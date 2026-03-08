Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hezbollah irán Libanon izrael

Megfékezhetetlenül terjed a háború a Közel-Keleten: majdnem 400 ember halt meg a libanoni támadásokban

2026. március 08. 18:48

Az Izrael és a Hezbollah közötti harcok eddig 394 ember halálát okozták Libanonban, köztük 83 gyermekét is.

2026. március 08. 18:48
null

Közel 400 ember vesztette életét azóta, hogy Izrael a múlt héten fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteit Libanonban – írta meg a Sky News.

A térségben a feszültség azóta erősödött fel, hogy az Egyesült Államok több mint egy hete katonai akciót indított Irán ellen. Az izraeli hadsereg azóta légicsapásokat és szárazföldi műveleteket hajt végre Dél-Libanonban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Vasárnap reggel a helyi hatóságok szerint az izraeli légierő bombázta a Sir El Gharbiyeh nevű települést is. A falu polgármestere, Saadallah Maatouk arról számolt be, hogy az izraeli csapások egyetlen nap alatt 14 ember életét követelték, hatan pedig megsérültek. 

Egy helyi lakos szerint az áldozatok között nők és gyermekek is voltak.

A libanoni egészségügyi minisztérium vasárnap közölte, hogy az Izrael és a Hezbollah közötti, több mint egy hete tartó harcok eddig 394 ember halálát okozták Libanonban, köztük 83 gyermekét is.

Az izraeli hadsereg vasárnap azt közölte, hogy a közel-keleti erőszakhullám kezdete óta több mint 600 célpontot támadtak Libanonban, valamint mintegy 3400 célpontot Irán területén.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. március 08. 19:39
A szemét oroszok! Ja, nem.
Válasz erre
2
0
kbexxx
2026. március 08. 19:18
Kérdés mikor.éri el ,a Schengeni zóna széleit a menekülő Tömegek első hulláma? Mert a környező országok egyre zabossabbak a "vaktában " érkező rakétázások , kelettkezett károk a turista paradicsomok túlélő táborrá változtatása a kereskedelmi el lehetlenülések miatt is
Válasz erre
2
0
Tuners
2026. március 08. 19:15
Mivan?! “Az összecsapásokban?” Nevezzük nevén az izraeli bombázásokban….
Válasz erre
2
0
Monte Carlo
2026. március 08. 19:08
SZÉGYEN
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!