Igazoltatások – most így hívják a megfélemlítést

2026. január 01. 15:22

De majd a Kiegyezéshez és a Rendszerváltáshoz mérhető jelentőséggel bíró Tisza-szétáradást követően Radnai Márk és csapata kitalál valami találóbbat a tankönyvekbe.

2026. január 01. 15:22
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„A modernkori szabadságharcos, akinek köztudottan semmi köze a drogokhoz, mégis a drogfogyasztás liberalizációjáért szervez tüntetést, a házibulijára pedig a »rettegő hatalom«, Haynau, Rákosi és legfőképp Putyin nyomdokain haladva ráküldi a rendőrségi elitkommandót. 

Igazoltatások – most így hívják a megfélemlítést, de majd a Kiegyezéshez és a Rendszerváltáshoz mérhető jelentőséggel bíró Tisza-szétáradást követően Radnai Márk és csapata kitalál valami találóbbat a tankönyvekbe, Első Magyar Péter pedig kollektív Szent István-rendet adományoz a Nagy Ellenálló Házibuli valamennyi résztvevőjének.

Így Puzsér Róbertnek is. Akitől addig egyenesen »nyüszít a hatalom«, üldözik, megfélemlítik, szemmel verik, őt, és ellenálló-házibulizó-társait is. De már nem sokáig! Hamarosan ismét a szabadság levegője hatja át Belpestet és vonzáskörzetét, újra a boltok polcaira kerülnek a könyveik, lehet műsoruk, saját szórakozóhelyük!”

Nyitókép: Puzsér Róbert Facebok-oldala

machet
2026. január 01. 17:27
Az egyik barom a sok közül.
csulak
2026. január 01. 17:10
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
hlaci83
2026. január 01. 16:31
Balfasz volt a rendőrség, mert nem a hazamenőknél kellett volna drogot keresni, hanem az odatartóknál…. Amúgy pizsi…. Nem kell a drogot népszerűsíteni és akkor nem lesz razzia, vagy minek lehet nevezni ezt az akciót…,
google-2
2026. január 01. 16:21
Fontos ember, ha ráküldik a fekete autót.
