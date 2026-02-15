Beleszólna a magyar belügyekbe az uniós bíróság főtanácsnoka: EU-s pénzek újbóli befagyasztását követeli a bizottságtól

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta újabb támadást intézett Magyarország ellen. Véleményében azt javasolja a bíróságnak, hogy semmisítse meg az Európai Bizottság azon döntését, amellyel 2023 decemberében feloldotta körülbelül 10,2 milliárd euró uniós forrás kifizetésének felfüggesztését Magyarország számára – írta a Remix News.

Ćapeta szerint a Bizottság elhamarkodottan döntött. A főtanácsnok február 12-én (csütörtökön) közzétett véleményében támogatta az Európai Parlament azon keresetét, amely a Bizottság 2023. decemberi döntésének megsemmisítését kéri. Ez a döntés megállapította, hogy Magyarország teljesítette a bírósági függetlenséggel kapcsolatos kulcsfontosságú feltételeket, így indokolttá vált a korábban visszatartott források felszabadítása.