
Az „égiháborúnak” még kedden sem lesz teljesen vége: elsősorban keleten, egy összeáramlási zónában előfordulhatnak még záporok, helyenként zivatarok, majd szerdától egy anticiklonnak köszönhetően
megnyugszik az időjárás.
Az Időkép olvasói látványos felvételeket készítettek a villámcsapásokról, melyek IDE KATTINTVA nézhetők meg.
