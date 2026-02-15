Őszinte kiállás: „Kemény gyerekek vagyunk, de háborúba nem akarunk menni” (VIDEÓ)

Olimpiai bajnok, zenészek, színészek: mutatjuk, kik vettek részt Orbán Viktor évértékelőjén
A rendezvényen nagy számban jelentek meg a sikeres sportolók, zenészek és színészek.
Bárdosi Sándor birkózó az évértékelőt követően maximális támogatásáról biztosította a miniszterelnököt.
Bárdosi Sándor birkózó is részt vett Orbán Viktor évértékelőjén. A beszédet követően Lentulai Krisztián kollégánk is mikrofon végre kapta. A sportoló kérdésre válaszolva elárulta, hogy majdnem belekiabált a beszédbe, annyira fellelkesült a miniszterelnök szavain. De végül nem tette meg.
Lentulai ezután arról is beszélt, hogy a TikTokosok kiszúrták, hogy a Várkert Bazár emelvényén több küzdőssportban mozgó személy is helyet foglalt. „Ez mit mutat a jobboldali társadalomról? Ennyire sokszínűek vagyunk?” – kérdezte a Mandiner műsorvezetője.
Ezt Bárdosi csak meg tudta erősíteni, majd hozzátette, hogy a nála fiatalabbak is jelen voltak, például Róka és még pár ügyes bunyós, sőt még MMA-sok is akadtak a nézők között.
Ennél a pontnál úgy fogalmazott, hogy ezek szerint nem egyedül mondja, gondolja azt, hogy ami most folyik a magyar közéletben az „nem normális”. „Ezek a fiatal srácok is ugyanazt érzik, hogy nincsenek határok, de kell, hogy legyen. Mik az értékek stb.” – fogalmazott a birkózó.
Ha mindent szabad mindenkinek, azt úgy hívják, hogy káosz, és a káosz az nem jó”
– szögezte le.
Bárdosi Sándor gondolatait azzal zárta, hogy sportolótársaival „erős és kemény gyerekek”, de nem akarnak háborúba menni. Neki is két gyermeke van, tisztességgel fel akarja őket nevelni.
„Nagyon igaza volt miniszterelnök úrnak, maximálisan mögötte állok” – húzta alá a birkózó.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
A rendezvényen nagy számban jelentek meg a sikeres sportolók, zenészek és színészek.
Nyitókép: Képernyőfotó