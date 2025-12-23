Van esély a fehér karácsonyra: havazás is érkezhet az ünnepek alatt

A HungaroMet közösségi oldalán közzétett friss elemzése szerint az idei karácsonyi időszakban ismét felcsillanhat a fehér karácsony reménye. Az előrejelzések alapján elsősorban a Dunántúlon és az ország déli térségeiben nő meg jelentősen a csapadék esélye,

amely havas eső, havazás vagy hózápor formájában is érkezhet.

December 20-a után markáns változás következett be: a nappali hőmérsékletek többnyire a nulla fok környékén alakulnak, míg hajnalonként egyre általánosabbá válhatnak a fagyok. A karácsonyi napokon akár síkvidéken is megjelenhet a havazás,