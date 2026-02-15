Ft
Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig

2026. február 15. 18:27

Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.

2026. február 15. 18:27
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig.

És őket akarja Weber, von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba. Odaadnák nekik a magyarok pénzét, ők meg ellopnák. Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Kativagyokazobudai
2026. február 15. 19:24
No, igen...viszont van nekünk egy Schadl Györgyünk, aki letartóztatásáig a MagyarBírósági Végrehajtói Kar elnöke volt és korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt 2021. novemberben letartóztatták. 2022. októberben emeltek vádat ellene, aminek már 3 éve. Nos, ez a f@szi azóta be van kasztlizva és e 3 évben 249 millió forintot keresett, miközben az ügyészség 200 millió forint pénzbüntetést kér rá. No,s, mit gondol Ön, csak a különbözeten hány aranybudit vehetne, Kedves Név Nélküli Firkász Úr/Hölgy, ott a Mandiner nevű szennylap szerkesztőségében ülve?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 15. 19:20
1 a tobbezerbol! porhintes az egesz
Válasz erre
0
0
