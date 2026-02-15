Innen már nincs visszaút: Németországban újra bebizonyosodott, a magyaroknak nem osztottak lapot

Őszinte kiállás: „Kemény gyerekek vagyunk, de háborúba nem akarunk menni” (VIDEÓ)
Bárdosi Sándor birkózó az évértékelőt követően maximális támogatásáról biztosította a miniszterelnököt.
Szijjártó Péter hívta fel a figyelmet Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének kijelentésére.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián újra világossá tette:
csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna-pártiak
– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter közösségi oldalán.
A magyar diplomácia vezetője ezután rámutatott, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. „Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától:
– sorolta.
Végül leszögezte, hogy a magyar válasz egyértelmű: „SOHA”.
Az Európai Néppárt vezetője a bajor közszolgálati televízióban korábban arról is beszélt hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.
A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.
Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.
Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét.
