„A modernkori szabadságharcos, akinek köztudottan semmi köze a drogokhoz, mégis a drogfogyasztás liberalizációjáért szervez tüntetést, a házibulijára pedig a »rettegő hatalom«, Haynau, Rákosi és legfőképp Putyin nyomdokain haladva ráküldi a rendőrségi elitkommandót.

Igazoltatások – most így hívják a megfélemlítést, de majd a Kiegyezéshez és a Rendszerváltáshoz mérhető jelentőséggel bíró Tisza-szétáradást követően Radnai Márk és csapata kitalál valami találóbbat a tankönyvekbe, Első Magyar Péter pedig kollektív Szent István-rendet adományoz a Nagy Ellenálló Házibuli valamennyi résztvevőjének.