Pocsék évkezdés: elfogyott a türelem Szoboszlaiék közvetlen Premier League-riválisánál

Szerződést bontott vezetőedzőjével, Enzo Marescával az angol labdarúgó-bajnokságban jelenleg ötödik helyezett Chelsea.

A 45 éves olasz tréner az argentin Mauricio Pochettino helyét vette át 2024 nyarán, első szezonjában Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végzett a londoni csapattal, amely megnyerte a Konferencia-ligát, majd a nyáron a klubvilágbajnokságot.