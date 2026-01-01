Ft
ferencváros varga barnabás aek athén

Megszülethetett a megállapodás: Varga Barnabás elhagyja a Ferencvárost – itt folytathatja a válogatott csatár

2026. január 01. 13:32

Sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a budapesti klubot.

2026. január 01. 13:32
null

Görög sajtóinformációk szerint az AEK Athén és a Ferencváros hivatalosan is megegyezett Barnabás Varga átigazolásáról, így a magyar válogatott csatár a görög klub mezét viselheti majd januártól.

A hírt a SPORT24 hozta nyilvánosságra, nagy elvárásokat megfogalmazva Varga érkezésével kapcsolatban.

Varga 1,85 méteres termetével klasszikus középcsatárként érvényesül a kapu előtt, kiemelkedően erős a fejjátékban, és rendkívül hatékony a befejezések terén – részletezte a görög lap.

Varga Barnabás a jelenlegi szezonban a magyar bajnokságban 17 mérkőzésen 10 gólt szerzett, ezzel a liga második legeredményesebb játékosa.Az Európa Ligában a csatár hat találkozón négy gólt jegyzett, így nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is bizonyította gólérzékenységét.

Ezt is ajánljuk a témában

A görög lap információi szerint az AEK 4,5 millió eurós megállapodást köthetett a Ferencvárossal, így Varga Barnabás három és fél évre a görög klub játékosává válhat.

Az athéni klub szurkolói számára a szezon egyik legvártabb átigazolásáról van szó, ugyanis minden jel arra mutat, hogy a magyar csatár jelentősen erősítheti majd a görög csapat támadósorát.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

rugbista
2026. január 01. 15:21
A Fradi jól járt, mert kivesz egy kis pénzt egy 32 éves játékosból. Kérdés, kivel pótolja őt és a góljait és mennyiért. Varga jól járt, biztos többet kap 32 évesen Athénban, mint a Fradiban. E tél is enyhébb. Neki ez biztos üzlet.
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 01. 15:08
Ha sok pénzt keres, akkor oké, mert egyébként az AEK nem jobb csapat a Fradinál, a görög bajnokság kb. ugyanolyan, mint a magyar. Ami biztos, hamar sztár és közönségkedvenc lesz ott is. Szakmailag biztosan nem előrelépés, de 31 évesen nem gondolom, hogy szakmailag feltétlen fontos előrelépni. Ilyenkor már pénzt kell keresni a nyugdíjas évekre. Ebből a szempontból szaud-Arábia vagy az USA jobb lett volna, több pénz, gyengébb bajnokságok. Lehet, hogy nem akart messzire menni és szem előtt tartotta a válogatottat. Ki tudja?
Válasz erre
0
0
Töki
2026. január 01. 15:06
Hááát ... ők tudják!!! Nyilván megérte neki, meg nem rossz az AEK, de szerintem jobb ajánlat IS jött volna érte, jobb helyről!!!
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2026. január 01. 14:50
Ő már "kereskedelmi" szemmel korosnak számít, ahhoz hogy ez legyen az első külföldi klubja. A nagy csapatok már ilyen korban csak a nemzetközi szinten is befutott játékosokat vesznek. Hiába is írtak akármit, én lefogadtam volna, hogy ezen az áron, és kb ilyen szintű bajnokságba fogják eladni. Európai TOP bajnokság esélytelen volt. Görög, török, lengyel, ciprusi, esetleg USA. Esetleg vmilyen TOP bajnokság másodosztálya, de ott meg annak volt kevés esélye, hogy kifizetik az árát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!