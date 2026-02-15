Ezt is megéltük: Szoboszlai Dominikot csodálja Fabrizio Romano

Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát. Szalah Szoboszlait nevezte meg, mint a siker kulcsát.
Magyar játékost méltat Fabrizio Romano. Szoboszlai Dominik nemcsak a Liverpool nyújt kiemelkedőt.
Napjaink legismertebb sportújságírójának, Fabrizio Romanónak az egyik adminja Szoboszlai Dominik idénybeli teljesítményére hívta fel a figyelmet az egyik posztjában.
„Szoboszlai Dominik a klubjában és a nemzeti csapatában ebben az idényben:
Hűha! Elképesztő!”
Ehhez mi annyit teszünk hozzá, hogy Szoboszlai sokszor nem a középpályán játszik, hanem a védelem jobb oldalán, ahonnan nehezebb gólból kivennie a részét, és ennek ellenére jár már 22-nél.
A magyar klasszis a mostani idényben eddig 35 tétmeccsen tíz gólnál és hét gólpassznál jár, a válogatottban pedig hat világbajnoki selejtezőn egy találatot és négy asszisztot jegyzett – így jön össze a 22.
A Liverpool sajtótájékoztatóján Slot hosszasan beszélt a magyar középpályásról. Arról is megkérdezték, hogy Szoboszlai vajon rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amik ahhoz kellenek, hogy csapatkapitány váljon belőle.
Nyitókép: Peter Byrne/MTI/MTVA