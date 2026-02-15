Határátlépés közben fogták el a volt energiaügyi minisztert – újabb fordulat Ukrajna legnagyobb korrupciós ügyében
Herman Haluscsenkonak nem volt szerencséje.
Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.
„Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudi-botrányban van benne nyakig.
És őket akarja Weber, von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba. Odaadnák nekik a magyarok pénzét, ők meg ellopnák. Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták.
Az Orbán-kormány nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, és nem adja a magyarok pénzét az ukránoknak.
A Tisza viszont nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. Ezért a Fidesz a biztos választás!”
„Szó sincs jótékonyságról! Ukrajnának az európai család részévé kell válnia” – jelentette ki az Európai Parlement elnöke Münchenben.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP