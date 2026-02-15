Ft
tamara ćapeta európai unió európai parlament magyarország bíróság európai bizottság

Beleszólna a magyar belügyekbe az uniós bíróság főtanácsnoka: EU-s pénzek újbóli befagyasztását követeli a bizottságtól

2026. február 15. 19:00

Tamara Ćapeta szerint az Európai Bizottság elhamarkodottan döntött, amikor feloldott több mint 10 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást.

2026. február 15. 19:00
null

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta újabb támadást intézett Magyarország ellen. Véleményében azt javasolja a bíróságnak, hogy semmisítse meg az Európai Bizottság azon döntését, amellyel 2023 decemberében feloldotta körülbelül 10,2 milliárd euró uniós forrás kifizetésének felfüggesztését Magyarország számára – írta a Remix News.

Ćapeta szerint a Bizottság elhamarkodottan döntött. A főtanácsnok február 12-én (csütörtökön) közzétett véleményében támogatta az Európai Parlament azon keresetét, amely a Bizottság 2023. decemberi döntésének megsemmisítését kéri. Ez a döntés megállapította, hogy Magyarország teljesítette a bírósági függetlenséggel kapcsolatos kulcsfontosságú feltételeket, így indokolttá vált a korábban visszatartott források felszabadítása.

A főtanácsnok szerint a Bizottság „helytelenül alkalmazta a Magyarországra kivetett követelményeket”, amikor indoklás nélkül engedélyezte a kifizetéseket, még mielőtt a szükséges jogszabályi reformok hatályba léptek vagy ténylegesen alkalmazásra kerültek volna.

Továbbá kifogásolta, hogy a Bizottság nem végzett megfelelő értékelést több olyan területen, amely a kivetett feltételekhez kapcsolódik – például a Kúria függetlenségével, az Alkotmánybíróság tagjainak bírói kinevezésével, valamint a bírák előzetes döntéshozatali kérelmeinek akadálymentesítésével kapcsolatos reformok esetében. 

Hibának tartotta azt is, hogy a Bizottság nem foglalkozott megfelelően azokkal a későbbi jogalkotási fejleményekkel, amelyek alááshatják vagy ellensúlyozhatják a Magyarország által végrehajtott reformok céljait.

Véleménye szerint – tekintettel az uniós költségvetési kifizetések közérdekű jellegére – a Bizottságnak magyarázattal tartozik „nemcsak Magyarországnak, hanem az uniós polgároknak általában” arról, hogy miért oldotta fel a források visszatartását.

A főtanácsnoki vélemények tanácsadó jellegűek és nem kötelező erejűek, de a bíróság végleges ítéleteiben gyakran követik őket.

Nyitókép forrása: AFP FOTÓ / JOHN THYS  / AFP

