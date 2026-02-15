Beleszólna a magyar belügyekbe az uniós bíróság főtanácsnoka: EU-s pénzek újbóli befagyasztását követeli a bizottságtól

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Tamara Ćapeta szerint az Európai Bizottság elhamarkodottan döntött, amikor feloldott több mint 10 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást.
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka, Tamara Ćapeta újabb támadást intézett Magyarország ellen. Véleményében azt javasolja a bíróságnak, hogy semmisítse meg az Európai Bizottság azon döntését, amellyel 2023 decemberében feloldotta körülbelül 10,2 milliárd euró uniós forrás kifizetésének felfüggesztését Magyarország számára – írta a Remix News.
Ćapeta szerint a Bizottság elhamarkodottan döntött. A főtanácsnok február 12-én (csütörtökön) közzétett véleményében támogatta az Európai Parlament azon keresetét, amely a Bizottság 2023. decemberi döntésének megsemmisítését kéri. Ez a döntés megállapította, hogy Magyarország teljesítette a bírósági függetlenséggel kapcsolatos kulcsfontosságú feltételeket, így indokolttá vált a korábban visszatartott források felszabadítása.
A főtanácsnok szerint a Bizottság „helytelenül alkalmazta a Magyarországra kivetett követelményeket”, amikor indoklás nélkül engedélyezte a kifizetéseket, még mielőtt a szükséges jogszabályi reformok hatályba léptek vagy ténylegesen alkalmazásra kerültek volna.
Továbbá kifogásolta, hogy a Bizottság nem végzett megfelelő értékelést több olyan területen, amely a kivetett feltételekhez kapcsolódik – például a Kúria függetlenségével, az Alkotmánybíróság tagjainak bírói kinevezésével, valamint a bírák előzetes döntéshozatali kérelmeinek akadálymentesítésével kapcsolatos reformok esetében.
Hibának tartotta azt is, hogy a Bizottság nem foglalkozott megfelelően azokkal a későbbi jogalkotási fejleményekkel, amelyek alááshatják vagy ellensúlyozhatják a Magyarország által végrehajtott reformok céljait.
Véleménye szerint – tekintettel az uniós költségvetési kifizetések közérdekű jellegére – a Bizottságnak magyarázattal tartozik „nemcsak Magyarországnak, hanem az uniós polgároknak általában” arról, hogy miért oldotta fel a források visszatartását.
A főtanácsnoki vélemények tanácsadó jellegűek és nem kötelező erejűek, de a bíróság végleges ítéleteiben gyakran követik őket.
Nyitókép forrása: AFP FOTÓ / JOHN THYS / AFP
