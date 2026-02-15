Megszólalt Németországban Magyar Péter párttársa: döbbenetes kijelentést tett Ukrajnával kapcsolatban (VIDEÓ)

Innen már nincs visszaút: Németországban újra bebizonyosodott, a magyaroknak nem osztottak lapot
Szijjártó Péter hívta fel a figyelmet Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének kijelentésére.
„Szó sincs jótékonyságról! Ukrajnának az európai család részévé kell válnia” – jelentette ki az Európai Parlement elnöke Münchenben.
Európa vezetői Münchenben, a biztonsági konferencián sorra állást foglaltak Ukrajna mellett. A sorból nem maradt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke sem.
Metsola népes hallgatóság előtt kijelentette, hogy meg kell tenniük a következő lépést a bővítés felé. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Parlamentben, melynek ő az elnöke, „hatalmas mértékben támogatják” mindezt.
Ez egy win-win szituáció. Szó sincs jótékonyságról. Szükségünk van Ukrajnára, és szükség van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen”
– szögezte le.
Metsola hozzátette, sokkal de sokkal többet is tehetnek a háború sújtotta országért.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy Mandred Weber, az Európai Néppárt vezetője a bajor közszolgálati televízióban korábban arról is beszélt hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.
A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.
Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.
Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét.
