háború várkert bazár birkózó lentulai krisztián bárdosi sándor miniszterelnök orbán viktor

Őszinte kiállás: „Kemény gyerekek vagyunk, de háborúba nem akarunk menni” (VIDEÓ)

2026. február 15. 08:01

Bárdosi Sándor birkózó az évértékelőt követően maximális támogatásáról biztosította a miniszterelnököt.

2026. február 15. 08:01
null

Bárdosi Sándor birkózó is részt vett Orbán Viktor évértékelőjén. A beszédet követően Lentulai Krisztián kollégánk is mikrofon végre kapta. A sportoló kérdésre válaszolva elárulta, hogy majdnem belekiabált a beszédbe, annyira fellelkesült a miniszterelnök szavain. De végül nem tette meg.

Lentulai ezután arról is beszélt, hogy a TikTokosok kiszúrták, hogy a Várkert Bazár emelvényén több küzdőssportban mozgó személy is helyet foglalt. „Ez mit mutat a jobboldali társadalomról? Ennyire sokszínűek vagyunk?” – kérdezte a Mandiner műsorvezetője.

Ezt Bárdosi csak meg tudta erősíteni, majd hozzátette, hogy a nála fiatalabbak is jelen voltak, például Róka és még pár ügyes bunyós, sőt még MMA-sok is akadtak a nézők között. 

Ennél a pontnál úgy fogalmazott, hogy ezek szerint nem egyedül mondja, gondolja azt, hogy ami most folyik a magyar közéletben az „nem normális”. „Ezek a fiatal srácok is ugyanazt érzik, hogy nincsenek határok, de kell, hogy legyen. Mik az értékek stb.” – fogalmazott a birkózó. 

Ha mindent szabad mindenkinek, azt úgy hívják, hogy káosz, és a káosz az nem jó”

– szögezte le.

Bárdosi Sándor gondolatait azzal zárta, hogy sportolótársaival „erős és kemény gyerekek”, de nem akarnak háborúba menni. Neki is két gyermeke van, tisztességgel fel akarja őket nevelni.

 „Nagyon igaza volt miniszterelnök úrnak, maximálisan mögötte állok” – húzta alá a birkózó. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

gyzoltan-2
2026. február 15. 08:40
A magyarság túlélési esélyei szűkülő trendet mutatnak! Ez a szűkölő túlélési esély is támadás alá lett vonva, a magyarság megosztási kísérletével, a magyarellenes média támogatásával felépített mama-kedvenc, rendszerkegyenc Magyar Péteren keresztül! Jobb nem akadt a választékban?! A lehető legrosszabbat kellett választani..?! Mikor ott van kéznél választéknak a már kipróbált Gyurcsány, vagy Gyurcsányné, Bokros, . Márki-Zay Péter, vagy éppen, Puzsér, Lendvai Ildikó, Hadházy, Molnár Áron, Nagy Ervin, de akár Pottyondi Edina, Vagy Mérő Vera is jobb nála, Juszt Lászlóról nem is beszélve... -és még mennyi esélyesebb potentát lenne felsorolható... Most a sor elejére talán Kapitány István illeszthető, netán Tarr veszi át, a leírásra került Magyar Péter helyét... -hát nem lesz könnyű a "Tisza" megrendült hitelét Magyar Péter után, helyreállítani...
gullwing
2026. február 15. 08:28
Alkesz, drogos, nőbántalmazó hazaáruló szardarab nem fogja megmondani nekem hogy mikor mit tegyek. Lehet hogy ott náluk ez így van de én, mi önálló entitások vagyunk, tudjuk mikor mit akarunk. Ezért fog ez a szarosgatyás tavasszal a süllyesztőben eltűnni.
evpus
2026. február 15. 08:12
A magyar ember nem bízza az ország vezetését egy drogos diszkópatkányra!
