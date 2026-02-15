„Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig.

És őket akarja Weber, von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba. Odaadnák nekik a magyarok pénzét, ők meg ellopnák. Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.