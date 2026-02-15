Ft
Innen már nincs visszaút: Németországban újra bebizonyosodott, a magyaroknak nem osztottak lapot

2026. február 15. 09:09

Szijjártó Péter hívta fel a figyelmet Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének kijelentésére.

2026. február 15. 09:09
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián újra világossá tette: 

csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna-pártiak

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter közösségi oldalán.

A magyar diplomácia vezetője ezután rámutatott, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. „Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: 

  • zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, 
  • vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét,
  •  s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába”

– sorolta.

Végül leszögezte, hogy a magyar válasz egyértelmű: „SOHA”.

Német katonákat küldene misszióba

Az Európai Néppárt vezetője a bajor közszolgálati televízióban korábban arról is beszélt hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.

A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.

Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.

Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

