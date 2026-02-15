Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
AEK PAOK videó AEK Athén Varga Barnabás Görögország Szaloniki

Így még biztosan nem látta Varga Barnabást: elképesztő videó jelent meg a magyar játékosról Görögországban

2026. február 15. 19:05

Az AEK megérkezett Szalonikibe. Varga Barnabás is készen áll a csatára.

2026. február 15. 19:05
null

Vasárnap kora este rangadót játszik a Varga Barnabást foglalkoztató, a görög bajnokságot vezető AEK Athén, amely a harmadik helyen álló, de a vesztett pontok tekintetében első PAOK vendége lesz. Az athéni gárda nem akármilyen videóval tüzelte fel a szurkolóit.

Varga új szerepkörben

Varga Barnabás és az AEK megérkezett Szalonikibe
Varga Barnabás és az AEK megérkezett Szalonikibe (Fotó: aekfc.gr)


Az athéni csapat megérkezett a tengeren északra, Szalonikibe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Varga egyébként remek formában van, az elmúlt két bajnokin háromszor is betalált, legutóbb duplázott, így nem meglepő, hogy a kezdőbe került. A meccset 18.30-tól rendezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ/Facebook

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!