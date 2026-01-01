Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Enzo Maresca Premier League Chelsea

Pocsék évkezdés: elfogyott a türelem Szoboszlaiék közvetlen Premier League-riválisánál

2026. január 01. 15:55

Hiába ültek fel nyáron a futballvilág trónjára, a dicsőség már a múlté.

2026. január 01. 15:55
null

Szerződést bontott vezetőedzőjével, Enzo Marescával az angol labdarúgó-bajnokságban jelenleg ötödik helyezett Chelsea.

A 45 éves olasz tréner az argentin Mauricio Pochettino helyét vette át 2024 nyarán, első szezonjában Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végzett a londoni csapattal, amely megnyerte a Konferencia-ligát, majd a nyáron a klubvilágbajnokságot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Chelsea az elmúlt hetekben hullámvölgybe került, a legutóbbi hét bajnoki mérkőzéséből csak egyen gyűjtötte be a három pontot, Maresca viszonya pedig feszültté vált a klub vezetőségével.

Az elválás közös megegyezéssel történt meg.

A Chelsea októberben Londonban 2–1-re legyőzte a Szoboszlaiékat a bajnokságban, a liverpooli mérkőzést májusban rendezik majd. A két gárda közvetlen riválisnak számít, jelenleg két pont különbséggel a negyedik-ötödik helyen állnak a bajnoki tabellán.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!