Közel kétmilliárd ember húzza majd be az ikszet 2026-ban: a magyarországi választás lehet az egyik legfontosabb a világon

Latin-Amerikában Kolumbia kerül a figyelem középpontjába, ahol május végén új államfőt választanak, miután Gustavo Petro mandátuma lejár, és az alkotmány értelmében nem indulhat újra. A választás tétje, hogy az ország képes lesz-e előrelépni az elakadt békefolyamatokban, visszaszorítani a korrupciót és kezelni az erősödő erőszakhullámot, miközben a szomszédos Venezuela instabilitása is komoly kihívást jelent. A voksolás Kolumbia regionális szerepére és az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolataira is hatással lehet.

Oroszországban ősszel parlamenti választásokat tartanak, amelyek kimenetele az ukrajnai háborúra való tekintettel komoly nemzetközi figyelmet kap majd.

A Közel-Keleten Izraelben kerülhet sor sorsdöntő parlamenti választásra, amelynek hivatalos időpontja október vége, de egy előrehozott voksolás lehetősége is fennáll. Benjamin Netanjahu miniszterelnök politikai túlélése forog kockán, miközben kormányát belpolitikai bírálatok érik a biztonsági kudarcok miatt, nemzetközi szinten pedig éles kritikák érik a gázai háború következményei miatt.