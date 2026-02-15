Célkeresztben az angol futball: megkéselték a Premier League-klub egykori tulajdonosát

Ezt is megéltük: Szoboszlai Dominikot csodálja Fabrizio Romano
Nemcsak a Liverpoolban nyújt kiemelkedőt.
Betörők próbálták meg kifosztani a Forest egykori klubtulajdonosának londoni otthonát.
Súlyos támadás érte a Nottingham Forest korábbi tulajdonosát, amikor betörők próbálták kifosztani 10 millió font értékű londoni otthonát – írta meg a Sun.
Az 57 éves kuvaiti üzletember, Favaz al-Haszavi feltehetően aludt, amikor a támadók rátörtek a Mayfair városrészben található ingatlanban.
A dulakodás során késszúrás érte a kezét, valamint sérüléseket szenvedett a nyakán.
A rendőrség közlése szerint sérülései nem életveszélyesek és nem maradandóak, a nyomozás jelenleg is tart. Egyelőre nem tudni, hogy a betörők vittek-e el bármit az ingatlanból.
Az eset néhány héttel azután történt, hogy a Manchester City portugál válogatott védője, Rúben Dias és barátnője, Maya Jama is betörés áldozata lett. A Cheshire-ben található, 4 millió font értékű villájukból a feltételezések szerint több mint 1 millió font értéknek megfelelő órát, ékszert, táskát és ruhát loptak el, miközben a futballista idegenbeli mérkőzésen szerepelt.
A Premier League sztárjai körében egyre nagyobb az aggodalom, többen attól tartanak, hogy belső információk alapján választják ki az elkövetők a célpontokat.
Decemberben például a Tottenham Hotspur középpályása, Yves Bissouma otthonából is több százezer font értékű luxuscikket vittek el.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemcsak a Liverpoolban nyújt kiemelkedőt.
Nyitókép: NEIL HALL / POOL / AFP