Van esély a fehér karácsonyra: havazás is érkezhet az ünnepek alatt

Fordulat: van esély a fehér karácsonyra
Dunántúl örülhet.
A HungaroMet közösségi oldalán közzétett friss elemzése szerint az idei karácsonyi időszakban ismét felcsillanhat a fehér karácsony reménye. Az előrejelzések alapján elsősorban a Dunántúlon és az ország déli térségeiben nő meg jelentősen a csapadék esélye,
amely havas eső, havazás vagy hózápor formájában is érkezhet.
December 20-a után markáns változás következett be: a nappali hőmérsékletek többnyire a nulla fok környékén alakulnak, míg hajnalonként egyre általánosabbá válhatnak a fagyok. A karácsonyi napokon akár síkvidéken is megjelenhet a havazás,
az év utolsó napjaiban pedig újabb hóesés sem kizárt.
Szerdán tovább romlik az idő: dél, délnyugat felől egyre többfelé érkezik csapadék, amely a Dunántúlon nagyobb eséllyel havas esőbe, havazásba válthat. Északkeleten kisebb a csapadék valószínűsége, miközben az északi szél többfelé megerősödhet.
A síelők.hu friss hótérképe szerint a következő napokban Magyarországon akár több centiméteres hótakaró is kialakulhat. A várható hómennyiség alapján Pécsen akár 8 centiméter hó is hullhat, Eplényben 6 centi, míg a hegyvidéki területeken – például a Nagy-Hideg-hegyen, Dobogókőn vagy a Mátrában – 1–2 centiméteres friss hó sem kizárt. De Zalaegerszeg is fehér karácsonyra számíthat. Az Időkép részletes előrejelzése határozottan fehér karácsonyt ígér a dunántúli városba.
Az előrejelzések szerint az új esztendő már igazi téli arculattal indulhat: január elején erős fagyokkal, napos, de hideg idővel számolhatunk, és a tartósabb tél akár hetekig is velünk maradhat.
