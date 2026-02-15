Ft
magyar válogatott Magyarország Liverpool Fabrizio Romano Szoboszlai Dominik

Ezt is megéltük: Szoboszlai Dominikot csodálja Fabrizio Romano

2026. február 15. 14:50

Magyar játékost méltat Fabrizio Romano. Szoboszlai Dominik nemcsak a Liverpool nyújt kiemelkedőt.

2026. február 15. 14:50
null

Napjaink legismertebb sportújságírójának, Fabrizio Romanónak az egyik adminja Szoboszlai Dominik idénybeli teljesítményére hívta fel a figyelmet az egyik posztjában.

„Szoboszlai Dominik a klubjában és a nemzeti csapatában ebben az idényben:

  • 41 meccs
  • 22 gól és gólpassz

Hűha! Elképesztő!”


Ehhez mi annyit teszünk hozzá, hogy Szoboszlai sokszor nem a középpályán játszik, hanem a védelem jobb oldalán, ahonnan nehezebb gólból kivennie a részét, és ennek ellenére jár már 22-nél.

Szoboszlai a válogatottban is jól teljesít

Szoboszlai a válogatottban is vezér
Szoboszlai a válogatottban is vezér (Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A magyar klasszis a mostani idényben eddig 35 tétmeccsen tíz gólnál és hét gólpassznál jár, a válogatottban pedig hat világbajnoki selejtezőn egy találatot és négy asszisztot jegyzett – így jön össze a 22.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Peter Byrne/MTI/MTVA

 

