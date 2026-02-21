Minden remény elszállt – vasárnap is folytatódik a magyarok rémálma

Északnyugat-Európában és a kontinens északi országaiban ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Míg előbbi helyeken az óceán felől érkező enyhébb légtömeg hatására fokozatosan néhány fokkal emelkedik a hőmérséklet, addig utóbbi részeken a sarkkör felől érkező fagyos levegő áramlik a térségbe. A frontok mentén többfelé fordult elő eső, kelet felé haladva, illetve a magasabb térszíneken havazás – van, ahol több, mint 20 cm-rel gyarapodott a hóréteg. Emellett a Balkán-félsziget felett található mediterrán ciklon területén fordult elő többfelé jelentős mennyiségű csapadék:

a hidegfront mentén főként eső,

záporeső,

míg a melegfronti csapadékzónából sok helyen vegyes halmazállapotú csapadék,

illetve havazás, hózápor is.

Pénteken a melegfronthoz kapcsolódóan kiadós havazás nehezítette a közlekedést Dél-Németország, Ausztria és Nyugat-Magyarország egyes vidékein – hófúvás kíséretében. Földrészünk többi részén – Délnyugat-Európában és a Kelet-európai-síkságon anticiklonális hatások érvényesülnek, előbbi részen nagyrészt derült, napos, míg utóbbi területen emellett borult, párás, helyenként ködös területek egyaránt előfordulnak, és többnyire erősödik a nappali felmelegedés. A Kárpát-medence időjárását a következő időszakban nyugatias áramlással érkező egyre enyhébb, azonban továbbra is nedves léghullámok határozzák meg: többfelé várható csapadék, egyre inkább eső formájában.