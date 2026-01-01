Magyar Péternek a puccs is megengedhető – itt vannak Puzsér jótanácsai
A publicista egy polgárháborút is megkockáztatna, ha azzal le tudná váltani Orbán Viktort.
De majd a Kiegyezéshez és a Rendszerváltáshoz mérhető jelentőséggel bíró Tisza-szétáradást követően Radnai Márk és csapata kitalál valami találóbbat a tankönyvekbe.
„A modernkori szabadságharcos, akinek köztudottan semmi köze a drogokhoz, mégis a drogfogyasztás liberalizációjáért szervez tüntetést, a házibulijára pedig a »rettegő hatalom«, Haynau, Rákosi és legfőképp Putyin nyomdokain haladva ráküldi a rendőrségi elitkommandót.
Igazoltatások – most így hívják a megfélemlítést, de majd a Kiegyezéshez és a Rendszerváltáshoz mérhető jelentőséggel bíró Tisza-szétáradást követően Radnai Márk és csapata kitalál valami találóbbat a tankönyvekbe, Első Magyar Péter pedig kollektív Szent István-rendet adományoz a Nagy Ellenálló Házibuli valamennyi résztvevőjének.
Így Puzsér Róbertnek is. Akitől addig egyenesen »nyüszít a hatalom«, üldözik, megfélemlítik, szemmel verik, őt, és ellenálló-házibulizó-társait is. De már nem sokáig! Hamarosan ismét a szabadság levegője hatja át Belpestet és vonzáskörzetét, újra a boltok polcaira kerülnek a könyveik, lehet műsoruk, saját szórakozóhelyük!”
Nyitókép: Puzsér Róbert Facebok-oldala
