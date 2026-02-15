Így még biztosan nem látta Varga Barnabást: elképesztő videó jelent meg a magyar játékosról Görögországban

Varga Barnabást úgy kielemezték, hogy mindenki kapkodja a fejét
A Panszerraikosz elleni bajnoki után a görög média részletesen értékelte a magyar válogatott csatár játékát.
Az AEK megérkezett Szalonikibe. Varga Barnabás is készen áll a csatára.
Vasárnap kora este rangadót játszik a Varga Barnabást foglalkoztató, a görög bajnokságot vezető AEK Athén, amely a harmadik helyen álló, de a vesztett pontok tekintetében első PAOK vendége lesz. Az athéni gárda nem akármilyen videóval tüzelte fel a szurkolóit.
Az athéni csapat megérkezett a tengeren északra, Szalonikibe.
Varga egyébként remek formában van, az elmúlt két bajnokin háromszor is betalált, legutóbb duplázott, így nem meglepő, hogy a kezdőbe került. A meccset 18.30-tól rendezik.
Ezt is ajánljuk a témában
A Panszerraikosz elleni bajnoki után a görög média részletesen értékelte a magyar válogatott csatár játékát.
Fotó: AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ/Facebook