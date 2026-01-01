Ismételten javasolta, hogy Ukrajna hajoljon meg követelései előtt, mielőtt a háború még rosszabbá válna. Ezen követelések között szerepelt, hogy Kijev adja fel a kelet-ukrajnai Donyeck régióban még mindig birtokában lévő területeket.

Az ott tartózkodó orosz erők előrenyomultak, majd bevonultak Pokrovszk városába. Ukrajna beásta magát, és csapatokat irányított a város és a Kijev ellenőrzése alatt álló néhány környező település védelmére.

Ez, elemzők és katonák szerint is, lehetőséget adott az orosz erőknek, hogy máshol, nevezetesen Ukrajna déli részén, a Zaporizzsja régióban gyorsabban előrenyomuljanak. Ugyanez igaznak bizonyult a Dnyipro régió keleti részén is, mondta egy katona az ukrán 68. Jager dandártól, aki 2025 utolsó napján ott húzódott meg.

„Azt mondták, hogy csak a Donyeck régióra van szükségük, de nézzék meg, hány kilométert hódítottak már meg a Dnyipro régióban” – mondta az orosz erőkkel kapcsolatban.

Nem bíznak a békében