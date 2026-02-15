Őszinte kiállás: „Kemény gyerekek vagyunk, de háborúba nem akarunk menni” (VIDEÓ)

Bárdosi Sándor birkózó is részt vett Orbán Viktor évértékelőjén. A beszédet követően Lentulai Krisztián kollégánk is mikrofon végre kapta. A sportoló kérdésre válaszolva elárulta, hogy majdnem belekiabált a beszédbe, annyira fellelkesült a miniszterelnök szavain. De végül nem tette meg.

Lentulai ezután arról is beszélt, hogy a TikTokosok kiszúrták, hogy a Várkert Bazár emelvényén több küzdőssportban mozgó személy is helyet foglalt. „Ez mit mutat a jobboldali társadalomról? Ennyire sokszínűek vagyunk?” – kérdezte a Mandiner műsorvezetője.