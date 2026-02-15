Célkeresztben az angol futball: megkéselték a Premier League-klub egykori tulajdonosát

Az eset néhány héttel azután történt, hogy a Manchester City portugál válogatott védője, Rúben Dias és barátnője, Maya Jama is betörés áldozata lett. A Cheshire-ben található, 4 millió font értékű villájukból a feltételezések szerint több mint 1 millió font értéknek megfelelő órát, ékszert, táskát és ruhát loptak el, miközben a futballista idegenbeli mérkőzésen szerepelt.

A Premier League sztárjai körében egyre nagyobb az aggodalom, többen attól tartanak, hogy belső információk alapján választják ki az elkövetők a célpontokat.

Decemberben például a Tottenham Hotspur középpályása, Yves Bissouma otthonából is több százezer font értékű luxuscikket vittek el.