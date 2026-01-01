Megszülethetett a megállapodás: Varga Barnabás elhagyja a Ferencvárost – itt folytathatja a válogatott csatár

Kubatov maga mondta ki: Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladja a Fradi, „mint a szél”, már konkrét kérő is van!
Nem érdekli, mások mit mondanak.
Sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a budapesti klubot.
Görög sajtóinformációk szerint az AEK Athén és a Ferencváros hivatalosan is megegyezett Barnabás Varga átigazolásáról, így a magyar válogatott csatár a görög klub mezét viselheti majd januártól.
A hírt a SPORT24 hozta nyilvánosságra, nagy elvárásokat megfogalmazva Varga érkezésével kapcsolatban.
Varga 1,85 méteres termetével klasszikus középcsatárként érvényesül a kapu előtt, kiemelkedően erős a fejjátékban, és rendkívül hatékony a befejezések terén – részletezte a görög lap.
Varga Barnabás a jelenlegi szezonban a magyar bajnokságban 17 mérkőzésen 10 gólt szerzett, ezzel a liga második legeredményesebb játékosa.Az Európa Ligában a csatár hat találkozón négy gólt jegyzett, így nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is bizonyította gólérzékenységét.
A görög lap információi szerint az AEK 4,5 millió eurós megállapodást köthetett a Ferencvárossal, így Varga Barnabás három és fél évre a görög klub játékosává válhat.
Az athéni klub szurkolói számára a szezon egyik legvártabb átigazolásáról van szó, ugyanis minden jel arra mutat, hogy a magyar csatár jelentősen erősítheti majd a görög csapat támadósorát.
Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI