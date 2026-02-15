Ft
münchen magyar péter roberta metsola európai parlament elnök orosz-ukrán háború

Megszólalt Németországban Magyar Péter párttársa: döbbenetes kijelentést tett Ukrajnával kapcsolatban (VIDEÓ)

2026. február 15. 12:56

„Szó sincs jótékonyságról! Ukrajnának az európai család részévé kell válnia” – jelentette ki az Európai Parlement elnöke Münchenben.

2026. február 15. 12:56
null

Európa vezetői Münchenben, a biztonsági konferencián sorra állást foglaltak Ukrajna mellett. A sorból nem maradt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke sem.

Metsola népes hallgatóság előtt kijelentette, hogy meg kell tenniük a következő lépést a bővítés felé. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Parlamentben, melynek ő az elnöke, „hatalmas mértékben támogatják” mindezt. 

Ez egy win-win szituáció. Szó sincs jótékonyságról. Szükségünk van Ukrajnára, és szükség van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen”

– szögezte le.

Metsola hozzátette, sokkal de sokkal többet is tehetnek a háború sújtotta országért.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Weber is teljes mellszélességgel Ukrajna mellé állt

Emlékezetes, hogy Mandred Weber, az Európai Néppárt vezetője a bajor közszolgálati televízióban korábban arról is beszélt hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.

A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.

Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.

Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét. 

bagoly-29
2026. február 15. 13:17
Ezért nem szabad nőket a magas politikába engedni, mivel zsigerből s nem észből itélnek! Az utóbbi év tizedeiben ennek a matriárchátusnak egyetlen normális női vezető sem tünt fel Európában vagy az USA-ban! Nem elég bizonyíték az inkompetenciájukra, meddig akarják még fesziteni velük a húrt? Igen, a férfiak közt is sok a korlátolt hülye, de legalább jó pár normális is akad! A gyerekszám csökken, a házasságok jórésze nem éri el a régen kritikusnak nevezett 7 évet, rengeteg az egy/sokszűlős gyerek, a fiatal nők ha kiábrándulnak a férfiakból leszbik karrierista lesznek. Mi következik még?
sozlib_abschaum
2026. február 15. 13:10
"Ez egy win-win szituáció. Szó sincs jótékonyságról. Szükségünk van Ukrajnára, és szükség van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen", hát igaza van ennek a szukának, az a europai család, akinek ez a tagja, amúgy is tele van bűnözőkkel, hogy jön hozzájuk még egy pár ezer náci az nem okoz gondot. Úgy látszik a gittegyletben sokan megirigyelték a hohol arany budikat!
