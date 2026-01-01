Pocsék évkezdés: elfogyott a türelem Szoboszlaiék közvetlen Premier League-riválisánál

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Hiába ültek fel nyáron a futballvilág trónjára, a dicsőség már a múlté.
Szerződést bontott vezetőedzőjével, Enzo Marescával az angol labdarúgó-bajnokságban jelenleg ötödik helyezett Chelsea.
A 45 éves olasz tréner az argentin Mauricio Pochettino helyét vette át 2024 nyarán, első szezonjában Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végzett a londoni csapattal, amely megnyerte a Konferencia-ligát, majd a nyáron a klubvilágbajnokságot.
A Chelsea az elmúlt hetekben hullámvölgybe került, a legutóbbi hét bajnoki mérkőzéséből csak egyen gyűjtötte be a három pontot, Maresca viszonya pedig feszültté vált a klub vezetőségével.
Az elválás közös megegyezéssel történt meg.
A Chelsea októberben Londonban 2–1-re legyőzte a Szoboszlaiékat a bajnokságban, a liverpooli mérkőzést májusban rendezik majd. A két gárda közvetlen riválisnak számít, jelenleg két pont különbséggel a negyedik-ötödik helyen állnak a bajnoki tabellán.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Glyn Kirk/AFP