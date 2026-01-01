„Teljes győzelmet akarunk”– Így látják az ukrán katonák a háború kimenetelét

Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak
A fronton harcoló ukránok szerint nem 2026 lesz a háború utolsó éve.
Az orosz előrenyomulás kemény hónapjai után a 2026-os cél egyszerűen a túlélés, mondta egy kelet-ukrajnai tiszt. „Nehéz bármilyen tervet készíteni” – mondta a New York Times tudósítójának.
Az amerikai lap tudósítója a Da Vinci farkasai nevű zászlóalj tagjaival töltötte a szilveszter éjszakát. Bár új év elkezdődött, az ukrán katonák számára január elseje csak egy újabb nap a fronton.
Az orosz erők előrenyomulnak, a legutóbbi béketárgyalások megrekedtek, és a katonák nem látják, hogy a háború hamarosan véget érne. Kevés kelet-ukrajnai katona gondolja úgy, hogy ez lesz a háború utolsó éve.
A diplomáciai fronton tapasztalt mozgás ellenére a frontvonal csak lassú ütemben haladt előre. Bár lassú és véres volt, az év az orosz erőket kedvezőbb helyzetbe hozta, akik nyár óta gyorsabban haladtak előre. Az elemzők szerint ez meggyőzte Vlagyimir Putyin orosz elnököt arról, hogy ő van előnyben a legújabb békefolyamatban.
Ismételten javasolta, hogy Ukrajna hajoljon meg követelései előtt, mielőtt a háború még rosszabbá válna. Ezen követelések között szerepelt, hogy Kijev adja fel a kelet-ukrajnai Donyeck régióban még mindig birtokában lévő területeket.
Az ott tartózkodó orosz erők előrenyomultak, majd bevonultak Pokrovszk városába. Ukrajna beásta magát, és csapatokat irányított a város és a Kijev ellenőrzése alatt álló néhány környező település védelmére.
Ez, elemzők és katonák szerint is, lehetőséget adott az orosz erőknek, hogy máshol, nevezetesen Ukrajna déli részén, a Zaporizzsja régióban gyorsabban előrenyomuljanak. Ugyanez igaznak bizonyult a Dnyipro régió keleti részén is, mondta egy katona az ukrán 68. Jager dandártól, aki 2025 utolsó napján ott húzódott meg.
„Azt mondták, hogy csak a Donyeck régióra van szükségük, de nézzék meg, hány kilométert hódítottak már meg a Dnyipro régióban” – mondta az orosz erőkkel kapcsolatban.
Egy kis kályha mellett ülve egy katona elmondta, hogy ez az újév – az ötödik, amit a hadseregben tölt – nem ünnepként, hanem „egyszerűen a hónap végeként” érződik.
Nem tulajdonított nagy jelentőséget a jelenlegi békefolyamatoknak, és azt mondta, biztos benne, hogy a háború még legalább két évig elhúzódik.
„Ha Trump véget tud vetni a háborúnak, akkor tegye meg minél hamarabb”
– tette hozzá a katona.
Putyin nem jelezte, hogy be akarja fejezni a háborút. Oroszország inkább eszkalálja a helyzetet, az elmúlt napokban azzal fenyegetőzött, hogy keményebb tárgyalási álláspontot fog képviselni, és esetleg újra előterjeszti Putyin maximalista követeléseit. De az ukrán katonák sem beszéltek arról, hogy megegyezést akarnának.
„Teljes győzelmet akarunk – vissza akarjuk szerezni az egész Donbaszt”
– mondta egy másik katona a Times riporterének.
Nyitókép: Ed JONES / AFP
