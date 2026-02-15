Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
premier league nottingham forest favaz al - haszavi támadás tulajdonos

Célkeresztben az angol futball: megkéselték a Premier League-klub egykori tulajdonosát

2026. február 15. 18:14

Betörők próbálták meg kifosztani a Forest egykori klubtulajdonosának londoni otthonát.

2026. február 15. 18:14
null

Súlyos támadás érte a Nottingham Forest korábbi tulajdonosát, amikor betörők próbálták kifosztani 10 millió font értékű londoni otthonát – írta meg a Sun.

Az 57 éves kuvaiti üzletember, Favaz al-Haszavi feltehetően aludt, amikor a támadók rátörtek a Mayfair városrészben található ingatlanban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A dulakodás során késszúrás érte a kezét, valamint sérüléseket szenvedett a nyakán.

A rendőrség közlése szerint sérülései nem életveszélyesek és nem maradandóak, a nyomozás jelenleg is tart. Egyelőre nem tudni, hogy a betörők vittek-e el bármit az ingatlanból.

Az eset néhány héttel azután történt, hogy a Manchester City portugál válogatott védője, Rúben Dias és barátnője, Maya Jama is betörés áldozata lett. A Cheshire-ben található, 4 millió font értékű villájukból a feltételezések szerint több mint 1 millió font értéknek megfelelő órát, ékszert, táskát és ruhát loptak el, miközben a futballista idegenbeli mérkőzésen szerepelt.

A Premier League sztárjai körében egyre nagyobb az aggodalom, többen attól tartanak, hogy belső információk alapján választják ki az elkövetők a célpontokat.

Decemberben például a Tottenham Hotspur középpályása, Yves Bissouma otthonából is több százezer font értékű luxuscikket vittek el.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NEIL HALL / POOL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!