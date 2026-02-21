Minden remény elszállt – vasárnap is folytatódik a magyarok rémálma

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Eső, vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső...
Északnyugat-Európában és a kontinens északi országaiban ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Míg előbbi helyeken az óceán felől érkező enyhébb légtömeg hatására fokozatosan néhány fokkal emelkedik a hőmérséklet, addig utóbbi részeken a sarkkör felől érkező fagyos levegő áramlik a térségbe. A frontok mentén többfelé fordult elő eső, kelet felé haladva, illetve a magasabb térszíneken havazás – van, ahol több, mint 20 cm-rel gyarapodott a hóréteg. Emellett a Balkán-félsziget felett található mediterrán ciklon területén fordult elő többfelé jelentős mennyiségű csapadék:
Pénteken a melegfronthoz kapcsolódóan kiadós havazás nehezítette a közlekedést Dél-Németország, Ausztria és Nyugat-Magyarország egyes vidékein – hófúvás kíséretében. Földrészünk többi részén – Délnyugat-Európában és a Kelet-európai-síkságon anticiklonális hatások érvényesülnek, előbbi részen nagyrészt derült, napos, míg utóbbi területen emellett borult, párás, helyenként ködös területek egyaránt előfordulnak, és többnyire erősödik a nappali felmelegedés. A Kárpát-medence időjárását a következő időszakban nyugatias áramlással érkező egyre enyhébb, azonban továbbra is nedves léghullámok határozzák meg: többfelé várható csapadék, egyre inkább eső formájában.
Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, majd éjszaka északnyugat felől nagyobb területen átmenetileg ki is derülhet az ég, azonban maradnak majd tartósan borongós körzetek. Párássá válhat a levegő, a szélcsendes részeken köd, rétegfelhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől egyre nagyobb területen ismét megnövekszik a felhőzet, és vasárnap délutánra a legtöbb helyen záródik a felhőtakaró.
Szombaton éjszaka elszórtan időszakosan gyenge eső, vegyes halmazállapotú csapadék – néhol akár ónos eső is – előfordulhat,
majd a vasárnap reggeli óráktól egyre inkább eső várható. A nyugatias szél szombaton főként a Tiszántúlon, vasárnap olykor nagyobb területen is megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +1 fok között alakul, de a hóval borított, átmenetileg derült nyugati tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 12 fok között alakul, északon fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek.
(MTI)
