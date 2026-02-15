Megszólalt Németországban Magyar Péter párttársa: döbbenetes kijelentést tett Ukrajnával kapcsolatban (VIDEÓ)

Európa vezetői Münchenben, a biztonsági konferencián sorra állást foglaltak Ukrajna mellett. A sorból nem maradt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke sem.

Metsola népes hallgatóság előtt kijelentette, hogy meg kell tenniük a következő lépést a bővítés felé. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Parlamentben, melynek ő az elnöke, „hatalmas mértékben támogatják” mindezt.