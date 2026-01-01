Ft
európai unió magyarország ukrajnai háború választás

Közel kétmilliárd ember húzza majd be az ikszet 2026-ban: a magyarországi választás lehet az egyik legfontosabb a világon

2026. január 01. 13:12

2026-ban több mint negyven országban tartanak országos szintű választásokat, amelyek összesen mintegy 1,6 milliárd ember sorsát befolyásolják.

2026. január 01. 13:12
null

2026 rendkívüli fontos évnek ígérkezik: több mint negyven országban tartanak országos szintű választásokat, amelyek összesen mintegy 1,6 milliárd ember sorsát befolyásolják – írta elemzésében az Aljazeera.

Az elnöki, parlamenti és általános választások eredményei a világ népességének közel egyötödére lesznek hatással, alakítva az érintett országok belpolitikáját, gazdasági irányvonalát és nemzetközi kapcsolatait.

Európában már az év elején több meghatározó voksolásra kerül sor. Portugáliában január közepén elnökválasztást tartanak, míg Szlovéniában tavasszal parlamenti választások várhatók.

Magyarországon április 12-én tartanak országgyűlési választásokat, amelyek nemcsak a hazai politikai erőviszonyokat, hanem az ország külpolitikáját is jelentősen befolyásolhatják.

A választás kimenetele meghatározhatja Magyarország viszonyát az Európai Unióhoz és Oroszországhoz, ami szélesebb értelemben az európai stabilitásra és az ukrajnai háború körüli geopolitikai folyamatokra is kihatással lehet.

Latin-Amerikában Kolumbia kerül a figyelem középpontjába, ahol május végén új államfőt választanak, miután Gustavo Petro mandátuma lejár, és az alkotmány értelmében nem indulhat újra. A választás tétje, hogy az ország képes lesz-e előrelépni az elakadt békefolyamatokban, visszaszorítani a korrupciót és kezelni az erősödő erőszakhullámot, miközben a szomszédos Venezuela instabilitása is komoly kihívást jelent. A voksolás Kolumbia regionális szerepére és az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolataira is hatással lehet.

Oroszországban ősszel parlamenti választásokat tartanak, amelyek kimenetele az ukrajnai háborúra való tekintettel komoly nemzetközi figyelmet kap majd.

A Közel-Keleten Izraelben kerülhet sor sorsdöntő parlamenti választásra, amelynek hivatalos időpontja október vége, de egy előrehozott voksolás lehetősége is fennáll. Benjamin Netanjahu miniszterelnök politikai túlélése forog kockán, miközben kormányát belpolitikai bírálatok érik a biztonsági kudarcok miatt, nemzetközi szinten pedig éles kritikák érik a gázai háború következményei miatt.

Az év egyik legnagyobb figyelemmel kísért politikai eseménye az Egyesült Államokban esedékes időközi választás lesz november elején.

A választók a képviselőház valamennyi helyéről és a szenátusi mandátumok több mint egyharmadáról döntenek, ami alapvetően meghatározza a Kongresszus összetételét és az amerikai kormányzás irányát. Az eredmény jelentős mértékben befolyásolhatja Donald Trump elnök mozgásterét hivatali idejének hátralévő részében.

Kelet-Európában Bulgáriában is választásokra készülnek az év végén, ahol elnöki és parlamenti voksolásra egyaránt sor kerülhet. A politikai instabilitással küzdő országban a választások tétje a kormányzóképesség helyreállítása és az európai integrációs irány megerősítése.

A 2026-os választási év így globális szinten is meghatározó lehet: az urnáknál születő döntések nemcsak nemzeti szinten formálják a hatalmi viszonyokat, hanem hosszú távon a nemzetközi rend, a szövetségi rendszerek és a globális biztonság alakulására is hatással lesznek.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

