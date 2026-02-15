Innen már nincs visszaút: Németországban újra bebizonyosodott, a magyaroknak nem osztottak lapot

A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.

Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.

Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét.