Edzés, verseny, edzés, verseny. Sorra gyűjtötte be a helyezéseket világversenyeken, mígnem idén januárban kvalifikálta magát az olimpiára, és így Románia történetének első hódeszkásaként a csík­szeredai Mandel Katával együtt ott lesznek Olaszországban. Ki gondolta volna, amikor időnként beültünk az Öreg Szivacsba miccsezni, hogy az a lányka, aki segít a szüleinek az éttermi munkában, egyszer olimpikon lesz, és épp snowboardban? Hiszen a sportág egy évvel a születése után lett olimpiai szám.

Igen, a székely lányok ott vannak a világ harminc legjobb hódeszkása között! Mandel Kata vitte a román zászlót Milánóban az olimpia megnyitó ünnepségén. Sokat dolgoztak ezek a lányok, hogy a legnagyobbak közt legyenek. Romániában alig van a Hargitán kívül edzésre alkalmas pálya, a lányok és edzőik többnyire Ausztriában, Franciaországban, Csehországban edzőtáboroznak. Az utolsó felkészülésüket az ausztriai Flachauban tartották, onnan érkeztek az olimpiára.

Egy tizenkilenc és egy huszonegy éves lány, akik olyan nagyhatalmak sportolóival versenyeznek, mint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Svájc, Norvégia, Franciaország és Ausztria. Ezekben az országokban a versenyzők szinte egész évben természetes pályákon tudnak edzeni, és profi stábok, szponzorok, szövetségek és kitűnő infrastruktúra állnak mögöttük. De lám, itt ez a két lány és két edző, Kinda Géza és Reisz Zoltán, akik kitartássukkal, akaratukkal megmutatták, hogy lehet így is.

Kinda 2018-ban szeretett volna kijutni a téli olimpiára, járta a versenyeket, gyűjtötte a pontokat, a tapasztalatot, de sajnos nem sikerült. 2019-ben visszavonult a versenyzéstől, hogy a következő nemzedékre tudjon koncentrálni.

Ha már neki nem adatott meg, akkor jöjjenek a tanítványok. Az ő tudása, tapasztalata nélkül biztos nem sikerült volna a lányoknak sem. Így is alig több mint egy hónappal az olimpia előtt vált biztossá a két lány részvétele.