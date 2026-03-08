Megfékezhetetlenül terjed a háború a Közel-Keleten: majdnem 400 ember halt meg a libanoni támadásokban

Irán nem tesz eleget Trump felszólításának, a végsőkig folytatják a harcot
Irán külügyminisztere magyarázatot követel az Egyesült Államoktól és Izraeltől.
Az Izrael és a Hezbollah közötti harcok eddig 394 ember halálát okozták Libanonban, köztük 83 gyermekét is.
Közel 400 ember vesztette életét azóta, hogy Izrael a múlt héten fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteit Libanonban – írta meg a Sky News.
A térségben a feszültség azóta erősödött fel, hogy az Egyesült Államok több mint egy hete katonai akciót indított Irán ellen. Az izraeli hadsereg azóta légicsapásokat és szárazföldi műveleteket hajt végre Dél-Libanonban.
Vasárnap reggel a helyi hatóságok szerint az izraeli légierő bombázta a Sir El Gharbiyeh nevű települést is. A falu polgármestere, Saadallah Maatouk arról számolt be, hogy az izraeli csapások egyetlen nap alatt 14 ember életét követelték, hatan pedig megsérültek.
Egy helyi lakos szerint az áldozatok között nők és gyermekek is voltak.
A libanoni egészségügyi minisztérium vasárnap közölte, hogy az Izrael és a Hezbollah közötti, több mint egy hete tartó harcok eddig 394 ember halálát okozták Libanonban, köztük 83 gyermekét is.
Az izraeli hadsereg vasárnap azt közölte, hogy a közel-keleti erőszakhullám kezdete óta több mint 600 célpontot támadtak Libanonban, valamint mintegy 3400 célpontot Irán területén.
Nyitókép: AFP